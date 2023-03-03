香港旅遊考察團疫後首赴「橫琴創新方」

【Presented by：WAW Creation】中港自2月6日起全面通關後，兩地的交流考察活動隨即展開，其中便包括香港旅遊業界團隊於上月底踏足橫琴粵澳深度合作區的考察之行。這是自疫情爆發三年以來首次的兩地正式互動，業界相信，未來雙方的旅客互訪，將會進一步推動旅遊市場復蘇。
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考察團成員來自香港各大旅行社、線上旅行社及跨境交通服務商等業界，他們一行約50人，在2月24日上午，到訪橫琴粵澳深度合作區內的旅遊新地標「橫琴創新方」，並先後參觀及體驗了「橫琴創新方」第一期項目，包括全球首座獅門影業國際電影主題樂園——獅門娛樂天地、華南首家高科技室內親子娛樂項目——橫琴國家地理探險家中心、橫琴粵澳深度合作區首個行浸式光影互動體驗——奇幻功夫夜；其他行程還包括橫琴凱悅酒店、動融館、尚匯及概念零售餐飲等一系列文旅、會展配套設施，通過考察，感受大灣區文旅新發展。
「橫琴創新方」集合豐富多元的潮玩元素內容於一體，喜歡刺激的遊客可進入獅門娛樂天地，闖進電影主題世界，變身電影主角，沉浸式感受國際電影主題樂園帶來的科技魅力；在國家地理探險家則可以感受雙手移動山脈、創造河流，控制無法阻擋的「自然之力」；還可以看到絢爛多姿的海洋生物躍然眼前……
這裏還有國際級IP內容，為兩大主題樂園打造了豐富和優質的體驗項目，讓親子家庭可以寓教於樂。孩子可在橫琴國家地理探險家中心內與家長一起擺動身體和「百獸亂舞」，也可在獅門娛樂天地的「《吸血新世紀》電影專區：午夜追逐」項目中體驗全球首創的多人互動VR摩托車模擬器騎乘體驗。
是次考察為成員留下了深刻印象，他們認為，「橫琴創新方」旅遊配套完善，既有國際級品牌酒店，也有集娛樂和教育於一身的兩大國際級樂園，配合粵港澳大灣區內豐富多元的旅遊資源，足以發展一程多站旅遊路線。此外，「橫琴創新方」亦適合發展「研學遊」，讓學生們了解天文、地理、科技等知識，寓教於樂，適合香港中小學生出遊。
考察團一致認為，是次交流考察對兩地旅遊業發展意義重大，為香港和橫琴的旅遊業界深化合作提供寶貴的機會。同時亦預料未來的清明節、復活節、五一等假期，港澳居民赴橫琴旅遊需求將進一步釋放。
「橫琴創新方」銷售助理副總裁馬立表示，香港是橫琴旅遊的重要客源市場之一，已啟動香港市場推廣預案，積極準備迎接香港旅客。港人可於香港旅行社或線上旅行社購買樂園門票產品，並即將提供專屬8折優惠活動，每位入住橫琴凱悅酒店的港客，將會獲贈總值人民幣600元的優惠券，於酒店享用自助午餐、自助晚餐及水療中心護理時使用。
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