港式醫療南沙實踐 金牌全科門診推廣價100元人民幣

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該個門診部的賣點之一，便是標榜提供港式醫療服務，據知開幕當日聯合醫務中國行政總裁李家聰曾表示，在內地生活的香港長者來到南沙金牌全科門診部，可得到受過港式培訓的醫生提供面對面問診，如這些長者提出希望使用醫療券時，亦可以遠程連線聯合醫務在香港的醫生，透過遠程會診模式使用醫療券。據知這診所是在南沙成功落地的首個港資獨資的醫療機構，並首次在南沙引入港式醫療服務模式。

模式具新意 宜有一定本地化

何睿思醫生是南沙金牌全科門診部的首批駐診醫生，對於港式醫療落地內地，已行醫逾十年、曾接受「金牌醫生」培訓的何醫生相當認同這個「HMO」（主動管理）的全科門診理念，她直言，其實約七成的基礎疾病已可於全科門診獲得治理。而透過這個模式，亦可在甄別病情的同時，提供是否轉介專科甚至回港治理的專業意見。但她亦強調，由於中港兩地醫療系統始終有別，必須有一定的本地化，才能更好的提供服務。

有舊病人轉用港式

加入金牌診所兩個多月的何醫生，之前是在內地公立醫院行醫。她對港式全科門診相當有信心，亦有舊病人得知後嘗試來金牌診所求醫，亦認可這個與內地醫療模式。所以她認為，如果在政策、推廣「科普」以至醫患溝通上可以加大力度，將有助普及。

但同時她亦指出，要在內地以至灣區推廣港式醫療，是急不來的，要一步一步、踏踏實實地做。

原診費400元起步

收費是任何服務的重要一環，據知金牌全科診所的起步收費是人民幣400元，包括醫生診症費、3天的基本藥及基本檢查在內。由於目前是推廣期，只需人民幣100元。

何醫生並透露，目前來診所求醫的港人，以長者為主，但亦有遠至廣州的港人求診。她不諱言，由於南沙金牌全科門診部是獨立營運，在醫護診治等方面可更靈活。

雖然收費是病人考慮就醫方式的元素之一，但何醫生指出，效益始終才是最大因素。所以在內地推廣港式醫療，重點少不了溝通，以及醫患之間的信心和信任。