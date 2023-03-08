moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：海雅蘭桂坊落戶中山南頭

【Presented by：WAW Creation】深圳有個南頭，早前筆者曾帶大家一起去探索了頗有嶺南風情的文創古城——南頭古城。但你可知道原來中山也有一個南頭？

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

三月的第一天，海雅集團和蘭桂坊集團就簽訂了全國戰略合作協定，將把香港「蘭桂坊」的商業模式複製到深圳、中山及內地其他主要城市。而中山南頭這家海雅蘭桂坊也將成為首家落地廣東的蘭桂坊。

大家都很熟悉蘭桂坊，總部位於北京的海雅集團，則是內地知名的地產開發商，早已有很多知名專案品牌，如海雅繽紛城、海雅百貨、海雅中心等，兩者的合作可謂是強強聯合。只是內地商業地產在今天已是紅海，舉個例子，這幾年華潤萬象系的商場便遍地開花，先不論到底萬象系商場能不能賺錢盈利，但我們不難發現幾乎每一個萬象系的商場都是人氣爆棚。

 

成功須因地制宜

如果仔細觀察成功的商業地產項目，它們的地理位置、品牌和產品組合、購物環境、服務品質、市場定位和價格策略都很有講究。內地的購物中心大多建在交通便利人流湧動的地區中心位置，同時也會因地制宜根據當地的文化和消費習慣選擇品牌與產品組合，購物環境和服務品質也是贏得消費者認可的關鍵因素。

因此，在內地商業地產呈紅海態勢的環境下，僅靠品牌背書，並不足以保障專案的成功。商業地產及購物中心成功的經驗不能只是簡單跨地域複製，因為不同地區消費習慣、文化特色、市場需求和競爭狀況都有所不同。

 

帶來多元生活方式

顯而易見，雖然同是大灣區城市，香港和中山之間還是存在著巨大的差異，包括人口密度、消費水準、消費方式、文化背景等等方面。

毋庸置疑，香港是一個國際化程度很高的城市，消費者對品牌和服務的要求非常高，而中山目前是一個以製造業為主的二三線城市，消費水準和旅遊業相對較弱。相信，海雅蘭桂坊落地中山會因地制宜，結合當地文化與特色打造成功的商業項目，為中山人帶來更多元的生活方式，助力中山市進一步改善投資和商旅環境，促進中山市商業旅遊業的發展，也為大灣區城市的發展注入新動力。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1811.51812.0
港金1679716804
倫敦銀19.98520.025
鈀金1380.51400.5
鉑金934.0942.0
美電7.84997.8504
更新時間:2023-03-08 13:05 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】