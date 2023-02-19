廣州南沙「港式國際社區」 香港DNA助力規劃打造

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兩地專家合力規劃

由全國政協副主席梁振英倡議成立的「廣州南沙粵港合作諮詢委員會」，設有14個專項工作組。當中土地規劃發展工作組由凌嘉勤帶領，聯同香港規劃師學會會長李建華，香港規劃師、規劃師註冊管理局成員梁錦誠，以及香港測量師學會副會長林家輝共同參與。凌嘉勤直言，就獲得梁振英邀請參與工作，感覺「義不容辭」，這個小組有內地及香港的規劃專家，他亦在規劃師學會物色有豐富規劃工作經驗，特別是熟識兩地規劃，有內地規劃工作經驗的專家參與，從而將兩地優勢融合，運用專業知識助力南沙建設「港式國際社區」的規劃，過程相當愉快。

選址擁地利

南沙一直在香港規劃界的視野範圍內，凌嘉勤坦言，很多人對南沙概念只停留在南沙碼頭或南沙高爾夫球場，但其實南沙土地資源豐富，並位處大灣區的地理幾何中心，然而發展卻相對滯後，當中的土地實可善加利用。

要在南沙打造「港式國際社區」，凌嘉勤認為有兩大優勢，一是南沙的高鐵慶盛站位處珠江東岸及西岸的交接點，乘高鐵可到達東莞、深圳及香港，也可便捷到珠海、中山及澳門等地，加上港珠澳大橋可成「三角」優勢，跟香港的交通聯繫非常好。另外，香港科技大學（廣州）選址距離慶盛站1.6公里左右，加上民心港人子弟學校，很適合作為「港式社區」。他並透露這個社區最初規劃範圍只有不到兩個太古城的面積，經討論後擴展至163公頃，即約四個西九文化區大，可作更多元化發展。

取香港內地之長

工作組在2021年開始跟南沙的相關人員積極溝通，由南沙方面提供規劃方案，經成員給予意見再作修訂。李建華指出，規劃前期以「港人社區」命名，但經討論後擔心有「排他性」，因此選擇港式生活模式社區，以體現概念及吸引有興趣這種生活模式的人。過程中跟很多不同團體溝通，包括當地政府部門，互動過程產生了很多火花，令規劃內容更加豐富。

梁錦誠補充，現在最終命名的「港式國際社區」，是將近兩年的討論綜合在這個名字內，突顯是有港人特色的社區，有香港及內地元素，取兩家之長處。

六大港式規劃元素

為讓兩地人更加明白「港式社區」的生活模式，工作組篩選出很多港人熟悉的生活元素。梁錦誠指，內地空間比較廣闊，有香港缺少的自然元素，包括河涌及優良植被，可將兩地優點融合，給在內地成家就業的港人，喜歡港式生活的內地人，甚至國際人士都會覺得舒適的地區。

綜合而言，為了打造「港人熟悉、國際一流」的國際化城市空間環境，小組的主要建議有：

一）包容社區﹕社區規劃意念的演化，從「港人社區」到「港式社區」，再到「港式國際社區」。

二）人性尺度﹕（1）提出「大學路」的概念，以「窄車道」、「寬步道」、「連續企業鋪面」，結合生活、初創孵化、產品展示的垂直混合用途，沿路營造緊湊的街道界面和活躍的社區，連貫港科大校園及慶盛高鐵站。（2）構建小窄密路、行人友善的港式街區肌理。

三）便利性﹕（1）構建交通、門戶、生活、景觀功能各異的街道層級分工。（2）地鐵走線及站點位置優化。

四）當地特色﹕（1）塑造廣州與香港共有的街道特色，以騎樓無縫連接戶外戶內的多彩多姿的街道生活。（2）結合香港濱水的體育和休憩戶外空間特色，讓原有水道與城市發展充份融合，重構嶺南水鄉風情。

五）複合利用﹕（1）應用香港 GIC 垂直混合用地特色，把社區會堂、戶內體育設施、小區服務設施、政府服務設施，融合於同一屋簷下的社區中心。（2）參考「起動九龍東」「反轉天橋底」，善用天橋下空間的經驗，把慶盛高鐵站以北的天橋下的空間設計及發展為公共花園及活躍的社區及體育康體用地。

六）延伸空間﹕「港式國際社區」選址的優化及面積擴展

對於南沙的港式國際社區規劃可否複製，凌嘉勤坦言，不可說「範本複製」，因每座城市要因地制宜，但當中原則可作參考。

「香港風格」在這裏

香港社區有很多獨特的規劃設計，工作組提出很多具體建議，以融入「港式國際社區」，成為一個具有人性化、便利及安全的社區。例如：

‧內地行人道非常寬闊，經常有汽車停泊在行人道上。工作組建議將車道收窄，清楚區分行人及泊車的地方，將功能分開。

‧在南沙樞紐的慶盛站，可設立有蓋行人通道，並應及早做好公共交通規劃，讓高鐵乘客可使用其他交通配套到南沙不同地方。

‧市政服務大廈建設成包括政府辦公、圖書館及室內運動場的綜合大樓，並與鐵路站相連，具有香港特色。

‧港式社區初版規劃設有醫院，惟港人求診優先選擇鄰近住所的診所，南沙方面聽取意見後，將醫院設在鄰近港式社區位置，並計劃設置港式診所。

凌嘉勤表示，港式社區基礎設施完善，可滿足「鄰舍級別」的需求，包括學校、基本的商場、社會服務、醫療及文康體設施。另外，鄰近港科大有複合式住宅項目，設有辦公及創科創業設施。在商業方面，與大學路風格相近的「創智路」，是適合中小企及創業的地方。區內高樓大廈式的辦公樓則設於慶盛站一帶，進入「港式社區」後基本沒有高樓大廈，商業大廈的高度及密度與附近建築配合，就像香港灣仔既有住宅也有商業樓宇的混合發展方式，將居住及工作距離盡量拉近。是任何時候都有很多人流及活動，非常安全的社區。

規劃完成 工作未停

港式國際社區的規劃及審批已大致完成，其他道路及基建配套也逐步落實。梁錦誠曾以為港式社區的規劃圖大致完成，或已完成歷史任務。他笑言，話音未落已有很多新議題需要提供意見，由社區照明、綠化系統、關於港澳地區城市規劃專業企業和專業人士在南沙執業備案管理，以至參與廣州南沙空間方案國際諮詢等，所以仍需持續作出貢獻。此外，他很高興工作組的建議，大部分得到南沙方面採納。「從事規劃的香港從業員也應有此開放胸襟，外地或內地提供的意見或新思維，要好好考慮及接納。」

鼓勵從業員到內地發展

南沙持續開放政策吸納人才，過去三年在進行多項資格互認，當中包括規劃師。李建華鼓勵年輕規劃師或其他專業人士更多參與內地規劃。他表示，規劃師命運其實很「悲慘」，就是規劃後看不到成果。這次合作最難忘是內地工作迅速，兩年時間已看到成果。他曾到訪民心港人子弟學校，在學生帶領參觀時，他分享學校規劃時有三個方案，經小組認真討論後選出現行方案，例如操場位置設計原因等，學生反饋很感激有此選擇，很喜歡這間學校。

工作得到欣賞，可說是規劃工作的最大回報。

凌嘉勤亦很高興透過合作與內地規劃界的朋友見面及合作，發現內地對香港經驗及專業人士的意見非常重視，在總結香港規劃經驗後，港人很多時覺得理所當然，但南沙方面卻是非常欣賞，可說是毫無保留地將意見融入規劃方案之中，亦因此肯定香港的工作是做得好及做得對，港人反而未必懂得欣賞這些專業工作的成果。

給未來南沙的四項建議

諮委會已展開2023年首次工作會議，規劃小組關注南沙整體發展，凌嘉勤提出四項建議，給南沙未來發展作考慮。

1）港式國際社區的土地利用內容可以進一步豐富及發展。凌嘉勤指出，在很多創業團隊研究當中，有業務經驗及人脈網絡較豐富的人參與，往往可以令創業過程較順暢。但社會很多時只焦聚年青人創業，長者退休安居。其實，有相當經驗及財富的退休港人都有興趣創業，可建立跨代共融社區，讓兩代創業人士在社區共處，並提供設施促進交流，或有助創業路上作出突破。

2）港深西部鐵路第一段將由洪水橋接駁至深圳灣口岸，據知深圳正研究延續線路發展，連接至前海交通樞紐及深圳寶安國際機場3號航站。而港深西部鐵路在香港方面亦往南伸延，便捷連接機場及中環。因此建議可將線路延伸至南沙南部交通樞紐，可對南沙整體發展帶來幫助。

3）生態旅遊有很大發展空間。南沙有大片濕地，有大量保育農地及魚塘，這些都是珍貴的景觀及旅遊資源。加上南沙致力發展農業現代化，這些都可以作為旅遊康樂資源，應及早考慮可能性，以納入規劃當中。

4）香港及南沙合作舉辦國際盛事。南沙在地理上很有條件，香港則有舉行國際大型盛事的經驗，舉例可合作舉辦大灣區國際帆船的周年大賽、大灣區國際單車賽、大灣區國際高爾夫球大賽等，透過舉辦國際級賽事，可令南沙成為大灣區國際名片。推動旅遊產業發展，令大灣區生活更豐富及更有吸引力。

另外，隨着廣州提出以中心城區、南沙新區為「雙核」的建議。凌嘉勤亦向諮委會內地組長提出，值得研究在南沙新區選取最核心的地方發展。