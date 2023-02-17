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深圳內望：樓市轉向 利空變利好！

【Presented by：WAW Creation】2022年深圳房地產市場低迷，成交量創15年以來的低位，特別是二手房交易量，全年僅僅有2萬多套，只是上海一個月的交易量，實在非常慘澹。

深圳過去正常的年份，二手房的一年交易量應該在10萬套水準；按照這個水準計算，2022年只有正常的百分之二三十，從去年的角度看，是低處未算低。

但如用今年的視角，則是有很大的反彈空間，如果能夠回到正常的水準，今年比去年的升幅，可以達到百分之四百，即是猛漲4倍多。

Presented by：WAW Creation

 

去年的四大不利因素

2022年之所以低迷，究其原因，主要是四個利空因素：1、經濟不振，2、疫情防控，3、房地產調控政策，4、有限度通關。

正所謂物極必反，根據鐘擺原理，事情發展到盡頭，就會掉頭往相反方向走。目前市場共識是最壞的情況已經過去，去年的利空因素，正在逐步往反方向發展，從利空走向利好，去年的利空，變成今年的利好。

全球疫情期間，嚴重影響正常的經濟活動，無論是外貿，還是內需，都有不同程度的影響。縱觀世界，不同國家的經濟增長，不是負增長，就是放緩，大家生活都不容易。後疫情時代，全球各國都在努力恢復正常，集中精力發展經濟，大家眾志成城，共同發力，今年國內經濟有望轉向，低位反彈，重拾升軌。經濟好，人民收入提高，又會刺激消費，對房地產是絕對的利好。

房地產從嚴打到放開

去年的疫情防控措施，主要是通過檢測，篩選感染者，然後進行隔離。每天檢測變成日常，社區封控，甚至是售樓處封控，都會突發而至，無論是二手房交易，或者是新房銷售，均受到不同程度的干擾。今年的疫情防控措施已經轉向，從嚴管到放鬆，把疫情降級，乙類乙管，不用再天天檢測，社區也打開，人員往來復常，房產銷售活動回復正常。

要拉動經濟發展，少不了房地產行業，所以過去打壓房地產的政策也開始轉向，從嚴打到放開，各地方城市已經逐步取消之前的嚴控政策。房地產行業重新被列為國家支柱產業，反映出救市的決心，所以取消之前的調控政策是大勢所趨，只是不同城市先後順序有分別。如果取消調控政策，沒有達到預期的效果，不排除後面還會推出支持的政策，從而達到房地產行業重拾動力。

新增需求是強心針

最後一個是通關因素，深港兩地互通頻繁，互惠互利，共同發展。因應防疫需要，通關需要被隔離，導致近乎封關的狀況，拖累兩地的經濟發展。去年封關是利空，今年通關就是利好，全部關口已經重開，近日每天往返兩地人次達到28萬，深圳關口區域重現人潮，人山人海，好不熱鬧。港人在深圳買房情況陸續出現，新增的需求，將會對疲軟的深圳房地產市場，打下一支強心劑。

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更新時間:2023-02-19 09:00 資料延遲最少15分鐘
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