港珠澳大橋流量恢復近八成 資深投資人看好珠海樓市前景

同時出席活動的華發實業（香港）有限公司總經理李妍梅亦指出，珠海作為粵港澳大灣區的重要節點城市，人居環境一流，有着「幸福之城」、「浪漫之城」的稱號。她更透露，疫情之前，港人2019年在華發珠海項目總成交額接近25億人民幣，成為港人大灣區投資的最熱門之選。

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澳門橫琴發展一體化

對於外部大環境，由於美國加息速度減慢，林一鳴預期今年上半年加兩次0.25%後便會停止，聯邦基金利率會升到5%-5.25%水平，預期樓市將會出現小陽春。

展望2023年大灣區投資趨勢，林一鳴看好珠海物業的升值潛力。他提到，珠海於3月1日實施的《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》，新政策將推動澳門和橫琴發展一體化，帶動橫琴經濟發展的同時，料拉近澳門與橫琴之間的樓價。另一方面，於今年1月1日開始實行的「澳車北上」將推動更多澳門人在珠海置業，港府消息稱預計今年內實施「港車北上」，屆時將吸引更多港人購買珠海物業。

投資建議「買新不買舊」

針對現時珠海樓市情況，林一鳴分析指，整體而言新樓成交量高於二手樓，但亦都不算多，這一點與內地其他省市情況有所不同。由於珠海城市早期規劃，集中在香洲、拱北等區域的二手樓較舊，質素相對較差；而接近灣仔附近的樓比較新。他建議，若要投資，則「買新不買舊」。

「不少買家把珠海看成十年前的前海。」林一鳴指出，香港買家以投資為主，由於政策導向，大家都抱着「買定先」的心態。「未來一兩年，隨着金融機構搬入金融島，高收入人群入住，也會帶動周邊樓價升高。」

料港人需求將上升

他又指出，大部分中年至老年人持有的物業當中，接近八成沒有按揭貸款，這部分業主有可能考慮在內地置業作退休之用。珠海作為經濟特區，與香港水路相近，毗鄰澳門，是內地唯一與港澳同時陸路相連的城市，他預期香港人對珠海的物業需求將會逐漸上升。