【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：海雅蘭桂坊落戶中山南頭

策劃：蘭晶

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三月的第一天，海雅集團和蘭桂坊集團就簽訂了全國戰略合作協定，將把香港「蘭桂坊」的商業模式複製到深圳、中山及內地其他主要城市。而中山南頭這家海雅蘭桂坊也將成為首家落地廣東的蘭桂坊。

大家都很熟悉蘭桂坊，總部位於北京的海雅集團，則是內地知名的地產開發商，早已有很多知名專案品牌，如海雅繽紛城、海雅百貨、海雅中心等，兩者的合作可謂是強強聯合。只是內地商業地產在今天已是紅海，舉個例子，這幾年華潤萬象系的商場便遍地開花，先不論到底萬象系商場能不能賺錢盈利，但我們不難發現幾乎每一個萬象系的商場都是人氣爆棚。

成功須因地制宜

如果仔細觀察成功的商業地產項目，它們的地理位置、品牌和產品組合、購物環境、服務品質、市場定位和價格策略都很有講究。內地的購物中心大多建在交通便利人流湧動的地區中心位置，同時也會因地制宜根據當地的文化和消費習慣選擇品牌與產品組合，購物環境和服務品質也是贏得消費者認可的關鍵因素。

因此，在內地商業地產呈紅海態勢的環境下，僅靠品牌背書，並不足以保障專案的成功。商業地產及購物中心成功的經驗不能只是簡單跨地域複製，因為不同地區消費習慣、文化特色、市場需求和競爭狀況都有所不同。

帶來多元生活方式

顯而易見，雖然同是大灣區城市，香港和中山之間還是存在著巨大的差異，包括人口密度、消費水準、消費方式、文化背景等等方面。

毋庸置疑，香港是一個國際化程度很高的城市，消費者對品牌和服務的要求非常高，而中山目前是一個以製造業為主的二三線城市，消費水準和旅遊業相對較弱。相信，海雅蘭桂坊落地中山會因地制宜，結合當地文化與特色打造成功的商業項目，為中山人帶來更多元的生活方式，助力中山市進一步改善投資和商旅環境，促進中山市商業旅遊業的發展，也為大灣區城市的發展注入新動力。