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樓盤點睛：恒裕江山匯 巧築園林湖景配套齊全

【Presented by：WAW Creation】珠海樓市復蘇比想像之中快，有數據顯示，上周珠海商品房網簽達454套，對比1月上漲了27%，相信成交將持續攀升。其中以湖心新城樓盤銷量較為突出，受到當地市民及外地客戶追捧。相信原因不離湖心新城是珠海西部重點開發區和純居住生活區；這裏三面環水，5大公園環伺，未來更將打造為珠海副中心。

Presented by：WAW Creation

 

自香海大橋通車後，湖心新城前往市區只需約15分鐘，前往港珠澳大橋珠海口岸只需約30分鐘，使發展得以被推動。至於樓價方面，目前只需約市區一半價錢，因此吸引大量當地市民選購。

「恒裕江山匯」位於香海大橋落橋位，由珠海本土老牌房企「恒裕」開發。該公司代表作包括位於珠海新香洲香山湖的「恒裕水墨蘭亭」，約2016年開發，目前二手掛牌的樓價約每平方米人民幣5.5-6萬元，由於項目位置靚、環境好，居住舒適，同時區內有多間優質學校，極少有業主放盤。

發展商深感珠海西拓浪潮，而湖心新城區將打造商業、教育、醫療等配套，決定打造「恒裕江山匯」。樓盤緊依白藤湖天然水系，園林設計更力邀原貝爾高林首席設計師諾丁出手，巧築超1萬平方米中庭，讓活水湖泊鑲嵌於中央園林。西面則有500畝幸福河濕地公園，景觀可人。項目自身還建有泳池會所（泳池已投入使用），並自帶約8萬平方米購物中心，可滿足衣食住行娛樂需求。此外，採用高標準裝修交付，且一一寫進合同，讓業主安心。

還有，對於首次置業珠海人士，據知發展商正推出限時置業優惠，首期只需約7萬，即可購入約82平方米的3房單位，餘下房款銀行按揭，首次置業利率低至3.7厘。

 

恒裕江山匯

地址：珠海西區湖心新城

開發商：珠海市恒裕房產開發有限公司

總伙數：3,328伙

在售面積：約82至98平方米（3房）及

約110平方米（4房）

售價：每平方米人民幣14,500元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2024年6月

交付情況：精裝

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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更新時間:2023-02-25 04:44 資料延遲最少15分鐘
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