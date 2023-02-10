梁振英冀民心學校培育「國際觀 大格局」人才 大灣區呼喚「港式教育」

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早已指出，粵港澳大灣區應加強基礎教育交流合作，鼓勵粵港澳三地中小學結為「姊妹學校」，並在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班提供寄宿服務等。但現實是，目前類似學校和班級並不普遍。

向來關注灣區發展的全國政協副主席梁振英，早前便牽頭創辦了內地首家非牟利民辦學校——廣州南沙民心港人子弟學校（下稱民心學校），並於去年9月開學，提供純正的「港式教育」，更期望以「香港根、中國心、世界觀、大格局」的辦學理念，促使新一代港人順利融入大灣區生活。

為有意南沙發展港人排除障礙

梁振英透露，他在內地考察和與港人交流過程中發現，子女教育是港人在大灣區發展的一大難題甚至障礙，普遍問題是選擇適合港生的教育模式不多。家長們每每會擔心「子女讀國際學校中文學習弱」、「讀內地學校考試壓力大」、「中學畢業後可以透過哪種途徑升學」·····

針對問題的解決辦法，他提倡可以建設港式國際社區，在內地示範香港教育模式，以解決「不適應」難題，更可幫助到此創業、就業和置業的年輕家庭排除障礙。

至於他在南沙辦學的緣起和動力，其中一點與香港科技大學（廣州）（下稱港科大（廣州））的創辦有關，當時多數教職員需由香港調往南沙，「每個家庭都不希望兩地相隔，那子女的教育銜接問題怎麼解決？」

最後，民心學校成立了，更與港科大（廣州）簽署戰略合作協議，民心學校可優先錄取港科大（廣州）教職員的非內地籍子女，港科大（廣州）的教授或博士生需要為民心學校學生提供啟蒙教育。梁振英並透露，決定辦學後三個月，選址便已打下第一支樁，而為了與港科大（廣州）同日開學，不足九個月便完成了建築期。

勿忘香港根 中國心

在內地辦學可以結合兩地優勢，民心學校的辦學宗旨和目標便是培養擁有「香港根、中國心、世界觀」的大格局思維、具備「兩文三語」能力的下一代。

對於「香港根」的重要性，梁振英說，曾經有內地工作的香港家長向他表示，因應子女在內地接受教育時，沒有港式學校，課程設置亦不包含香港元素，生活中缺乏香港朋友圈，很擔心子女成為一個對香港既無認知，又無感情，成長後成為一個沒有「香港根」的人。

梁振英直言，年輕人擁有「香港根」是很重要的，除了情感上的原因，他日學有所成時，亦可借助香港的舞台作進一步發展。而這位家長的訴求，亦令他意識到開辦一間港人子弟學校是如何的重要！

民心學校的生源為港澳台、海外華人華僑及外國學生，其中以港人子弟為主，目前有三分之一學生來自香港。梁振英強調，學生的原居地多元，令學生的同學圈、朋友圈和眼界可以不局限於某一個地區或地域。據悉，未來一兩年，民心學校計劃開展招募外國學生，這亦是培養學生「世界觀」中的一環。

期學生視野不囿於一區一地

梁振英又發現，很多港青在大學畢業後並不能學以致用，最後被迫轉行。他舉例指，修讀航天工程、機械工程的畢業生，其實在內地發展「大有用武之地」；但由於他們往往因為在內地沒有朋友，對內地社會有陌生感，自覺不適應內地生活方式，便不願跨過深圳河。「幫助年輕人減少陌生感和挫折感，亦是我們在南沙辦學的原因。」

至於何謂「大格局」？梁振英認為，以醫生為例，若畢業後到醫院或診所就職是一種格局，若到醫療條件欠發達的國家或地區行醫，為當地提供國際人道主義醫療援助，這是另外一種格局。他希望，民心能培養出有更大格局的新一代中國香港人，不受香港地域所限。

身為理事會主席，梁振英不斷以自身的人脈等「資源」，為學生「開不同的門」。例如他曾帶學生參觀廣汽豐田位於南沙的汽車生產基地，了解汽車廠內部運作流程。將來更計劃安排學生參觀火箭廠和火箭發射基地。他強調，「讓學生多聽多看多感受，身教學生，是培養他們大格局思維的重要途徑。」

族種共融 放眼世界

「一個班級30多名學生中，如果有三五個來自不同種族、不同國籍、不同文化和宗教背景的學生，一方面能夠激發學生的思想，另一方面能夠促進學生在學習中見賢思齊。」梁振英認為，不同背景的學生透過共同學習生活和日常交往，在成長過程中對世界有書本以外的感性認識，「放短假期時，香港學生可以陪伴來自非洲或中東的學生，在內地或香港到處走走；放長假期時，可跟他們回到家鄉看看。」據了解，民心學校今年有兩大新計劃，一是邀請世界級講者分享經驗，二是邀請香港姊妹學校的學生到南沙短期遊學交流。

廣州南沙民心港人子弟學校

從地理位置上看，南沙被稱為「灣區之心」。由香港西九龍高鐵站乘坐高鐵，35分鐘後即抵達南沙慶盛站。搭乘公共交通或者自駕，僅需5分鐘就看到廣州南沙民心港人子弟學校的校區。再向前行1.7公里，便到達香港科技大學（廣州）校園。兩個校園所在區域是正在規劃中的港式國際社區。

非牟利民辦

「高」成本「低」收費

民心學校是首間在內地開辦的非牟利民辦學校，秉承香港教育理念，採用香港學制。開學時僅開辦一年級至十年級，但將於今年9月及明年9月，先後擴至十一及十二年級，提供中小學「一條龍」辦學模式。中學部採全寄宿模式，提供1,200個宿位。

籌辦IB課程 學生更多選擇

民心學校目前提供的課程多元，並極力開拓學生升學路徑。由於完全採用香港學制，七、八年級採香港課程及校本課程；九、十年級則把IGCSE課程融入香港中學文憑試（DSE）課程內；十一、十二年級則開設GCE（AS & AL）課程及香港中學文憑試課程，並最快將於明年9月開辦IBDP課程。民心學生可以應考DSE及其他公開試，並以此成績報讀國內外大學。據知校方已申請成為首批內地DSE考點的試點學校。

另一方面，由於民心學校與香港學校的課程可以作無縫對接，因此亦可解決父母因返港工作，子女入學的銜接問題。還有，據悉民心學校正準備籌辦港式幼稚園，以形成15年一貫制教育路徑，並已向南沙教育局遞交申請。

校舍40年免費 利持續營辦

作為非牟利性的香港民間團體到廣州南沙辦學，梁振英形容「不簡單也不容易」。目前學校營運方面，南沙免費提供40年的校舍使用期，而學校設施設備提升和獎助學金發放等，則有社會籌款支持，更有儲備在手；至於經常性支出則由學宿膳費支付。

梁振英坦言，民心可以說是高成本辦學，軟件和硬件條件都追求最好，但學宿膳費則相對其他國際學校為廉，很多家長都能負擔得起。他透露，至今營運四個多月，收支平衡，沒有借貸或售賣債券。「事實證明，這是可持續的營辦模式。」

逾4千人報讀 僅收515人

民心學校的收生條件其實頗為嚴格，校舍規模足以收錄1,600位學生，去年亦有4,000多人申請，但僅招收515名學生，從中可見收生的嚴謹，亦可見校方寧缺毋濫的態度。

梁振英強調，民心學校不是以利潤為目的，因此也不會以收生人數來界定學校是否成功。一切以學生為福祉，衡量他們的學習意願、能力及水平是否適合入讀民心學校，學生綜合能力相對一致，這樣對學生才公道。

開學短短半季，目前學校已經順利步上軌道，據知從教學團隊、學生及家長、南沙區政府和科大等方面所收到的反應，均超乎預期。