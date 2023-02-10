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深圳內望：上月成交慘淡 利好刺激料回暖

【Presented by：WAW Creation】從住建局資料看，1月深圳新房住宅網簽1,628套，環比下滑42.9%，同比下降54.4%；二手住宅過戶1,391套，環比下滑32.8%，同比下降10.7%。市場受傳統淡季影響，成交量較為低迷。

今年春節在1月下旬，很多人在春節前2-3周已陸續開始回鄉過年，10號後深圳基本進入了春節假期模式。而且今年是疫情防控放開的第一年，很多人回家過年，所以春節期間基本沒有成交。另一方面，1至10號屬於大規模「陽後」的康復期，陽完之後就是春節；春節期間返鄉的人數多，發展商也沒甚麼部署，推盤或促銷活動少。而過完年就是1月底了，31號才正月初十，整個月都在春節氣氛中度過，因此，今年1月成交比較慘淡。

 

社會恢復迅速

雖然1月份成交比較少，但是市場上也有一些利好消息。一是，社會活動恢復比較快，春運乘客量是疫情後新高，景點接待遊客人次增長明顯，春節檔電影總票房歷史第二，再加上春節期間疫情似乎消失了，社會面貌是比較愉快的。而消費主要是看心情的，大家心情好的時候花錢也比較爽快。買房也是如此，大家更願意花錢了。

其二是通關的放開。近三年內地基本處於封關狀態。春節前深港迎來通關，往來人員眾多。港人來深圳，或者內地客到香港消費，對兩地經濟都有很大的幫助，因為人員流動是經濟發展的前提，沒有人員流動就沒有經濟活動。所以，通關會帶來比較大的商機。受此影響，香港經濟表現得更快一點，因為香港更為市場化，而且香港疫情放寬比內地要早，疫情趨於平穩，沒有大規模感染的問題。

 

豪宅客「出手」

此次通關的利好，率先在香港房地產市場表現出來，很明顯看到，豪宅客戶出手了。近期部分豪宅成交比較活躍，有些豪宅1月份的成交量已相當於去年全年的成交量。去年香港經歷了房地產低潮，房價指數下跌約15%，大部分客戶持觀望狀態，因為通常房價愈跌客戶愈觀望。現在開始出手了，代表對後市比較看好。

首先是本地客戶出手購買，隨後也看到一些內地客戶的蹤影，他們看到現在香港房地產開始活躍，也「跟風」參與。之前香港推出了優才計劃，吸引很多內地客戶通過優才計劃移居到香港，移居後自然也需要買房。所以，一方面是香港房地產的復蘇，另一方面是優才計劃的推動，令前往香港買房的客戶有增無減。這情況也在股票市場反映，香港在春節後股市也是非常火熱的，中概股、科技股、房地產股、消費股都有比較好的表現，證明國外投資者也是看好今年中國的發展，消費、高科技，甚至去年「暴雷」的房企，股價也漲了不少，種種跡象表明，房地產最壞的時間已經過去了。

 

成交量將大增

展望今年，政策上、金融上還是會有比較大的支持。所以，預期今年成交量會有很好的表現。去年很多發展商部署在下半年大量推盤，但今年可能大家都會率先搶佔市場。1月底中洲灣「搶閘」開盤，很久沒見過在年十五不到就開盤的。從另外一個角度看，發展商對今年市場充滿信心，覺得不需要等了，可以直接推售。

市場上已經形成共識，大家都相信最壞的情況已經過去。去年的成交量實在太低，所以今年成交的增長幅度一定會很大。很多時候，從絕對值上看，大家可能沒甚麼感覺，但從相對值去看，成交量大幅的增長，會讓大家特別容易感覺到市場的火熱，今年從低位反彈的幅度，估計將會是相當厲害的，兔年絕對是值得期待的一年。

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更新時間:2023-02-10 17:24 資料延遲最少15分鐘
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