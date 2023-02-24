市場速遞：「港澳藥械通」新成員公布

Presented by：WAW Creation

「港澳藥械通」第一批指定醫療機構有5家，分別為：香港大學深圳醫院、廣州現代醫院、廣州和睦家醫院、珠海希瑪林順潮眼科醫院和中山陳星海醫院。至於第二批指定醫療機構名單中的醫院分別為：中山大學附屬第一醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院、南方醫科大學南方醫院、廣東省人民醫院、廣州市第一人民醫院南沙醫院、廣東祈福醫院、廣州希瑪林順潮眼科醫院、深圳市前海蛇口自貿區醫院、深圳禾正醫院、深圳希瑪林順潮眼科醫院、珠海市人民醫院（橫琴院區）、佛山復星禪誠醫院、東莞松山湖東華醫院及東莞光明眼科醫院。

月起新措施助牌照逾期過境車回港

為協助香港車輛牌照逾期而滯留內地或澳門的過境車輛回港，運輸署宣布，下月1日至31日推出新增便利措施，讓有關車輛在指定日子直接駛回香港，到已預約的指定驗車中心進行車輛核對總和續領香港車輛牌照。

新增措施容許合資格過境車輛在指定日子經港珠澳大橋回港，並使用指定路線直接行駛至已預約的指定驗車中心驗車，再辦理續牌手續。車主申請時必須確認車輛符合道路安全考慮，適宜行駛。

據公布，運輸署下月1日起接受有關申請，符合申請資格的車主須在擬定車輛回港日兩星期前親身或經代理人透過電郵、郵寄或投遞箱遞交表格，並提交所需文件。每日獲准回港的車輛數目設有上限，該署呼籲申請人儘早遞交申請。