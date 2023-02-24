樓盤點睛：恒裕江山匯 巧築園林湖景配套齊全

【Presented by：WAW Creation】珠海樓市復蘇比想像之中快，有數據顯示，上周珠海商品房網簽達454套，對比1月上漲了27%，相信成交將持續攀升。其中以湖心新城樓盤銷量較為突出，受到當地市民及外地客戶追捧。相信原因不離湖心新城是珠海西部重點開發區和純居住生活區；這裏三面環水，5大公園環伺，未來更將打造為珠海副中心。
Presented by：WAW Creation
自香海大橋通車後，湖心新城前往市區只需約15分鐘，前往港珠澳大橋珠海口岸只需約30分鐘，使發展得以被推動。至於樓價方面，目前只需約市區一半價錢，因此吸引大量當地市民選購。
「恒裕江山匯」位於香海大橋落橋位，由珠海本土老牌房企「恒裕」開發。該公司代表作包括位於珠海新香洲香山湖的「恒裕水墨蘭亭」，約2016年開發，目前二手掛牌的樓價約每平方米人民幣5.5-6萬元，由於項目位置靚、環境好，居住舒適，同時區內有多間優質學校，極少有業主放盤。
發展商深感珠海西拓浪潮，而湖心新城區將打造商業、教育、醫療等配套，決定打造「恒裕江山匯」。樓盤緊依白藤湖天然水系，園林設計更力邀原貝爾高林首席設計師諾丁出手，巧築超1萬平方米中庭，讓活水湖泊鑲嵌於中央園林。西面則有500畝幸福河濕地公園，景觀可人。項目自身還建有泳池會所（泳池已投入使用），並自帶約8萬平方米購物中心，可滿足衣食住行娛樂需求。此外，採用高標準裝修交付，且一一寫進合同，讓業主安心。
還有，對於首次置業珠海人士，據知發展商正推出限時置業優惠，首期只需約7萬，即可購入約82平方米的3房單位，餘下房款銀行按揭，首次置業利率低至3.7厘。
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1811.8
|1812.3
|港金
|16800
|16807
|倫敦銀
|20.770
|20.810
|鈀金
|1394.5
|1424.5
|鉑金
|911.5
|919.5
|美電
|7.8491
|7.8496