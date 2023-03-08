【遊走大灣區】深圳人頭馬Club之夜 詮釋「生活」的千面派對

以「不藏每一個棱角」作為品牌主張的人頭馬，今年的派對主場選址深圳POSE玩樂藝術空間舉行，穿梭的棱鏡世界與醇厚平衡的人頭馬CLUB優質香檳區干邑搭配，更有榮譽大使、演員李承鉉與受邀派對玩家加入，一同釋放耀眼光芒，現場給人以新鮮體驗。

作為人頭馬品牌標誌性產品之一，人頭馬CLUB以此次派對再次深刻詮釋「不藏每一個棱角」的品牌主張，鼓勵當代青年在名為「生活」的千面派對裏，活出多面精彩，展示真實自我，享受不同社交狀態。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

不藏每一個棱角

整個多面棱光折射的派對空間，圍繞着人頭馬CLUB標誌性的八面酒樽進行設計重組，線條分明，光影流動，無處不在展示着「不藏每一個棱角」。

派對入口處，裸眼3D人頭馬CLUB破屏而出。緊接着，一條未來感十足的流光隧道呈現於眼前，派對玩家可以到由不規則切面組成的產品牆前，自由探索人頭馬CLUB優質香檳區干邑，感受八面瓶身的流光溢彩。

主舞台充滿棱鏡切面元素

大家還可以前往拍攝區，在多面香檳金元素裝飾的DJ台上擺出閃耀姿態，機械臂攝像機即時記錄每一位玩家自信閃耀的時刻。當跟隨通道，走入人頭馬CLUB之夜主場後，在充滿棱鏡切面設計元素的主舞台空間裏，燈光不停閃爍，DJ打出節拍，人群隨着律動輕快搖擺，派對在活力四射的氛圍中開啟序章。

人頭馬中國區品牌總監李軼表示：「2022年，人頭馬CLUB首次以『不藏每一個棱角』的嶄新品牌主張與大家正式見面，靈感源自其八面瓶身，崢嶸棱角，盡顯多面光芒。」 隨後，在音浪節奏中，一曲熱舞將現場氣氛加熱，舞蹈節拍落下，人頭馬CLUB榮譽大使李承鉉閃耀登場，與大家一同開啟派對狂歡時刻。

榮譽大使李承鉉分享多面人生

李承鉉則與大家分享自己的多面人生故事。面對演員、歌手、奶爸等多重身分的靈活切換，他坦言唯一的秘訣就是始終堅持表達真實自我。同時亦鼓勵大家不藏每一個棱角，不需掩藏自我，正如人頭馬CLUB的八面酒樽一樣，每一面都值得探索，每一面都閃耀。

緊接着，李承鉉帶來精彩遊戲互動與魅力演繹，與在場所有玩家一起踏出先鋒節奏，加持新潮態度。手持人頭馬CLUB，展現出多面個性姿態。

現場互動不斷 熱鬧非凡

在現場派對玩家的歡呼中，李軼攜手李承鉉在舞台上開啟當晚第一瓶人頭馬CLUB，正式開啟派對巔峰時刻。更有百大DJ LUMINN入場與李承鉉一起花式打碟，現場互動不斷、燃力十足，律動節奏與人頭馬CLUB佳釀將派對氣氛推向頂峰。

人頭馬CLUB優質香檳區干邑是人頭馬的代表作之一。1985年，人頭馬CLUB進入中國市場，為干邑愛好者帶來了繽紛的品鑒體驗。正如「不藏每一個棱角」所宣導的那樣，人頭馬CLUB將追尋多面精彩、享受每一個狀態的哲思分享給每一位消費者，亦希望每個人都能活出屬於自己的多面精彩人生。

是次活動的舉行地點是深圳POSE玩樂藝術派對空間，於2021年開業，坐擁1,300平方米超大場域派對空間，榮獲2021年法國巴黎DNA設計大獎、美國MUSE繆思國際設計大獎，交通便利，與港澳、廣州形成「半小時生活圈」。