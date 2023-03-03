市場信息：港青背包遊灣區 可獲千元資助

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「灣行者」 交流計劃是基金資助香港青年以自行組隊形式前往大灣區內地城市進行遊歷體驗的項目，是一個完全由青年自主策劃及實踐的背包之旅。計劃鼓勵香港青年認識各城市的最新發展、文化、歷史、風土人情和生活面貌。申請人需要是16至30的香港居民，持有有效的回鄉證，登記成為基金YO PLACE 會員，並於2023年8月31日或之前成功申請及持有大灣區青年卡（包括信用卡或提款卡）。旅程日期需於2023年3月15日至8月31日期間內完成。

碧桂園連續十年入選港股100強

「2022香港上市公司發展高峰論壇」已於日前舉行，同場並發佈了第十屆「港股100強」。港股藍籌股之一的碧桂園連續第十年入選綜合實力100強榜單。

作為港股100強的核心榜單，「綜合實力100強」是從營業額、總市值、稅後淨利潤、淨資產收益率以及總回報率評選港股綜合實力強勁的企業，引導市場把握投資契機。

這次的榜單上，碧桂園位列綜合實力100強榜單第40位。

2022年，中國房地產市場遭遇的挑戰前所未有，碧桂園也為應對市場寒冬付出了極大代價，但仍表現出相當韌性。初步統計，碧桂園全年累計共實現權益合同銷售金額3,574.7億元，權益合同銷售建築面積4,451萬平方米，在行業內繼續保持領先。

2022年，碧桂園連同其合營公司和聯營公司累計交付近70萬套房屋，遠超同行。

恒馳5獲「年度先鋒設計豪華SUV」獎

由寰球汽車主辦的第九屆「寰球年度盛典」日前在江蘇蘇州陽澄湖服務區舉行。出自中村史郎大師之手恒馳5，在是次盛典上獲得了行業媒體、產業生態夥伴以及專業人士的一致認可，榮獲「年度先鋒設計豪華SUV」。

寰球年度盛典是寰球汽車於2014年創辦的專業汽車評選盛會，舉辦8年以來，評選出來的寰球年度車型均得到了市場的檢驗。是次角逐寰球年度盛典相關獎項的車型涵蓋自主、合資、豪華三大陣營。恒馳5能從一眾參評車型中殺出重圍勇奪大獎，被視為同級高顏值的代表。