灣區速遞：逾2百灣區青年與香港財金商界領袖對話

參加論壇的香港青年季新格指，作為第一批參加「大灣區青年就業計劃」青年，初次踏入金融科技公司，對金融市場仍在摸索階段，透過今次論壇和提問互動中，對現時香港國際金融中心在大灣區的定位及發展有更清晰的了解。

論壇設三大主題

論壇設三大主題，分別為「香港未來金融中心地位、虛擬資產發展、金融人才培養方向」，並探討現時環球財金經貿及可持續發展等熱話。而Web3、元宇宙以及其他金融科技亦急速發展，促成前所未見的經濟模式，論壇讓與會人士可以更宏觀角度，掌握全球最新形勢。是次活動聯同多個內地與香港多個青年組織合辦，獲得共逾200名灣區青年出席論壇，活動中線上線下青年踴躍與論壇嘉賓提問交流。

許正宇：香港金融體系擁健全的監管和風險管理制度

活動邀請有多位重量級嘉賓，其中財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港金融體系特點是健全的監管和風險管理制度，享有「一國兩制」以及與之相關的制度優勢，高度開放和國際化的市場、充裕的流動性，以及人員、資訊和資本的自由流動，國際投資者和觀察家對香港未來都持樂觀態度。

金融界立法會議員陳振英認為，面對複雜多變的國際政經環境以及區內不同經濟體間的競爭，香港必須珍惜並繼續鞏固國際金融中心以及資產管理中心的領導地位。相信在社會各界的通力合作之下，定必能為香港開啟新篇章。

金融服務界立法會議員李惟宏指出，全球各地需要更緊密的聯繫合作，香港數十年來一直擔任金融服務中連結東西方的「超級聯繫人」，成為最成功的國際金融中心，可謂天時地利人和。

富融銀行董事長賴智明對香港國際金融中心的前景感到樂觀，認為中國內地投資者強勁的購買力，以及眾多成功企業湧現，為資本市場持續注入活力，香港金融將迎來繁榮蓬勃的發展。

論壇召集人、灣區智匯會員事務總監謝偉浩指是次活動講座反應熱烈，嘉賓就香港金融經濟最新形勢、大灣區機遇、金融人才培養、普惠金融、金融革新與數字貨幣等作出剖析。灣區智匯主席郭晁霖則樂見眾多青年線上線下積極參與活動，踴躍向嘉賓提問互動。