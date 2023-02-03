明報APP
主頁
報章內容
財經
地產
專家觀點
個人理財
營商智慧
報章內容
即時財經
即時地產
專家觀點
全部
全部
股號
文章
專家
主頁
報章內容
財經
即時財經新聞
新股
港股數據庫
AH股差價
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
睇樓手冊
海外置業錦囊
專家觀點
個人理財
活在灣區
基金特區
退休綢繆
理財信箱
幫你格價
強積金
營商智慧
企業天地
創科新經濟
積金管理「供」略
行銷新意思
企業營商
數碼營銷
卓越財經大獎
全部
全部
股號
文章
專家
個人理財
>
活在灣區
市場信息：2月東莞臨深片區部分在售住宅/別墅項目
標籤：
活在灣區
宜置宜居大灣區
文章日期：2023年2月3日
| Share
prev
next
金價市況
商品
買入
賣出
倫敦金
1864.2
1865.2
港金
17286
17296
倫敦銀
22.325
22.395
鈀金
1614.5
1664.5
鉑金
972.3
992.3
美電
7.8468
7.8473
更新時間:2023-02-06 09:00 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供
【免責聲明】
資料由永豐金融集團有限公司提供，任何重新編排及演繹均由明報財經網執行。 永豐金融集團有限公司及明報財經網不保証該等數據的(包括但不限於)準確、完整、可靠、適當、有效。亦不會對任何人因直接或間接使用以上數據所引致之任何損失或損害而承擔任何責任。
所載資料及內容僅供參考，並不構成任何金融產品或服務之要約、招攬或邀請。投資者應注意投資涉及風險，金融產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值而招致損失。投資者應仔細考慮本身的經濟狀況及投資目標，決定是否適合進行有關金融產品投資。在作出任何投資決定前，應充份理解產品風險，並諮詢專業意見。