市場信息：碧桂園獲批200億人民幣中票儲架式註冊發行

儲架式註冊發行是「一次申報、分期發行」的市場化、法治化發債管理模式，即企業可在註冊有效期內結合需求分次發行，有利於企業、投資人把握發行視窗、投資時機，提升市場投融資效率。

自「房地產是國民經濟的支柱產業」的重申，中央高層提出擴大對房企增信支持的指引之後，碧桂園成為內地首批發行附帶信用保護工具公司債的示範性民營房企，亦成為為數不多能同時獲得中債提供增信及央地合作提供增信的民營房企。在去年下半年，碧桂園已先後獲得增信擔保成功發行兩期共25億元中票，並通過央地合作增信模式發行10億元公司債，以及獲得工商銀行等十家銀行逾3,000億元意向性綜合授信支持。今年1月26日，碧桂園再獲融資支持，與中國民生銀行香港分行訂立融資協定，獲最高達5,000萬美元等值的人民幣定期貸款融資。

去年銷售逾4千6百億元

展望2023年，在多方支持下，市場認為，內地樓市將加速恢復。至於去年的銷售成績，碧桂園實現權益合同銷售金額約3,574.7億元，累計實現權益合同銷售面積4,451萬平方米。據第三方機構統計，碧桂園以全口徑銷售額4,643億元穩居行業首位。