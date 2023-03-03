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南沙呼喚管理專業人才 HKMA總裁胡志君：擬下半年設辦事處 適時推出培訓課程

【Presented by：WAW Creation】在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，「管理」一詞共出現34次，涉及各行各業。

Presented by：WAW Creation

 

眾所周知，香港的管理專業人員及服務公認處於頂尖水平，在香港管理專業協會（HKMA）總裁胡志君（Titania Woo）看來，大灣區蘊藏無限機會。隨着中港恢復全面通關，HKMA在內地設立辦事處的計劃也開始提上日程。日前曾往南沙考察的胡志君直言：「如果要在內地選一個地方成立第一家公司，我選南沙。」

她還透露，HKMA打算今年下半年在南沙設立辦事處，在發展會務的同時亦會儘快推出適合的培訓課程。

 

Titania看好南沙發展，HKMA亦是目前廣州南沙粵港合作諮詢委員會(諮委會)旗下服務中心的29個會員機構之一。在與南沙政府部門合作溝通的過程中，Titania強調感受到當地政府的誠意，這對落地發展業務的任何公司都很重要，對未來會更有信心。

探討落地南沙的培訓、活動與服務

正因南沙各行各業的急速發展，對管理人才需求大，管理質素要求高，亦為管理專業人才提供了發揮空間，這亦正正是HKMA之所長。Titania透露，HKMA在南沙的計劃是「雙軌並行」，交流活動繼續延續，而且會愈辦愈多，務求輻射整個灣區乃至全中國；其次在南沙成立公司後便會立即推出相關培訓課程，培訓當地人才，以提高大灣區的管理效率和效績。

據悉，HKMA已經基於《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（簡稱《南沙方案》），結合南沙整體發展和規劃，以及HKMA的優勢與資源，草擬了《HKMA南沙發展計劃》，內容包括擬在南沙落地的培訓、活動與服務項目，目前正就有關計劃，與南沙政府作進一步討論。

Titania還發現，在探討過程中，南沙很重視香港在管理方面的能力，肯定香港的價值，「這正是我們要繼續努力做的事！」

促進及提升管理專業水平

作為管理專業機構，HKMA的宗旨是促進香港及周邊地區的卓越管理發展，過去幾年亦圍繞大灣區開展很多「鋪路」工作，幫助會員加深對大灣區乃至整個中國的認知。包括舉辦論壇、講座、研討會，如首屆大灣區國際知識產權與技術轉移峰會、「健康大灣區 醫療新機遇」論壇、起動灣區系列講座、進軍大灣區致勝錦囊系列研討會等，主題包括國情認知、營商環境介紹，到具體開設公司流程、申請政府資金等，內容豐富實用。

HKMA每年為超過五萬人提供逾2,000個訓練課程，培育人力資本。Titania稱，為了協助以至鼓勵更多有志在灣區發展的港人，能儘快投入角色及選擇適合發展的地方，近幾年先後開設了ESG課程、國情認知及營商文化證書課程、大灣區營商專業行政文憑課程，透過系統式培訓，提升學員的知識儲備。此外，有關知識產權、軟性溝通技巧、管理培訓等課程亦在討論中。

與內地學術機構合作

在課程設計方面，據知HKMA除了繼續和海外大學合作設計課程之餘，接下來的方向之一是和內地學術機構合作，提供專業的培訓及有認證的培訓課程。

但Titania亦直言，課程的推出，必須有充足的準備時間，亦要有延續性，「目前正在籌備2024年的課程。」

表彰業界傑出成就 鼓勵內地企業參加

除了不同的課程提供，HKMA每年都會組織各種商業獎項和計算機模擬管理遊戲，以表彰個人和組織的傑出成就，這些獎項和比賽也有助於提高各個領域和專業的管理水平。例如「傑出市場策劃獎」、「最佳管理培訓及發展獎」、「傑出推銷員獎」、「環球創新獎」、「最佳年報獎」、「香港可持續發展獎」等均備受商界推崇，引領行業發展。Titania指，未來這些獎項評選可鼓勵內地企業參加，以此為平台推動灣區協作融合。

 

城市發展需要拼搏的年輕人

第七次全國人口普查數據顯示，南沙全區的常住人口中，15-59歲人口佔73.84%，由此可見，青年人正快速向南沙流動。Titania認為，這些都是想要找機會和勤於拼搏的年輕人，而城市發展正需要這樣的人。

目前南沙政府十分關注青年的發展，提供優惠的就業創業政策，齊全的配套設施，不同程度地補貼衣食住行。但同時她亦強調，要早做準備，並且抱持學習的態度。

Titania感慨，內地發展急速，「轉眼世界已經變了」，以營銷手法舉例，無論是平台抑或品牌和媒體均發生翻天覆地的變化。而HKMA要做的一部分工作就是要提供更多資訊，進而才能提供服務。

 

四大優勢 利溝通利發展利融合

對廣州南沙甚至大灣區的其他內地城市，相信「只聞其名，不見其真身」的大有人在。

「Amazing」的第一次接觸

Titania並不諱言自己便是其中之一，而且是在中港全面恢復通關後的2月6日才首次踏足南沙。話說當時她參加了全國政協副主席梁振英帶隊的80人南沙考察團，由於當日行程頗為豐富和全面，她直言，真正的南沙和之前想像的南沙完全是兩回事！

她更接連以「Amazing」來形容當時自己的感受，「南沙是不可多得的好機遇……講了很多年，現在真的來了！」

也因此，HKMA很重視實地考察，據知將計劃組織企業管理層、青年人和海外人士實地參訪，首發考察團預計今年下半年成行。「第一站一定要去南沙！」

交通語言拉近彼此關係

Titania指出，南沙有四大優勢。最重要的莫過於交通便利，作為灣區之心，可實現「灣區半小時生活圈」。「我想不到（由香港前往南沙搭乘高鐵）只需35分鐘，快過去新界，過關也十分便利。」

不僅地理位置相近，語言也拉近了香港與南沙的距離，Titania指，「廣東話可以暢通無阻，溝通方便。」南沙產業結構多元，尤其是人工智能、物聯網等新興行業發展迅速，Titania認為這有利於吸引人才，在過去一兩年，南沙人口增長近30%，預計兩年後達300萬人，「人才流動，代表機會流動。」令Titania印象最深刻的是南沙的政府部門人員，「他們很務實，緊當地發展，我們每提出一個建議或者疑問，他們都會當場解答，並且落實推進。」

 

學員分享：國情班等同「盲公竹」

HKMA開設過商業國情課程，內容包括營商思維差異、探討政府資金、資助致勝關鍵及分享港人創業實戰經驗等資訊，以幫助學員了解國情認知的重要性，鼓勵更多有志於到灣區創業的香港青年踏出重要的一步。

參加該課程的學員紛紛表示，「相信對於未來在內地發展事業一定會有很大幫助！」

學員分享說：「完成五個單元國情班，學到好多以前從未聽過、從未接觸過的內地知識，啟蒙了我要繼續加深了解對國家的認知，從而創造更多對自己有利的條件。」他形容，國情班所學到的內容，就有如一支「盲公竹」，幫助他減低進入內地市場時觸礁的機會；由心態上改變，到整個思維都開始有一個明確方向，不再像過去般無從入手。

要在政策中尋找商機

亦有學員認為，課程令他明白了認識國策的重要性，指點了其在業務範疇上應該如何選擇。他認為必須要懂得迎合國策，在國策中尋找商機，再尋找哪些地方政策可以配合又最適合發展業務；由宏觀到微觀，由上而下走每一步，包括國策衍生市場。

學員中不少人雖然已經邁出北上發展第一步，但營商文化差異仍是困擾他們的一大難題。有學員表示，HKMA的課程讓他意識到，因港人和內地同胞有着不同的文化背景和價值觀的差異，因此在內地經商交往時，必須要先了解彼此喜好和禁忌，抱持「空杯心態」，才可達到最佳的效果及以免招致誤會或誤解。

 

香港管理專業協會

查詢電話：+852 2526 6516

查詢電郵：hkma@hkma.org.hk

網址：www.hkma.org.hk

 

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電郵：carbopan@hkma.org.hk

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更新時間:2023-03-03 11:09 資料延遲最少15分鐘
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