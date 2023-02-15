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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：我愛東坡先生！！！

【Presented by：WAW Creation】大灣區各城對文化相當重視，重點建設亦不少，無論政府和民間，對於文化交流與發展，都在持續進行中，以配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中列明的「共建人文灣區」。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

對於內地人而言，大家公認的最有文化的朝代非宋朝莫屬，北宋尤甚。宋神宗時，北宋經濟繁榮，政治昌明，文化發展自然欣欣向榮，更湧現出大批文化大家，比如歐陽修、范仲淹、三蘇、司馬光、辛棄疾、陸游等等。

在眾多的文人大家中，筆者獨愛蘇軾「東坡先生」。北宋嘉祐元年，暮春三月，蘇軾北上科考，自此投身仕途洪流；他才華橫溢，深得神宗垂青，本該春風得意平步青雲，卻又個性十足，難掩鋒芒；在京為官，時逢王安石變法，他直抒己見，受盡排擠和非議……正如蘇軾自己所言：問汝平生功業，黃州惠州儋州。皆因烏台詩案被貶黃州，因黨爭被貶惠州，又因奸相章惇被貶到幾千公里外的海南儋州。他的坎坷仕途，歷經起落，但仍有「也無風雨也無晴」的豁達與從容。

第一次被貶黃州，蘇軾開荒種地，自給自足，還時常為社稷獻言，為民請命。在黃州三年之後，神宗去世，迎來轉機重回廟堂。然而，哲宗親政，為恢復新法，對元佑黨的殘酷清洗，讓蘇軾一貶再貶，直至流落當時海南的蠻荒之地。

 

總有希望和幹勁

可是，那又如何？無論順境逆境，東坡先生胸中總有不滅的希望與十足的幹勁：在杭州，他組織百姓疏通河道，在西湖築堤治水，還為世人貢獻了著名的人間美味——東坡肉；在惠州，他看醫書，挖草藥，為百姓治病，留下世人皆吟誦的「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」；在儋州，他興水利，闢荒地，勸課農桑，還發現了美味的生蠔，居然寫信告訴兒子不要跟別人提及這味美食；在定州，他建兵團，平匪患，庇佑一方平安；在瓊州，他讀詩書，啟民智，興辦學堂……雖仕途失意，但仍關愛造福百姓、熱愛美食、熱愛生活的「吃貨」蘇東坡，誰能不喜歡！

至於作品方面，東坡先生在調任密州後，詞作逐漸增多，「我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒」，宋神宗讀罷也發出了「蘇軾終是愛君」的感歎。貶官黃州之後，他的詞作達到了一個高峰，以曠達的天性直抒胸臆，也開拓出了一片廣闊高遠的天地，東坡先生心中自有一番山水。

 

期待和堅守 等待轉機

筆者很喜歡他的一句詞：「春未老，風細柳斜斜，且將新火試新茶，詩酒趁年華。」無論外界的寒潮如何洶湧，他京都宜秋門的南園私宅中，永遠草木蔥蘢，生機盎然。甚至每年春天，他都會順應時節，開闢花圃，尤愛讀書吟詩，賞花賞月。被新黨驅逐出京師，他在杭州舉辦吉祥寺春日花會，與民同樂；在被貶的晦暗時日裏，他漫遊名山古剎，更在寶嚴院留下「春風自有期，桃李亂深塢」的題壁名句……蘇軾，從來沒有因為困頓而荒廢人生，總以熱切的期待和豁達的堅守，等待命運轉機。終於西元1100年，年過花甲的他得以從海南北歸，告別人生的寒冬，迎來暮年的暖春。

《增廣賢文》道：「人生一世，草木一春。」蘇軾歷經了很多春天，不管是寒流湧動，還是春風得意，他都以「詩酒趁年華」的豁達樂觀面對，不負春光。正像我們在歷經了三年疫情洗禮之後，迎來了這個乍暖還寒又生機萌動的春天。初春的料峭寒意讓人措手不及，但融雪的春風正在來的路上。我們只需沉穩心緒，不慌不亂，振奮精神，懷揣希望，鉚足力氣，向上生長，順着時間，步入人生的春天！

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更新時間:2023-02-17 01:04 資料延遲最少15分鐘
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