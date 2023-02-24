南沙機遇多元 創業就業空間大 過來人：「先去看！」

香港招聘市場即將迎來「金三銀四」求職黃金期，相信不少年輕人正在思考：是就業還是創業？南沙以至大灣區九城的機遇究竟在哪裏？

身兼廣州南沙粵港合作諮詢委員會（諮委會）委員，廣東省香港商會會長羅慧馨和TIMETABLE創始人吳嘉惠（Andy）異口同聲：「先去看！」

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

政策優惠多落地快

當「粵港澳大灣區」概念提出時，城中已有人將其對標起源於1990年代的「珠三角」。對比兩者，羅慧馨認為，它們分別誕生於工業2.0和工業4.0時代，另外大灣區背後有更實際的規劃方案和支援性政策推動，南沙的發展就是一個縮影。

通過孵化不同行業創業公司的經歷，Andy對南沙政策內容和落地執行速度讚不絕口。他提到，南沙保稅倉採用區塊鏈技術溯源，使海關流程更快捷；再加上「港人港稅」個人所得稅優惠政策和合格境外有限合夥人（QFLP）境內投資試點等，「無論創業還是就業，這些政策都值得關注。」

QFLP試點是指境外投資者在通過資格審批和其外匯資金的監管程式後，將境外投資資金結匯後，投資內地的PE以及VC市場。Andy指，有了這政策，既方便投資，亦對融資有利。

市場可輻射灣區以至全國

根據廣州市統計局今年最新數據顯示，2022年廣州GDP同比增長1%，而南沙則以4.2%的增速領跑其餘十個區，2023年更是定下增加10%以上的目標。

羅慧馨和Andy均認為南沙市場大、機會多；由於南沙有着灣區地理位置「灣區之心」的優勢，加上便利的交通運輸條件，企業遠景目標可以將市場輻射整個灣區甚至全中國。

至於香港的優勢，羅慧馨指，香港是全球的窗口，有比較成熟的金融機制，有「一國兩制」，可以利用好這些優勢制定更多新政策以吸引外資。而Andy則指出，港青的強項是擁有創意創新能力、靈活性、兩文三語和國際視野，這些都是南沙需要的人才。他更直言，香港應以升級為目標，利用九城的供應鏈便利，打造「香港品牌」。

羅慧馨和Andy都相信，在不久的將來，大灣區一定會迎來全面融合。羅慧馨以「大腦」來形容政策制定者，預測今年的合作融合是爆發式的。Andy則以「集團公司」作喻形容9+2城市，「這會是一家很強大的公司，組成一個Team，一起打入海外市場。」

廣東省香港商會會長羅慧馨：善用「橋樑」互聯互通

在大灣區融合發展的過程中，兩地民間團體、機構各盡其力，廣東省香港商會便是其中之一。羅慧馨強調，商會既是諮委會服務中心的會員機構，也是服務在粵港企港人的商會，要積極發揮「橋樑」作用。

所謂橋樑，即起到互聯互通的作用。目前商會秘書處設於廣州，同時加入諮委會服務中心的商協會聚焦平台，與其他商協會發揮協同效應，更好服務有意到內地發展的港人港商。目前商會有四名全職員工，主要負責解答會員疑問，更可將「疑難雜症」轉交理事局，由理事局找相關部門解答。羅慧馨指，對有意或者已經到灣區九城就業和創業的港人來說，政策解讀是十分重要的，因此會定期組織政策解讀講座，例如個稅講座、資助計劃研討會等。

體驗「一日生活圈」 今年首團三月底出發

此外，羅慧馨認為實地考察才能找到商機。商會於2月6-7日，應諮委會的邀請，聯同80位來自香港的商協會代表一同考察南沙。自去年開始，商會也參與香港貿易發展局（簡稱「貿發局」）主辦的GO GBA活動，帶領會員多走多看找商機。她指出，這類活動可以幫助大家了解當地政府和企業有哪些合作空間，例如有兩家港企在肇慶找到一家輪胎廠合作，還有人成功開店賣咖啡、賣甜品等等。「城市大小沒關係，有心做就有機會，都可以搵到食！」

羅慧馨還透露，今年目標與貿發局GO GBA項目合作舉辦三次「走進南沙」系列活動，每次組織約40位港商港青，當天往返，體驗「一日生活圈」，預計首團三月底出發。

再次啟動「青年實習計劃」目標六七百人

羅慧馨發現，兩地政府都很關注青年人發展，於是商會推出「青年實習計劃」，綜合九城的港企資源，為18歲以上的港青爭取暑期實習名額。「我們在整個過程中充當tutor的角色，實習結束後也會一直保持聯絡了解他們的現狀。」她指，該項目的主要目的是讓青年人借此機會了解內地，「埋下種子先」。

據知這項目的構想在疫情前已成形，2019年招募了200人參加，每人有兩周的實習期，企業會以2,400元人民幣/22日計算，來支付薪水；隨着全面通關，該項目今年將重啟。羅慧馨透露，今年的目標是招募六七百人參加，分兩批實習。無疑，企業在經歷疫情後，對此存在一定壓力。但「幸運的是，內地在通關之後恢復速度很快。」她更計劃延長實習期至一個月，「待久一點，可以了解多一些。」屆時商會將負責內地接待、聯絡企業、解決住宿等問題。

推動醫療融合 助港人當地生活

南沙方案落地實施後，各項便民利民政策迅速推進。羅慧馨特別提到醫療方面的融合。她指，兩地醫療系統差異較大，初到內地生活的港人不容易適應。因此，諮委會的委員們提出，「如果有一家港式醫院就方便了。」

於是，在諮委會的牽頭下，由當地「三甲」醫院提供場地，由聯合醫務提供港式全科門診服務，如果病人需要轉專科，就可以直接入院，十分便利。諮委會更希望未來可以搭建一條較完整的醫療產業鏈。

羅慧馨透露，「金牌培訓課程」已落戶南沙，培訓內地醫生成為全科醫生，以適應港式醫療。由於高鐵來往南沙香港只需35分鐘，大大方便醫生跨境交流。她指，當項目落地後，將令醫療資源更加聚焦，亦可幫國家避免人才浪費。她更希望推動香港醫療券可在內地使用，助長者在當地生活。

年輕人應走「所長所愛」之路

對於有志到灣區發展的年輕人，羅慧馨指：「青年人一定要在自己所長、所愛的事情上慢慢走、扎好根，會容易堅持下去。」但同時亦鼓勵大家要敢為人先、敢於打破傳統。

羅慧馨十分看好未來電商的發展態勢，認為「廣無邊際」，例如有港青在南沙註冊公司，享受營商和生活優惠，同時將產品擺到網絡上，輻射整個灣區甚至全國市場。據知目前便有港青在網絡上賣插畫、賣魚蛋，「小理想也都可以有大舞台、大成果。」

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TIMETABLE創始人兼行政總裁吳嘉惠（Andy）：勿單打獨鬥

「九零後」港青Andy，在廣州創業四年有餘，是TIMETABLE創始人兼行政總裁，也身兼諮委會青年創業就業小組的組長。對於業內人士來說，已經是「有所成」的青年創業代表，可他卻低調地說：「不敢說成功，夠生存。」

他更特別提醒有意在南沙以至灣區的創業人士，要善用資源，不要「單打獨鬥」。他建議大家創業前，可以到諮委會服務中心找對應的窗口尋求兩至三位相關領域專家的意見，以降低時間成本和失敗成本。此外創業過程中，應多利用當地人才，將產品投向不同的市場以至全世界。

今年成立創投基金 提供「一條龍」服務

目前TIMETABLE主要聚焦經營港澳初創孵化器業務，為有意在大灣區創業的企業提供支持，至今孵化了40多家香港初創公司，幫助同路人一齊「搵食」。TIMETABLE於2019年獲選為特區政府及廣東省政府認可的十個「粵港青年創新創業基地」之一。據Andy透露，計劃今年內成立一個「千萬元級」創投基金，為到南沙創業的港青提供「一條龍」式服務。

他透露，TIMETABLE正在聚焦科技領域創投，亦孵化出不少成功案例。「有一家公司研發的支付系統已經推廣到香港，有一萬五千家中小企業正在使用。」下一步便是將研發的科技推廣到海外市場，真正做到「面向世界」。

創業宜選高發展、機遇多之地

Andy亦是粵港青年創新創業基地的負責人，他建議：「青年創業者一定要選一座高速發展、機遇多的城市。」例如南沙，市場尚未成熟，競爭小；同時城市發展中對基建、建築、服務業產生大量需求，而這些亦正是港青的強項。

回看過去，Andy選擇來到廣州創業，正是基於大學期間在香港首次創業經驗而做出的決定。他憶述：「香港有很多限制，比如很多領域的市場份額已經固定，要分一杯羹很難。」會很快見到「天花板」。

於是Andy將眼光轉向內地，在實地考察後，他發現廣州相對適合港人創業和生活，語言、飲食、消費方面的文化習俗相近，適應時間短。其次，廣州經濟發達，人口是香港的一倍，市場寬闊，周邊供應鏈等配套齊全。

於是Andy將TIMETABLE落址廣州天河，2021年又將大灣區孵化器的第二個項目落戶南沙創享灣。他坦言，南沙有三件事吸引他，一是政策支持，二是地理位置和交通，三是整體規劃。紮根南沙兩年間，創業基地進駐率達九成。

企業須有「風險管理意識」

創業並非一路坦途，Andy直言2022年是最辛苦的一年，曾經三個月沒有收入，只能開源節流度過難關。這一年令他明白：「企業要長遠發展須有風險管理意識，確保現金流以預備應對突如其來的變化。」他指，總體來說，香港企業有DNA優勢，經歷過大風大浪，在疫情期間的風險管理比較穩健。另一方面則是面對危機時，必須保持平常心，不要亂！

南沙創享灣TIMETABLE粵港澳創新創業基地

地址：廣州市南沙區黃閣鎮水岸廣場創享灣4號樓

電話：（86）18607086551