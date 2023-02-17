港珠澳大橋流量恢復近八成 資深投資人看好珠海樓市前景

【Presented by：WAW Creation】香港與內地全面通關已足十日，根據香港入境處公布的出入境旅客流量統計數據統計，香港平均每天出入境客流量恢復至疫情前四成，在所有出入境管制站中，港珠澳大橋的流量恢復程度最高，接近八成。日前香港資深投資人林一鳴出席華發實業股份有限公司在港舉辦的投資講座時表示，這一數據表明香港與珠海的人流往返明顯增強，有望帶動珠海樓市升值。
同時出席活動的華發實業（香港）有限公司總經理李妍梅亦指出，珠海作為粵港澳大灣區的重要節點城市，人居環境一流，有着「幸福之城」、「浪漫之城」的稱號。她更透露，疫情之前，港人2019年在華發珠海項目總成交額接近25億人民幣，成為港人大灣區投資的最熱門之選。
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對於外部大環境，由於美國加息速度減慢，林一鳴預期今年上半年加兩次0.25%後便會停止，聯邦基金利率會升到5%-5.25%水平，預期樓市將會出現小陽春。
展望2023年大灣區投資趨勢，林一鳴看好珠海物業的升值潛力。他提到，珠海於3月1日實施的《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》，新政策將推動澳門和橫琴發展一體化，帶動橫琴經濟發展的同時，料拉近澳門與橫琴之間的樓價。另一方面，於今年1月1日開始實行的「澳車北上」將推動更多澳門人在珠海置業，港府消息稱預計今年內實施「港車北上」，屆時將吸引更多港人購買珠海物業。
針對現時珠海樓市情況，林一鳴分析指，整體而言新樓成交量高於二手樓，但亦都不算多，這一點與內地其他省市情況有所不同。由於珠海城市早期規劃，集中在香洲、拱北等區域的二手樓較舊，質素相對較差；而接近灣仔附近的樓比較新。他建議，若要投資，則「買新不買舊」。
「不少買家把珠海看成十年前的前海。」林一鳴指出，香港買家以投資為主，由於政策導向，大家都抱着「買定先」的心態。「未來一兩年，隨着金融機構搬入金融島，高收入人群入住，也會帶動周邊樓價升高。」
他又指出，大部分中年至老年人持有的物業當中，接近八成沒有按揭貸款，這部分業主有可能考慮在內地置業作退休之用。珠海作為經濟特區，與香港水路相近，毗鄰澳門，是內地唯一與港澳同時陸路相連的城市，他預期香港人對珠海的物業需求將會逐漸上升。
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1842.4
|1843.4
|港金
|17085
|17095
|倫敦銀
|21.730
|21.800
|鈀金
|1502.0
|1552.0
|鉑金
|918.1
|938.1
|美電
|7.8445
|7.8450