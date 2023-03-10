灣區速遞：南沙首家港澳居民健康服務中心啟用

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據院長賈林介紹，「南沙醫院粵港澳大灣區名醫工作室」亦同期啟用。名醫工作室是南沙醫院多年來打造的名醫專科品牌，目前已有10多位名醫專家坐診，粵港澳居民均可在此享受到更優質的專科專診醫療服務。據了解，未來健康服務中心與名醫工作室將會合力，融合穗港兩地優質醫療資源。

廣東七城年內實現城際軌道全面連通

近日，《廣州市2023年重點建設專案計劃》公布，城際軌道交通方面，預計共有3條線路於年內竣工，6條線路續建、2條線路年內開工，以及3條線路作為預備專案進行籌備。年內竣工的3條線路，加上目前灣區內已通車的城際線路，將形成「一橫一縱」的城軌脈絡，連接起廣州、深圳、佛山、東莞、惠州、肇慶、清遠。這七座城市的連接，也代表着廣州都市圈內城市和深圳都市圈內城市通過城際軌道全面連接起來了，連接大灣區內各個城市，令跨市變得更便利。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞及暢想灣區微信公眾號）