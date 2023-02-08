【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：孫子智慧 大有可為

首先，道。老子說：道可道，非常道。其中第一個「道」是指宇宙萬物的本源，也就是原理原則規律等，第二個「道」則是說得出。而孫子說的「道」是：「道也，令民與上同意也。故可以與之死，可以與之生，而不畏危。」意思是說，道是君主與民眾上下同心，有共同的追求與願望，所以可以共患難同生死，而無所畏懼。換句話說，就是君民有共同的目標、共同的願景、共同的使命和價值觀。

策劃：蘭晶

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稻盛和夫創辦京瓷善用「道」

就像稻盛和夫創立京瓷公司時一樣，他最初的願景是想將自己的技術商業化並實現量產。而他的員工卻向他「逼宮」，要求提高薪資待遇，如不能如願以償便集體辭職。他與員工之間的談判整整持續了三天三夜才結束，員工在得到安撫後同意繼續留在公司工作。稻盛和夫從此便思考他創立公司最初的目標是否正確。經過反思，他將公司的願景設立為：為實現員工在物質與精神兩方面的幸福而努力奮鬥，並為社會的不斷發展與進步作出貢獻。京瓷創辦至今已有40多年的光陰，始終堅持這樣的使命與願景，不斷為員工的幸福和社會的進步作出貢獻。

第二，天。天在這裏即指大勢，我們經常說的天時、大勢所趨、勢不可擋，都可以說是對「天」的解讀。一家企業想要做大做強，往往需借助時代趨勢、行業趨勢，順勢而為。所以企業要會借勢，更要造勢。要造就造險惡之勢，形成壓倒性的優勢，才能立於不敗之地。

第三，地。是指所在行業的整個市場環境。對企業所處市場與競爭環境，進行詳細有效分析是制定企業策略的前提。無論是作戰還是經營企業，軍隊或企業自身的優勢未必是優勢，相對於競爭對手的優勢才是真正的優勢。

軍隊和企業管理的相似之處

第四，將。則是企業的領導者與管理層。好的將軍是打出來的，並非紙上談兵，無論經驗與直覺都很重要。領導之所以成為領導，也必定需要通過歷練，擁有頭腦眼光胸懷與容人之量，同時，下屬也需要有擔當，才是好的搭檔。

第五，法。指的便是組織管理。有組織，就離不開流程制度。無規矩不成方圓，無論是軍隊還是企業組織，離開制度流程會亂成一團，但在無處不充滿不確定性的當下，更重要的是打造像水一樣的組織，兵形像水則適應性強。任正非曾說過：「方向大致正確，組織充滿活力。」組織及團隊要靈活，有柔性和彈性，不能僵化、官僚化、平庸化，越大的企業或組織反而更應該重視這一點。

不得不感歎，古人的智慧浩瀚無窮。他們雖然沒有用過手機和電腦，但他們所經歷的並不比後人少，現代人可以依靠科技，知識可以增加，但要說智慧，古人可一點不比我們少，不然幾千年時光飛逝，為甚麼我們現代人還是捧着孔孟老莊王陽明的經典著作細心研讀呢，從這個意義上說：歷史已經過去，但歷史又從未過去。你說呢？