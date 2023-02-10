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【遊走大灣區】中國首家MMC旗艦店落戶深圳 逾千授權IP「大曬冷」

【Presented by：WAW Creation】作為亞文化的一種表徵，潮牌自誕生以來便是年輕人群身分認同的符號。相較於奢侈品牌和大眾品牌，潮牌仍是一股新興勢力，但其蘊藏的商業價值絕不低於前者。

近年來，隨着中國商業地產的飛速發展，為潮牌提供了更多線下展示和零售空間。今期遊走大灣區帶大家探索一家位於深圳的全球潮流目的地——MMC（MINDstyle Mission Control）。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

MMC由美國著名潮流玩具設計和製造商MINDstyle創立，該公司目前是香港PopLife旗下公司，總部位於美國洛杉磯，是全球性的創意、開發和製造公司，與世界眾多知名品牌和藝術家有深度合作，提供前沿產品設計、製造和店鋪視覺營銷。

落戶深圳福田中洲灣商場的MMC是中國首家旗艦店，面積達3,000平方米，是一處致力於藝術展覽和活動的空間。店內展示原創IP 潮流和正版官方授權單品，它們來自人們成長過程中所熟悉的電影、動畫、電視節目，啟發人們內心深處的童真、創意與想象。

 

DC電影英雄打頭陣

走進MMC，首先迎接消費者的是DC電影宇宙中的形形色色的英雄人物，例如大家熟知的蝙蝠俠、閃電俠、綠燈俠、沙贊等等，尺寸全都比成人還高大許多，成為現場人流爭相合影打卡的熱門單品。

接着，多個身著白色太空服的宇航員，姿態各異，彷彿瞬間穿越到太空宇宙，既科幻又神秘。其他IP形象橫跨影視、遊戲、動漫、音樂、運動等領域，有來自漫威、迪士尼、皮克斯、環球影業、夢工廠、派拉蒙、NBA等超過150家世界知名公司的上千個IP授權單品匯集於此，例如漫威之父Stan Lee、籃球明星高比，還有《星球大戰》、《哈利波特》、《權力的遊戲》、《火影忍者》、《寶可夢》、《鬼滅之刃》中的場景和相關IP形象，可謂是超級IP的大集合，同時為消費者營造沉浸式場景體驗，難得一見。

 

年輕人的潮流藝術天堂

如果說玩具是童年的代名詞，那麼藝術玩具和潮流玩具是不分年齡的，同時給消費者帶來商業價值、收藏價值和情緒價值。當年輕人被可愛搞怪的玩偶或手辦吸引時，就像回到了自由而快樂的童年，讓生活中的煩惱與壓力瞬間消失。不得不說，MMC抓住了年輕世代的心，來逛上一圈就會知道，如果稱它為「潮流藝術天堂」，絲毫不誇張。

MINDstyle基於消費者追求的生活方式，每個人都有自己的「MINDstyle」，它是一直啟發、影響、激發人們追求嚮往生活的源泉地。

MINDstyle致力於給人們帶來極致的體驗，並持續激發人們的靈感。在MMC這座寬闊的潮玩基地裏，以文化為橋，為充滿創意和熱情的收藏家和愛好者，打造了一個靈感無限的創新社區，帶領消費者前瞻未來生活方式。

 

MMC潮牌集合店

地址：深圳市福田區濱河大道9283號

交通：深圳是地鐵2/9號線下沙站B出口

營業時間： 周日至周四 11:00-22:00

周五至周六 11:00-22:30

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更新時間:2023-02-10 13:09 資料延遲最少15分鐘
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