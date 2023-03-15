【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：「新世界」的澳洲烈酒 有驚喜！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

筆者對品鑒過的三款威士忌印象深刻：來自澳洲烈酒鼻祖Lark家單一麥芽威士忌、NED家限量版的巴瑟斯特之聲陳釀澳洲威士忌以及二十三坊單一麥芽威士忌。先試Lark，香氣馥郁，散發海洋氣息，有蜜糖漿和香草、淡淡的柳丁和葡萄柚香，還有梅子布丁、聖誕蛋糕、肉桂、肉豆蔻和一絲塔斯曼尼亞式的泥炭風味。入口甜美香草，逐漸轉化為由橘子皮、奶油糖果、丁香、肉豆蔻和葡萄柚，組合令人興奮。餘味帶奶油糖果和柑橘味，還有悠長而令人愉悅的煙熏風味。

以聲音加速威士忌的熟成

NED家的限量版威士忌NED，口感具備甜橡木、辛辣穀物、乾果、摩卡、香草和乾椰子風味，是一種易入口，口感極佳的威士忌。它最特別之處就是用賽車的聲音加速在波本桶中陳釀威士忌的成熟速度，雖然只桶陳了兩三年，但其口感卻頗佳。筆者也是第一次聽聞酒廠用聲音為威士忌的熟成加速，真有點小驚喜。

第三款二十三坊的單一麥芽威士忌，其主要原料用的大麥來自南澳的袋鼠島。這裏種植了一些世界上最珍貴的的麥芽；麥芽發酵後再用銅壺蒸餾，經過雙壺蒸餾和三壺蒸餾的混合，最後就是二十三坊單一麥芽威士忌的基酒。經過2-3年的前波旁橡木桶窖藏後，酒體變得柔滑而複雜，又不會掩蓋純麥芽的特質。

這個特別蒸餾方式，令這款威士忌的香氣純淨的同時，也富有穿透力，口感清冽脆爽。這三款威士忌各有特色，筆者認為第一款的馥郁香氣與多層次口感，在內地大眾市場應較受歡迎；第二款會受到資深飲家青睞；第三款則特別適合日式料理。

此外，這次品鑒會上還有其他新發現。例如用紅葡萄品種釀造的「中式白酒」——谷酒。採用赤霞珠、西拉、梅洛、霞多雨、雷司令、長相思等多品種的葡萄配比蒸儲是「谷」獨有的特色。短期入桶，數年陳釀，保持了白酒的清澈透明、入口強勁而順滑，隨後飄來的是小清新的花香和多種果香的混合。記憶瞬間被喚醒的是實實在在的幸福感。這款「Valley 谷」酒的酒精度有53度，果香濃郁，直飲、加冰皆可。雖然酒體無色透明，度數也與中國某些知名白酒相同，但無論香氣與口感還是和內地以高粱等糧食釀造的白酒迥異。

無酒精烈酒 釀造中創新

另外一款是樂睿詩倫敦干金風味無酒精烈酒，是的，你沒看錯！酒款散發着豐沛的橙花、青檸、茉莉、杜松子和薄荷香氣。入口則是杜松子、柑橘和胡椒莓味交錯，形成濃厚乾澀的口感。這款酒比較適合做調酒時的基酒，可混合干或地中海式湯力水，再加上一角紅西柚作裝飾，調製成經典金湯力等。這兩款酒都在釀造中創新，顛覆人們心目中烈酒的傳統印象，算是品鑒會新發現。

放眼全球，澳洲屬於葡萄酒世界的新世界，既然是新世界，就可以不用循規蹈矩，就可以有無限新可能，期待澳洲烈酒有更多精彩驚喜出品！