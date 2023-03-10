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深圳內望：市場顯著回暖 有望持續向好

【Presented by：WAW Creation】住建局資料顯示，2月深圳新房住宅網簽2,041套，環比上升25.4%；二手住宅過戶2,509套，環比上升80.4%，為近19個月新高。同時，二手成交量大於一手房，上一次已是2022年5月了。

Presented by：WAW Creation

 

春風送暖入屠蘇，2月份交易資料總算給大家帶來了市場復蘇的氣息。根據深房中協統計，2月全市二手房錄得3,552套(這裏所指的套數，是以深房中協以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的資料，並非最終成交過戶套數)，環比增長率為95.4%，同比增長率為229.8%，也是自2022年以來首次單月破三千套記錄，總算是為全年市場開了個好頭。

總的來說，目前各方面都在往好的方面發展，相信後面每個月都會愈來愈好，市場將從去年的悲慘局面中逐步恢復到正常指日可待。

持續3年的疫情管控，很多人回老家並不方便，有些人三年沒有回去。此次政策放開後，春節返鄉的人員比較多，回來的也相對過去晚。2月份第一周，還沒過年十五，春節假期氣氛還延續，市場恢復的比較慢。到了第二周，生活開始正常，市場才開始活躍起來，而且是一周比一周好，一級一級往上走，購買力逐步釋放出來。

捆綁市場因素逐步被釋放

其實上月基本上沒甚麼利好消息，但很多時候，沒消息就是好消息。去年的利空消息正在消退，捆綁市場的因素逐步被釋放，市場正在恢復正常的路上。大的趨勢就是，疫情過去後，經濟、社會活動正在恢復正常，買房等消費活動也隨勢而行，市場開始回暖是不爭的事實。

2月二手房市場出現明顯好轉，去年二手房價格下降幅度遠大於一手，導致一二手倒掛幅度減少，二手房性價比提高，銷售也受到了一些刺激，二手房成交量攀升。1月份二手房成交基數太低，所以用2月過戶數超過2,500套計算，環比增長達到80%，增長幅度明顯大於新房，也是近年來增速最大的一個月。從相對值來看，2月份二手房表現亮麗，但是從絕對值來看，2,500套的數量，只是正常水準的三分之一，還有很大的進步空間。

發展商信心增加 降低優惠延遲推盤

新房方面，總體來說呈現出兩個特點，降低優惠、延遲推盤。年後首個項目中洲灣迎海很早就開盤了，甚至還沒到年十五，而且取得不錯的成績，給整個深圳樓市開年打了一劑強心針。去年發展商普遍悲觀，來到今年開始反轉，發展商信心好轉了不少，推盤也沒有那麼急迫了。究其原因，主要是融資管道打開後，現在融資相對容易，貸款利率也降低，所以房企對通過銷售達至回籠資金的依賴程度有所降低，不需要急切的推盤及搞促銷了。按目前觀察，已經有部分發展商將優惠逐步取消，申請預售的時候，儘量往高去爭取預售價格，反映出發展商對市場比較樂觀及有信心。

買方入市意願明顯提高

年後出來看房的客戶多了不少，決策速度也加快了。以往是只看不買的居多，現在客戶的入市意願明顯提高了，成交自然也快速上升，特別是豪宅。豪宅是反彈的急先鋒，市場回暖的時候，豪宅產品總是率先體現出來。雖然市場出現了較為明顯的回暖信號，但客戶的信心還是比較脆弱的，畢竟市場行情才剛剛走出困境，信心還是需要時間逐步恢復的。

當發展商取消優惠或者上調價格，客戶不會選擇追價，選擇觀望是主流。你加我追的火爆市況還是沒有到來，成交量還沒有很大的爆發，市況仍在恢復正常的過程。

2月香港與內地全面通關，首日就有逾28萬人次出入境，10天左右已逾260萬人次。各個關口通了，港人過來深圳買房、放盤、諮詢的都多了很多。也多了一些發展商想打開香港市場，兩地的交流也愈來愈頻繁。

3月中原舉辦購房節，加強深港聯動，方便香港客戶到深圳置業，相信對深圳市場的進一步恢復有幫助。

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更新時間:2023-03-10 13:04 資料延遲最少15分鐘
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