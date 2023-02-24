市場信息：「2023年度國際灣區高峰會議」探討挑戰及機遇

Presented by：WAW Creation

是次峰會演講嘉賓陣容強大，雲集本港、中國內地及海外專家、政府官員、學者與企業翹楚，就灣區的經濟發展和運營分享其真知灼見。包括有馮氏集團主席馮國經博士分享本地和國際企業如何借助香港進入大灣區充滿活力而又蒸蒸日上的消費市場，同時利用珠三角強勁的數碼化生產基地參與國際競爭的無限可能；香港科技大學教授、XbotPark機器人基地創始人及深圳科創學院發起人李澤湘教授則以「從實驗室到科技園的輪迴：大灣區端到端科創生態體系建設探索」為題，分享近年在大灣區範圍的創業生態的建立和成果，並探討反覆運算升級之路。

同場亦有多位本地及內地專上學府的校長和教授，闡述高等教育在大灣區擔任的重要角色，另外數位來自創科行業之精英則從不同範疇，分享初創企業的機遇與挑戰，以及智能科技的革新與應用。

現任香港工程科學院高級顧問、香港大學電機電子工程系榮譽教授陳清泉教授、工程師表示，香港彙聚全球創新資源，應和大灣區內地城市珠聯璧合，強化產學研的協同作用，落實本港創新科技發展藍圖、著力建設全球科技創新高地。

香港工程科學院前院長潘樂陶表示，期望該峰會日後可定期於世界各大灣區輪流舉辦，促進灣區之間的了解和交流。