珠海黃楊河「華發院子」 延承院落文化 打造生活美學

國企華發在眾多的建築產品中，並沒有忽略研發這個發展方向，而所推出的院子產品，在延承院落文化精髓的同時，亦對建築的居住功能進行大幅改良提升，創造出更加符合現代人生活方式的美學設計。

以往績計，在庭院文化發達的蘇州，華發打造的姑蘇院子已成為當地的高口碑住宅區；在成都，去年面世的華發錦江大院大受好評，成為區域市場銷冠。今次華發擇址珠海黃楊河畔打造的「華發院子」，亦成為了大灣區稀少的現代化院落產品。

主體「三街十巷一溪」 別院「一池三院」

「華發院子」的整體用地面積近10萬平方米。在規劃上，項目深諳和諧的院落理念，由一條景觀中軸牽引，以「三街十巷一溪」為主體、「一池三院」為別院配套，形成街巷勾連安寧祥和的超級大院。以中軸的街道為分割線，左右兩側各有五條巷道，種有「四季主題」的嶺南花果，命名為探花、聞鶯、弄丹、念珠、木盈、秋實、暗香等，打造「亂花漸欲迷人眼」的林蔭小道。

在「華發院子」的周邊，還有一條天然的黃楊河繞着主體和別院，緩緩流淌，風光旖旎；宛如北京紫禁城金水河以及護城河一般，別具風水深意，且具觀賞、休閒之功能。

別墅空間實用率超高

除了環境，華發院子令人驚歎的另一特色，便是實用率超高的別墅空間。按規劃，「華發院子」的主要產品是別墅，總戶數為201戶。建築面積約140平方米的「雙拼」，贈送後的實用面積約350-420平方米；209平方米的「獨棟」，贈送後實用面積約540-610平方米；329及360平方米的「獨棟」，贈送後實用面積則約750-790平方米。

由於設計上採用「3+2+頂層露台」結構，「華發院子」戶戶均享五層半院落，並且每一層的佈置，都別有洞天。每座院子背後，都是一方詩意的天地，即使在140平方米產品中，也有約6.2米挑高客廳，超大開間，尺度超越同類市場產品。

此外，「華發院子」還做出了升級，雙面大落地玻璃的設計，將室內空間延伸至室外，隨時可以邀上三五知己，來一場燒烤或Home Party。至於面積329平方米戶型的「獨棟」，前後均有私家庭院，靠近黃楊河一側的後院面積更是高達1,200平方米，大小接近三個籃球場，整體空間設計令人驚歎。

一軸四橋四高速 交通便利

交通方面，由於華發院子的選址是「大隱隱於市，離塵不離城」。交通和配套都相當齊備，佈局包括一軸四橋四高速。一主軸即為珠海大道，沿項目門外的珠峰大道——湖心路中軸，經珠海大道可到達香洲區。四大橋則指連接香洲區的香海大橋、連接橫琴新區的洪鶴大橋、金海大橋、（雙湖路）跨雞啼門大橋，將珠海各重點片區串聯成網。至於四高速則指西部沿海高速、江珠高速、廣澳高速、珠三角環線高速，可方便前往江門、中山、廣州、佛山等大灣區城市。

華發院子

地址：珠海黃楊河濕地公園

開發商：珠海華郡房產開發有限公司

總伙數：201伙

在售面積：「雙拼」（約140平方米）

獨棟（約209/329/360平方米）

總價：人民幣600萬/套起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2024年12月30日

交付情況：毛坯

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733