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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：曹操的坦蕩與釋然

【Presented by：WAW Creation】最近在看魏晉時期的歷史，提及魏晉，一個我們繞不開的名字就是曹操。曹操是誰？ 除了「亂世之奸雄，治世之能臣」，實際上他是一個多面的人。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

首先，毋庸置疑，他是政治家。漢末的丞相、強人、曹魏帝國的奠基人。他是軍事家，熟讀孫子、吳起等人的兵書，他用兵如神、詭譎多變，還撰寫了十幾萬字的兵法。他又是文學家，「建安風骨」的代表人物非他莫屬，他與兩個兒子曹植曹丕合稱「三曹」，這樣的文學造詣與地位恐怕只有北宋時期的「三蘇」（蘇洵、蘇軾、蘇轍）才能與之相提並論。他還是書法家，工於書法，史書有記載「尤工章草，雄逸絕倫」。他還是音樂家，作詞、編曲、唱功了得……這樣一位既有權謀，又能征戰沙場，懂作詞，精於書法，又通音律會唱歌的人物，穿越千年，留下一個傳奇令我們遙想。

「大歷史」與「小歷史」

曹操身上有很多軼事，也有時代抹不去的烙印。筆者認為，在分析一個歷史人物時，往往要從他所處的「大歷史」與「小歷史」來究其原因。大歷史就是時勢造英雄，東漢末年的皇帝大多活不過40歲，政權更迭頻繁，多為年幼太子繼位，每每實權旁落到以皇后為首的外戚家族，或者有皇帝身邊的宦官集團虎視眈眈。權力派系鬥爭必會伴隨很多軍事變動，曹操從洛陽太學走出來被捲入其中，才有後面的一步一步向權力中心靠攏的可能。

小歷史則是指原生家庭、成長與教育環境等等。曹操的爺爺曹騰是東漢時期很有權勢的大宦官，收養他的父親曹嵩，才有了後來的曹操。如此說來，曹操也是出身於官宦人家，但同時也是宦官之家。在那個崇尚士大夫的年代，這樣的出身可想而知是不入流的。但曹操少時的「遊俠」玩伴、成年後的敵人袁紹卻是出生在四世三公的汝南門閥世家，可謂家族顯赫。有人出生在沒落皇族，有人出生於士大夫家，有人出生於四世三公，也有人五代貧農，此乃命也。

出身影響性格

正因為這樣的家庭背景，對曹操性格的影響深遠。因為曹家有錢有權但出身不佳，所以曹操崇尚實用主義，對他來說，名聲教養這些皆是「浮雲」，只有金錢與權利才是硬道理；因為爺爺與父親都為官，所以他「少機警，有權數」，耳濡目染，足智多謀；因為出身卑微，曹操也從小缺乏安全感，生性多疑，心機深沉……總之，曹操的性格成因可以從他早期的家庭背景中找到根源。

遺囑的真相

然而，曹操半生戎馬征戰沙場，於廟堂之上權傾朝野獨攬大權，北宋名臣司馬光在看到《三國志》中曹操的遺言說，曹操心中再無比取代漢朝建立魏朝更大的事，但他的遺囑却是對姬妾安排、衣服分配等無關緊要的瑣事絮絮叨叨了幾百字，隻字未提漢魏禪代，因為他不想背篡位的駡名，希望保持一個漢朝忠臣的形象。西晉時期名將陸遜的孫子陸機在讀罷曹操的遺囑之後也稱，他們心目中的「非常之人、超世之傑」曹操的遺囑不該這麼平庸。但筆者認為，曹操心中自有他的一方山水。你可曾讀過他的《觀滄海》？

東臨碣石，以觀滄海。水何澹澹，山島竦峙。樹木叢生，百草豐茂。日月之行，若出其中。星漢燦爛，若出其裏。幸甚至哉，歌以詠志。

這樣壯觀的景象和境界，司馬光沒有見過，所以他認定曹操玄機暗藏；陸機沒有見過，所以他失望得認為壯士老矣雄心不在。但曹操見過，所以他知道人死後就甚麼都沒有了，接地氣的生活才是真實有意義的。無論多麼頂天立地的英雄，最後的歸宿也是那一方棺木；無論多閃耀八方的人物，也難免掩於一方黃土之下，這多少會令人傷感，但又何嘗不是曹操的坦蕩與釋然？

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更新時間:2023-03-01 10:04 資料延遲最少15分鐘
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