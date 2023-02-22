【遊走大灣區】深港城市\建築雙城雙年展 遊走「城市生息」之間

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

第九屆「深港城市 \ 建築雙城雙年展」主展場位於羅湖區粵海城·金啤坊。由於是以工業建築改造為基底的展覽，所以保留了原金威啤酒廠的發酵車間、易拉罐車間、污水處理站等工業特色鮮明的標誌性建築。在這裏，每個空間不規整且流動性強，沒有明確的室內外和上下層界限，所到之處，你會發現建築空間的奇妙和隱藏的驚喜，正因如此逛起來趣味性更強。

這次展會集結了來自15個國家的數百位策展人，共設「何以共棲」、「物靈之旅」、「寰宇對話」、「未來聚居」、「共同行動」五大板塊，還有像公共空間、即地製造、UABB品牌館、香港館和羅湖館等幾個特別展區。

今屆展覽以「城市生息」為主題，重點關注城市的可持續綠色、生態發展，著眼於全球氣候變化下的城市應對策略，探索更融合的、更安全的、更韌性的未來城市前景。

序幕—「何以共棲」

五大板塊中的「何以共棲」是整個展覽的序幕，「睇頭」十足。這一板塊以平面和數位藝術為主，通過面向未來向自我提問的方式，引出整場展覽的主題。自B1到F3層一共集結了6個國家13件作品，其中「在尋桑田」和「我們」、「全球機構聯動」等都十分值得一看！

發展可能性—「物靈之旅」

接下來經過廊道，來到「物靈之旅」，這一板塊位於室外，通過樓梯、坡道、下沉廣場串聯，有多種可能性可供探索，充滿了驚喜。這裏有形態各異、種類多樣的裝置，例如《反方向的構築》、《眾鏡塔》、《一人 眾靈呼吸》等，這也是最讓人感到精彩的一個板塊。

時代與歷史—「寰宇對話」

「寰宇對話」板塊再次回到室內，充分利用啤酒廠的舊裝置，展品匍匐在巨大的發酵罐之下，積極以各自所代表的時代信息和工業歷史產生對話。這裏的巨型發酵桶倉，視覺上給人很震撼的感覺。還有多個啤酒製作間好像天然的展品，處身這個環境中，就是件藝術品。

收尾—「未來聚居」、「共同行動」

「未來聚居」、「共同行動」兩大板塊，這裏是整個展場唯一的傳統展廳，經由前面幾個板塊的發現、對話、實驗，到最終付諸行動收尾。「未來聚居」的專業性很高，簡單遊覽即可，「共同行動」互動性更強，在逛展的過程中能讓參觀者感受和自然之間的關係，也很有趣。

當然，逛累了還可以到酷炫工業風裝修的「老爺鮮釀」喝一杯鮮釀啤酒，休息一下，再繼續逛展！無論你是純粹逛展覽，欣賞裝置和作品，從中得到靈感和思考，抑或是專程來拍照打卡，這裏每一個展區都超值！

第九屆深港城市\建築雙城雙年展

地址：深圳市南山區羅湖區粵海城·金啤坊

交通：深圳市地鐵7號線太安站E出口，

步行600米

展期：截至2023年3月12日

時間：周二至周四 10:00-18:00

周五至周日 10:00-21:00