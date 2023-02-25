海南省 2025年底前實施「零關稅」全速邁向國際自貿港 海南國際經發局駐港辦首席代表葉澤恩籲：掌握機遇 早着先鞭

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海南國際經濟發展局駐香港辦事處首席代表葉澤恩認為，海南要發展成為最好及最國際化的自貿港，香港經驗及長處，大有合作發揮空間。他更呼籲港人，把握2025年適時「封關」帶來的機遇，早着先機，拓展多元發展。

作為中國最大的自貿港，海南自貿港範圍覆蓋全省及全島，是全國其餘20個自貿區總面積的13倍。陸地面積達3.5萬平方公里，是香港的32倍、新加坡的49倍、迪拜的9倍。葉澤恩認為，海南自貿港最大特點是「全域性」試點，建設覆蓋現代化農業、高新技術產業和現代服務業等產業，還根據海南發展需要，開發醫療衛生、文化旅遊、生態綠色發展等領域。

海南自貿港擁有背靠內地龐大市場、中央立法保障、對標最高標準國際經貿規則的優勢。與中國其他自貿區不同的是，既突顯了中國基本的政治制度和經濟制度，也標誌中國在國內發展、區域發展和全球發展的大戰略上開放發展。

「封關」後實施「一線放開、二線管住」

「一個成功的自貿港，需要坐落交通樞紐位置，擁有自由的外貿政策，兩者缺一不可。」海南地理位置優越，4小時飛行航程覆蓋全球47%的人口，政策方面亦愈來愈開放，於2025年封關將實施「一線放開、二線管住」的管理制度，促進貿易投資自由化、便利化。葉澤恩解釋，屆時進入海南的貨物都可免關稅，特別是名貴產品，例如珠寶、高級時裝手袋、貴價汽車及食品等，可節省很多開支。

海南除了實施零關稅，在增值稅方面也有所調整。「現時內地每個環節都要計算增值稅，之後再退稅，徵徵退退有時未必退足，影響做生意的時間及成本。」葉澤恩透露，海南正積極進行稅制改革，將增值稅、汽車稅等五種稅項合併。屆時貨物入口、批發轉零售等都不再徵收增值稅，只在最終的零售環節徵收銷售稅。雖然有關稅率仍未定案，但相信會比13%增值稅為低。

改革關稅及增值稅

稅制改革，有助商家將生意成本降低，吸引香港的珠寶商將產品帶到海南銷售，甚至進行產品加工。葉澤恩透露，海南另一項措施是，產品加工超過總價值的三成，該產品在出售至其他內地省市就可以免關稅。因此，香港行業可在海南進行產品加工及增值工作，以海南作踏板，將產品銷售到全國其他市。

中國的「摩納哥」

海南一向是高端消費的地方，中國國際消費品博覽會也選址在海南舉行，設有遊艇自由行，以香港船牌即可直接駕駛遊艇進入海南停泊，且不用繳付關稅。葉澤恩形容海南是中國的「摩納哥」，最高端的消費產品都可以在此買到。海南還放寬離島免稅購物政策，將每人每年免稅購物額度提升至10萬元，令海南成為全國唯一一個是無須離境，便可買到免稅產品的地方。

他坦言，現在遊客在海南人均消費僅人民幣6,000元，仍有很大的增長空間，香港零售業便對此很感興趣。當然，除了免關稅、免增值稅，業界期望將來還可在準入方面有所放寬及優惠安排，向港人有更多傾斜，例如在商檢方面可以再簡化安排等。

開拓多元產業

現在很多企業已在部署，以迎接全世界最大自由貿易港的誕生。葉澤恩指出，海南除了傳統旅遊及零售業，也有非常豐富的漁農產業資源，有全國最大的熱帶物種基因庫。香港作為龐大的食品出入口樞紐，可將全球美食引入海南，再輻射至內地其他省份，甚至可利用海南天然資源進行食品加工及出口。他強調，海南省是去年全國出口增長最快的省份，潛力非常好，現在只是冰山一角。

他更認同全國政協副主席梁振英所說：「未來5年除大灣區外，海南將成為香港最重要的合作夥伴。」

引入香港模式

海南積極參考香港模式，推動自貿港成功。葉澤恩表示，海南在數年前引入法定機構，包括海南國際經濟發展局等，作為政府部門架構以外的專職機構，至今行之有效。梁振英前年11月成立的瓊港經濟合作發展諮詢委員會，將香港制度架構引入內地，並提出任用港人出任內地機構，透過互動及互相學習過程，以取得兩地合作的平衡點，展開新局面。葉澤恩直言，「香港一定比內地好，內地一定比香港差」是很大謬誤，大家應放下偏見，融入國家發展大局。

海南至今已推出125項新政策，還會陸續有來。葉澤恩認為其中不少屬於首創，沒有範例可援，因此需要向外取經。而在海南封關前「過渡」時間，他相信港商在這三年進駐的話，可享受適應期，甚至有機會參與海南用以收集資訊的各類「壓力測試」，早着先機，得到各種度身訂造的服務，並可反饋意見，幫助整個行業發展。他透露，不少行業正「磨拳擦掌」，以找到新的商機及增長點。

海南自貿港成果

建設進展明顯：海南牽頭負責的25個封關運作專案全部開工建設；「一線放開、二線管住」試點擴區順利實施；洋浦保稅港區首次進入全國特殊監管區域A類行列。

外向型經濟蓬勃發展：2022年貨物進出口總額預計人民幣2,000億元，增長35%；服務貿易增長21.6%；實際使用外資增長15%；實際對外投資同比翻倍。

科技創新實現重大突破：崖州灣實驗室掛牌運行；全國首個商業航太發射場開工；全社會研發（R&D）投入增長近五成。

營商環境優化提升：營商環境全國排名前移4位；市場主體增速連續34個月保持全國第一；引進人才超10萬。

制度集成創新：海南自貿港制度集成創新三年行動60項任務已全面完成。三年行動累計發佈制度創新案例134項，其中8項被國務院向全國複製推廣、6項得到國務院大督查表揚。

全國首創優惠政策

海南國際經濟發展局由海南省人民政府發起的非營利性法人機構。葉澤恩指出，機構有意擔任超級聯繫人角色，作為橋樑，特別是幫助香港的外商適應兩地不同制度，幫助他們更容易進入內地，減少碰釘機會，同時亦可促進海南投資產業有更多元化發展。

機構在全面通關前已進行線上推介會、研討會及配對服務。葉澤恩期望通關後舉行更多實體接觸活動，為珠寶、零售、專業服務業等具潛力的行業的商會，安排海南實地視察，並會適時將海南最新資訊帶到香港。

向香港開放專業服務市場

海南省剛制定了《海南自由貿易港向香港開放專業服務市場十條措施》，現正公開徵求意見。措施簡概如下：

1） 實施職業資格「港證瓊認」，擴大香港職業資格認可範圍，以便提供相關專業服務。

2） 在香港取得從事相關服務貿易經營活動的資質、許可、認證，其條件和標準有國際先進性或不低於中國國家規定的，予以認可。

3） 允許香港建築工程專業領域執業資格的專業人員參與建築工程專案。

4） 允許香港仲裁機構設立業務機構，開展相關涉外仲裁業務。允許香港律師事務所駐海南代表機構從事部分涉海南的商事非訴訟法律事務。允許海南律師事務所聘請香港律師擔任法律顧問。

5） 鼓勵香港銀行設立分行或代表處、香港保險公司設立獨資保險公司或分公司、香港金融機構設立證券公司、期貨公司、公募基金管理公司。

6） 允許香港會計師在海南自由貿易港承辦會計諮詢、會計服務等業務。

7） 支持香港專業服務業企業舉辦具有全球性和全國性的會議、論壇活動。

8） 對列入《港澳台地區專業人才在中國（海南）自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法》，以及海南各行業主管部門相關檔等明確認可的香港專業服務的專業人才和機構，如仲裁、醫療衛生、旅遊文化、消防、規劃、專業代理等提供執業便利條件。

9） 定期公佈香港專業服務人才庫和專業服務機構名錄。海南自由貿易港主要經濟部門、國有企事業單位等將主動聘請在海南可以執業和展業的香港專業人員或機構。

10）海口、三亞等市縣對來海南自由貿易港的香港專業服務企業和人才在辦公場地、人才落戶、子女入學、財政支持等方面提供優惠政策。

公開徵求意見時間：現時至3月14日

電郵：hnswt7@hainan.gov.cn

郵寄：海南省海口市美蘭區國興大道9號海南省政府辦公大樓2樓海南省商務廳服務貿易處207室，郵編：570203，信封注明「向香港開放專業服務市場十條措施意見」字樣。