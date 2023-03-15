【遊走大灣區】「設計深圳」與科技、藝術共舞 「多元跨界 內容驅動」

今年開年第一場設計界盛事，即首屆「設計深圳」貿易展覽落下帷幕，圍繞「多元跨界、內容驅動」的討論熱度不減，為大灣區設計界注入了全新活力。今期遊走大灣區帶大家走進深圳會展中心，領略科技、藝術與設計的全新互動。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

「設計深圳」由「設計上海」主創團隊重磅打造，自啟動之始即受到各界關注，展會攜手國內外知名設計品牌，圍繞設計與人文、藝術、科技、創意等不同領域的創新交融，從品牌展覽、特別策劃項目、設計論壇、權威獎項等多個維度，給觀眾帶來視覺盛宴與思想啟迪。

潮牌融匯有「新」成

「設計深圳」主題有三大板塊，首先是優秀設計品牌融匯設計「新」成。其中又囊括了當代設計、豪宅設計、工業設計與辦公設計。深圳，是深受年輕人喜愛的前沿潮流之地，本次「設計深圳」亦攜手眾多潮流藝術品牌共赴鵬城。

法國知名香氛品牌馥馬爾香水出版社（Editions de Parfums Frédéric Malle）帶來一系列世界領先調香師自由創作的香氛作品，以香氛窺探真實，以氣息觸碰靈魂。鉑晶藝術BOKING ART以透明材質與藝術創新融合，帶來現代與年輕時尚化的藝術擺件及藝術家居。「深圳特驅」設計師品牌聯盟也現場展示大灣區原創設計師力量，共推中國傢俱產業的發展。

「設計深圳」還帶來奢華品牌及豪宅裝飾的典範。富立織錦（Fuli）紮根中國文化，專注於高級手工織毯的傳承與創新，將呈現極富個性化與藝術性的定製服務；香港著名設計師方振華創辦的設計公司PFD+，致力於通過不同產品組合，打造人與自然、科技、社會相輔相成的美學空間。當然，通過參加展會，許多新生代品牌，也有了被更多人看到的機會。

香港原創品牌及產品「亮劍」

在展覽中，有18個香港原創設計品牌及其近50件香港優質設計產品集體亮相，它們來自由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的旗艦式商務平台「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」，參加是次展覽亦是整個項目的壓軸活動。藉此向粵港澳大灣區（大灣區）及海內外市場介紹一系列為企業及消費者而設的產品，令香港的設計人才及中小企得以累積更多經驗及專業知識，並促進業界交流，從而為香港設計業及出口業開拓更廣闊商機。

跨界「新」亮點

第二板塊則是特別策劃：跨界「新」亮點。由知名工業設計師時曉曦聯手日本Good Design Award 共同策劃「GOOD DESIGN SELECT」首次於內地舉辦落地活動；由意外/入詩設計聯合創始人黃國棟策劃的展覽「靈感箱子」，呈現一眾精緻設計作品，為靈感保駕護航；索尼設計以「自然·共振」為主題在華首次展覽，結合索尼的可持續創新環保材料，搭載索尼尖端科技的多感官沉浸式敘事空間體驗，以獨特視角呈現索尼在環境友好和可持續發展領域的思考與實踐；由「設計深圳」和華人青年建築師社群踐談APT共同發起、蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府支持的首個針對可持續鄉建的建築實踐獎——「鄉築未來獎」吸引了社會各界對鄉建領域的關注。

再生設計 傳遞前瞻思維理念

第三板塊是設計論壇，主題為「再生設計——幸福的形塑：人文、可持續、科技」。邀請海外多位元設計大咖、行業先鋒到場分享，傳遞前瞻設計思維與理念。在深圳，蓬勃發展的科技與設計產業讓我們看到，取之於自然，並回饋於自然的可再生設計並非遙不可及。

與此同時，奧迪也亮相「設計深圳」呈現品牌未來高端出行願景。觀眾蒞臨現場便可全方位感受奧迪的獨特設計語言——進取精神與感性美學相得益彰。四環品牌的技術優勢，以及其將頂尖技術與內飾外觀設計無縫連接的不懈追求在此得到淋漓盡致的展現。通過聚焦奧迪純電動車型RS e-tron GT，奧迪也展示了四環品牌如何以客戶為中心，面向未來迸發設計靈感，引領技術創新。