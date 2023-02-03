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樓盤點睛：大灣區廣州樓盤

【Presented by：WAW Creation

 

廣州南沙 保利南沙天匯 位居價值高地 總價人民幣160萬元起

南沙位居粵港澳大灣區的地理中心位置，交通便利，通過地鐵4號線、18號線，可以快速通達廣州。保利南沙天匯旁即是南沙大道及亭角收費站，出門即上高速，可便捷到達東莞、深圳、香港等地。而距離項目2個地鐵站便是慶盛高鐵站，乘坐高鐵約半小時可到香港西九龍。便捷的交通，可快速通達整個大灣區。

保利南沙天匯佔據南沙明珠灣核心位置，集南沙行政軸心、商務軸心、文化軸心於一體，項目位於三江匯流處，南面直望約700米寬闊江景，北望大山乸森林公園，坐擁舒適的生活環境。同時，保利南沙天匯為一座百萬平方米的地標綜合體，自配建17萬平方米商業中心、150米天際線地標、寫字樓、酒店公寓等，加上規劃有2所幼稚園和一所36班公立小學，配套齊全。

目前在售產品包括78-93-98-108-120-123-135平方米的江園雙景三四房，均價約每平方米人民幣2.2-2.5萬元，總價約人民幣160萬元起。

 

保利南沙天匯

地址：廣州市南沙區亭角立交旁

（距離廣大附南沙實驗學校約900米）

發展商：廣州市保曦置業有限公司

佔地面積：19.2萬平方米

總建築面積：120萬平方米

在售產品：78-135平方米3-4房住宅

售價：總價人民幣160萬元起

裝修情況：精裝修

產權：70年

交付時間：2023年6月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1864.21865.2
港金1728617296
倫敦銀22.32522.395
鈀金1614.51664.5
鉑金972.3992.3
美電7.84687.8473
更新時間:2023-02-06 09:00 資料延遲最少15分鐘
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