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市場信息：2月東莞臨深片區部分在售住宅/別墅項目

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1864.21865.2
港金1728617296
倫敦銀22.32522.395
鈀金1614.51664.5
鉑金972.3992.3
美電7.84687.8473
更新時間:2023-02-06 09:00 資料延遲最少15分鐘
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