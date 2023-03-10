港式醫療南沙實踐 金牌全科門診推廣價100元人民幣

【Presented by：WAW Creation】南沙正在積極打造港式國際社區，而聯合醫務旗下聯合醫務中國位於南沙國際人才港的金牌全科門診部亦已於月前開幕。
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該個門診部的賣點之一，便是標榜提供港式醫療服務，據知開幕當日聯合醫務中國行政總裁李家聰曾表示，在內地生活的香港長者來到南沙金牌全科門診部，可得到受過港式培訓的醫生提供面對面問診，如這些長者提出希望使用醫療券時，亦可以遠程連線聯合醫務在香港的醫生，透過遠程會診模式使用醫療券。據知這診所是在南沙成功落地的首個港資獨資的醫療機構，並首次在南沙引入港式醫療服務模式。
何睿思醫生是南沙金牌全科門診部的首批駐診醫生，對於港式醫療落地內地，已行醫逾十年、曾接受「金牌醫生」培訓的何醫生相當認同這個「HMO」（主動管理）的全科門診理念，她直言，其實約七成的基礎疾病已可於全科門診獲得治理。而透過這個模式，亦可在甄別病情的同時，提供是否轉介專科甚至回港治理的專業意見。但她亦強調，由於中港兩地醫療系統始終有別，必須有一定的本地化，才能更好的提供服務。
加入金牌診所兩個多月的何醫生，之前是在內地公立醫院行醫。她對港式全科門診相當有信心，亦有舊病人得知後嘗試來金牌診所求醫，亦認可這個與內地醫療模式。所以她認為，如果在政策、推廣「科普」以至醫患溝通上可以加大力度，將有助普及。
但同時她亦指出，要在內地以至灣區推廣港式醫療，是急不來的，要一步一步、踏踏實實地做。
收費是任何服務的重要一環，據知金牌全科診所的起步收費是人民幣400元，包括醫生診症費、3天的基本藥及基本檢查在內。由於目前是推廣期，只需人民幣100元。
何醫生並透露，目前來診所求醫的港人，以長者為主，但亦有遠至廣州的港人求診。她不諱言，由於南沙金牌全科門診部是獨立營運，在醫護診治等方面可更靈活。
雖然收費是病人考慮就醫方式的元素之一，但何醫生指出，效益始終才是最大因素。所以在內地推廣港式醫療，重點少不了溝通，以及醫患之間的信心和信任。
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