【遊走大灣區】前海印里 融合人文與生態 快中有慢

作為粵港澳大灣區的「城市會客廳」，前海規劃打造高密度商務辦公區和低密度的生態人居片區，素有「東方曼哈頓」、「高顏值生態公園」之稱。人們在高效率的工作節奏之餘，亦能享受品質慢生活，在城市高速發展中，不忘融合人文與生態，實在難能可貴。

擴展後的前海更具活力，以蓬勃「欣」生的印里為代表。今期遊走大灣區帶大家來到此地，解鎖「品質慢生活」。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

印里位於前海「三灣」中最大的媽灣，交通便捷，接駁深圳地鐵5號線，以及規劃中的15號線。據悉，未來將實現20分鐘暢達深圳全市和香港機場。

每天身處水泥森林的忙碌中，滿眼是摩登大樓的繁華，令人們時常會想念舊時庭院中純粹的舒適與愜意。前海印里便是這樣的理想之所。

和香港一樣，「快」同樣是深圳的關鍵字，時間縫隙裏的快社交、朝九晚六的快步伐，每天充斥着我們的日常，而「慢」在這個城市卻愈來愈少見。

濃濃嶺南風情「欣然慢享」

在高樓林立的街區，前海印里獨具匠心，打造出一片靜謐的「嶺南風情庭院」，成為都市生活裏難得的奢侈。錯落有致的廣場、巷里、屋簷等元素，點綴於整個空間，思緒也會不由自主進入到獨特的嶺南意境裏。

精緻餐食、庭院美景、沉浸式娛樂社交等多元體驗在這裏互相交融，變成一種可以「欣然慢享」的庭院式「欣」生活。伴隨着庭院街區正式對外開放，前海印里也輕輕為生活按下播放鍵。

太陽落山後，街區的燈幕緩緩亮起，令人嚮往的City Glamping 拉開序幕，市集裏的咖啡小吃車也早早就位。這些釋放的信號，無不在宣告着前海「欣」生活的到來。

駐足環形書塔 領略「愈欣」氣息

愈欣書店全國首家旗艦店，是無數深圳人的精神烏托邦。2,500平方米的藝文空間裏，擁有一座神秘的環形書塔。翻着《海子詩集》，細細品味着那句「人慢下來，心慢下來，一切都慢下來」。宋代的天青釉、點茶、瘦金體和淡雅清新的文化氣息從書店中央的房間撲面而來，讓人忍不住駐足觀賞。相信你也一定會愛上這間清雅的書店。

此外，我們還發現了Seesaw coffee、iBOX遊戲室、揮爪小聚、極致荒野等品牌，每一家都能藏着不一樣的慢生活。

漫步在開放式庭院街區裏，身心從禁錮的忙碌中得到片刻解放。漸漸明白「慢生活」不僅是一種享受，更是一份回歸自我的難得境界。

挑個慵懶的周末，來這裏慢品一杯咖啡一壺清茶，翻看一本喜歡的書，或者只是發呆閒逛，和萌寵度過一個柔軟的下午，感受庭院街區裏，治癒而放鬆的「慢」時光。

前海印里

地址：深圳市南山區自貿大街86號

交通：深圳市地鐵5號線鐵路公園站A出口