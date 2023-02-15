【遊走大灣區】茶香不怕巷子深 「圍爐煮茶」慢活人生

今期遊走大灣區來到位於深圳的一間茶室——鶴隱山房，實地體驗圍爐煮茶的樂趣和爆紅的原因。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

飲酒煮茶，吟詩作賦，圍爐夜話，這是中國古代文人的冬季日常。千百年後，成為不少年輕人的社交消費新方式。

鶴隱山房 蘇式園林風

位於深圳南山區西麗的鶴隱山房是一間以蘇州味道為主要特色的茶館。茶館的靈感來源於老闆曾在蘇州生活五年，期間被蘇州文化俘獲，蘇州的園林、刺繡、昆曲、家具等等都令他沉醉。於是，當他回到深圳尋求另一種生活方式時，便選擇在一個鬧中取靜的地方經營蘇式園林風的茶館。

鶴隱山房的小院裏，擺滿高矮參差的綠色植物，幾個中式亭子錯落有致，亭子中間擺放着茶桌椅，桌上有紅泥小火爐、鐵絲網、精緻的茶器。跨進帶門匾的大門，映入眼簾的是傳統蘇式紅木家具，古樸典雅，牆上掛着幾幅蘇式刺繡，皆為名家作品。

來到茶館的會客廳，居中是一張花梨木長條桌，桌上各式做工精良的瓷器，均屬浙江龍泉名家青瓷，瓷體光澤柔和，在茶館暖調的燈光下如翡翠般瑩潤。店內的家具及部分裝飾品皆是老闆從蘇州運回。會客廳的矮桌上還擺着一張古琴，據說老闆曾師從姚亮、陳尉華等古琴名家，習琴多年，閒暇時也會撫琴幾曲，以饗知音 。

有趣的是，在這小小的茶館裏面，每個空間的裝修並不追求統一風格。例如會客廳採用蘇式風，而小包間內卻是東南亞風格，茶館的天花板還吊着一盞水晶燈，中西合璧。據說這種「混搭風」正是鶴隱山房的特色，皆因老闆性格裏頗具「善變」的成分，不喜歡一成不變、一板一眼的裝修風格。

品茗論道 撫琴聽曲

鶴隱山房供消費者挑選的茶種包括武夷山岩茶、桐木關紅茶、福鼎老白茶、鳳凰單叢等。除了在這裏購買茶葉，還可以買到名家青瓷、古琴、字畫、香爐等文玩，甚至可以訂製蘇式家具等。

花園裏開滿了茶花、月季、杜鵑，還種了含笑、茉莉和檸檬，人們在此處品茶、聽曲、撫琴、談天說地、招待朋友甚至洽談業務，當然也可以在這裏獨處感悟、在這裏閱讀寫作……一方小院、鮮花盛放、品茗論道、撫琴聽曲……這大概就是繁忙城市裏少有的歲月靜好吧！

最出「圈」茶點——烤水果

品茶自然少不了茶食相伴，搭配得宜的茶點可以令喝茶有趣又養眼。在鐵絲烤盤上的美食中最出圈的就是烤水果了。例如這烤柑橘，水果的清香散發，果肉綿軟，冒著騰騰熱氣，甜度加倍，香甜可口。南方人愛吃的糍粑是一道必點甜點。切成方塊的糍粑烤後，外皮焦香酥脆，裏面軟糯Q彈，也更加粘韌香甜。

「爐灰香爆栗，庭葉碎烹茶。」栗子、花生、紅棗、香芋等都是飲茶時搭配的食物，古人習慣在爐子上烘烤，也是一種消磨時間的方式。尤其工業化的現代都市，食品多以機器製成，如果能親手烤熟食物，心裏和口中都會得到別樣的滿足感。食物連通味覺，味覺觸發記憶。例如烤紅薯，令人想起兒時和朋友野炊時的場景，味道甜美一如當初。

自己烹茶，自己烤食物，凡事都要親自動手。還可用烤過的柑橘皮，自製茶漏。只需用牙籤在柑橘皮上扎孔即可，方法簡單，將茶倒入後，茶會順着柑橘皮茶漏一滴一滴流入杯中，類似咖啡萃取的過程，令茶融合了一絲絲柑橘香。

鶴隱山房

地址：深圳市南山區西麗塘興路133號集悅城A區29棟一樓101室

交通：深圳市地鐵5號線大學城站B出口，乘坐的士10分鐘。

營業時間：10:00-23:00