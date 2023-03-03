香港旅遊考察團疫後首赴「橫琴創新方」

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考察團成員來自香港各大旅行社、線上旅行社及跨境交通服務商等業界，他們一行約50人，在2月24日上午，到訪橫琴粵澳深度合作區內的旅遊新地標「橫琴創新方」，並先後參觀及體驗了「橫琴創新方」第一期項目，包括全球首座獅門影業國際電影主題樂園——獅門娛樂天地、華南首家高科技室內親子娛樂項目——橫琴國家地理探險家中心、橫琴粵澳深度合作區首個行浸式光影互動體驗——奇幻功夫夜；其他行程還包括橫琴凱悅酒店、動融館、尚匯及概念零售餐飲等一系列文旅、會展配套設施，通過考察，感受大灣區文旅新發展。

發展「旅遊+」概念 提供多元選擇

「橫琴創新方」集合豐富多元的潮玩元素內容於一體，喜歡刺激的遊客可進入獅門娛樂天地，闖進電影主題世界，變身電影主角，沉浸式感受國際電影主題樂園帶來的科技魅力；在國家地理探險家則可以感受雙手移動山脈、創造河流，控制無法阻擋的「自然之力」；還可以看到絢爛多姿的海洋生物躍然眼前……

這裏還有國際級IP內容，為兩大主題樂園打造了豐富和優質的體驗項目，讓親子家庭可以寓教於樂。孩子可在橫琴國家地理探險家中心內與家長一起擺動身體和「百獸亂舞」，也可在獅門娛樂天地的「《吸血新世紀》電影專區：午夜追逐」項目中體驗全球首創的多人互動VR摩托車模擬器騎乘體驗。

是次考察為成員留下了深刻印象，他們認為，「橫琴創新方」旅遊配套完善，既有國際級品牌酒店，也有集娛樂和教育於一身的兩大國際級樂園，配合粵港澳大灣區內豐富多元的旅遊資源，足以發展一程多站旅遊路線。此外，「橫琴創新方」亦適合發展「研學遊」，讓學生們了解天文、地理、科技等知識，寓教於樂，適合香港中小學生出遊。

考察團一致認為，是次交流考察對兩地旅遊業發展意義重大，為香港和橫琴的旅遊業界深化合作提供寶貴的機會。同時亦預料未來的清明節、復活節、五一等假期，港澳居民赴橫琴旅遊需求將進一步釋放。

積極迎接香港旅客

「橫琴創新方」銷售助理副總裁馬立表示，香港是橫琴旅遊的重要客源市場之一，已啟動香港市場推廣預案，積極準備迎接香港旅客。港人可於香港旅行社或線上旅行社購買樂園門票產品，並即將提供專屬8折優惠活動，每位入住橫琴凱悅酒店的港客，將會獲贈總值人民幣600元的優惠券，於酒店享用自助午餐、自助晚餐及水療中心護理時使用。