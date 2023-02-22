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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：全球最大 LEGOLAND 料明年深圳建成開園

【Presented by：WAW Creation】全球最大的樂高樂園（LEGOLAND）度假區—深圳樂高樂園度假區，是大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，其建設進度當然備受關注。據悉，度假區內3家主題酒店建設主體工程已過半，計劃2024年樂園建成開園。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

選址大鵬新區

深圳樂高樂園度假區項目選址大鵬新區南澳辦事處新大片區，是深圳首個文旅產業國際性項目和世界一流品牌旅遊項目，佔地面積約58萬平方米；是專門為2-12歲親子家庭設計的樂高主題樂園和酒店綜合度假區，建成後將成為全球最大的樂高樂園度假區。

按規劃，樂高主題樂園園區內將有9大主題區、超過100個互動遊樂設施、表演和景點。建成後的深圳樂高樂園度假區還將包括全球最大樂高樂園水上樂園，以及3大全新打造的提供超1,000間房間的主題酒店。

片區自然景觀優美

大鵬新區南澳辦事處高度重視度假區及配套項目建設，已在周邊高標準建設20個基礎設施專案，為度假區順利開園和重點片區高品質發展提供基礎保障。

據悉，毗鄰樂高樂園的新大東山片區，是深圳東部黃金海岸的重要組成部分，也是大鵬新區遊客最集中的區域之一。片區自然景觀稟賦優美，生態環境保護完好。有桔釣沙、長沙頭、鹿嘴等較大的優質沙灘；位於其中的全長11公里的「最美親海碧道」更融合「十里林蔭道」、「彩虹-音符路」、「鹿嘴碧道」等於一體；已建成東山珍珠島、七星灣遊艇會、海上運動基地、浪騎遊艇會、航海學校、桔釣沙萊華度假酒店等休閒度假區；國家水上國民休閒運動中心、華潤-開雲度假綜合體專案等重大專案落戶其中，發展前景廣闊。

筆者大膽預測，這個區域很大概率，也很有能力成為帶動片區發展的「新引擎」呢！

 

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更新時間:2023-02-22 23:29 資料延遲最少15分鐘
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