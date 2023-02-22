【遊走大灣區】深港城市\建築雙城雙年展 遊走「城市生息」之間

【Presented by：WAW Creation】自2005年「城市，開門！」起，全球首個以城市和城市化為固定主題的展覽——深港城市 \ 建築雙城雙年展發展至今已有近20年的歷史。2007年，與深圳地緣緊鄰的香港受邀加入，至此雙年展演變為雙城互動、一展兩地的獨特類型。深港城市\建築雙城雙年展立足於深圳所處的中國前所未有的快速城市化大背景，聚焦於城市與城市化主題。
Presented by：WAW Creation
第九屆「深港城市 \ 建築雙城雙年展」主展場位於羅湖區粵海城·金啤坊。由於是以工業建築改造為基底的展覽，所以保留了原金威啤酒廠的發酵車間、易拉罐車間、污水處理站等工業特色鮮明的標誌性建築。在這裏，每個空間不規整且流動性強，沒有明確的室內外和上下層界限，所到之處，你會發現建築空間的奇妙和隱藏的驚喜，正因如此逛起來趣味性更強。
這次展會集結了來自15個國家的數百位策展人，共設「何以共棲」、「物靈之旅」、「寰宇對話」、「未來聚居」、「共同行動」五大板塊，還有像公共空間、即地製造、UABB品牌館、香港館和羅湖館等幾個特別展區。
今屆展覽以「城市生息」為主題，重點關注城市的可持續綠色、生態發展，著眼於全球氣候變化下的城市應對策略，探索更融合的、更安全的、更韌性的未來城市前景。
五大板塊中的「何以共棲」是整個展覽的序幕，「睇頭」十足。這一板塊以平面和數位藝術為主，通過面向未來向自我提問的方式，引出整場展覽的主題。自B1到F3層一共集結了6個國家13件作品，其中「在尋桑田」和「我們」、「全球機構聯動」等都十分值得一看！
接下來經過廊道，來到「物靈之旅」，這一板塊位於室外，通過樓梯、坡道、下沉廣場串聯，有多種可能性可供探索，充滿了驚喜。這裏有形態各異、種類多樣的裝置，例如《反方向的構築》、《眾鏡塔》、《一人 眾靈呼吸》等，這也是最讓人感到精彩的一個板塊。
「寰宇對話」板塊再次回到室內，充分利用啤酒廠的舊裝置，展品匍匐在巨大的發酵罐之下，積極以各自所代表的時代信息和工業歷史產生對話。這裏的巨型發酵桶倉，視覺上給人很震撼的感覺。還有多個啤酒製作間好像天然的展品，處身這個環境中，就是件藝術品。
「未來聚居」、「共同行動」兩大板塊，這裏是整個展場唯一的傳統展廳，經由前面幾個板塊的發現、對話、實驗，到最終付諸行動收尾。「未來聚居」的專業性很高，簡單遊覽即可，「共同行動」互動性更強，在逛展的過程中能讓參觀者感受和自然之間的關係，也很有趣。
當然，逛累了還可以到酷炫工業風裝修的「老爺鮮釀」喝一杯鮮釀啤酒，休息一下，再繼續逛展！無論你是純粹逛展覽，欣賞裝置和作品，從中得到靈感和思考，抑或是專程來拍照打卡，這裏每一個展區都超值！
地址：深圳市南山區羅湖區粵海城·金啤坊
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