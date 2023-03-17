尼依格羅（Niccolo）酒店品牌文化 時尚奢華 以心待客

雖然酒店運營短短數年，植根於不同城市的Niccolo以一脈相承又獨具特色的風格，已成功引領人們探索當代都市時尚風潮，正如品牌一如既往的追求——「時尚雅致 奢華低調」。兩間酒店獲獎無數，其中成都Niccolo去年獲猫途鷹旅行者之選至尊獎，長沙Niccolo在TTG中國旅游大獎2022中獲中國西北、中南及西南地區最佳酒店。

Niccolo，是歷史探險家馬哥孛羅之父、傳奇探險先鋒與足迹遍及全球的商人Niccolo Polo的名字。透過成都Niccolo總經理狄銘傳（Dean Dimitriou）和長沙Niccolo行政助理經理唐亞航的講解，正因酒店秉持着探索的精神，才能為客人提供一次又一次「完美邂逅 華麗永恆」的旅程。

策劃：蘭晶

撰文：駱丹

製作﹕WAW Creation

成都Niccolo：完美邂逅 真誠自然

成都Niccolo是「尼依格羅」麾下首家酒店，亦是全中國首家獲UTC列入名錄的奢華酒店。在蓉城人潮熙攘的春熙路商業圈核心地段，高端零售地標「成都國際金融中心」（成都IFS）坐落於此，Niccolo便是其中一部分。

Dimitriou接掌酒店僅半年，在此之前，他作為酒店經理籌開了香港美利酒店。在接受任命時，Dimitriou便表示：「很期待可以和團隊通力協作，為賓客打造卓越非凡的服務與體驗，為每一次邂逅締造完美瞬間。」

地利和獨特個性

在酒店業競爭激烈的內地市場，這家有着時尚雅致空間和傳統熱誠服務的酒店早已成為成都備受歡迎的目的地。Dimitriou認為，酒店選址很重要。在他心目中，成都是一個可愛的地方，Niccolo又位處令人豔羨的中心地帶，四通八達，可謂「地利」。

另一方面，選址差異決定每間Niccolo的個性。當人們想到成都時，自然會聯想到熊貓和麻辣火鍋。

Dimitriou提到，Niccolo將成都元素融入酒店服務中，例如IFS外牆正在向上攀爬的可愛熊貓吸人眼球，酒店房間兩種朝向中，其中之一正對熊貓的正面；酒店內部創造性融合了現代建築風格和傳統的木質建築材料。

如果想要體驗成都的文化景象，酒店會用轎車接送賓客到許燎源現代設計藝術博物館參觀。此外，酒店酒吧也邀請了一位當地歌手駐場，她會用方言、英語和法語唱歌。這也是Niccolo樂於與本地人才共創的體現。

最好的團隊

談及Niccolo品牌成功的因素，Dimitriou特別提到團隊的表現。他說：「我們的團隊一直致力為每一位賓客提供最頂級奢華的服務，這是我們引以為榮的品質。」他坦言這甚至是他20多年奢華酒店工作經驗中「最好的團隊」！

為了確保給賓客帶來難忘的體驗，團隊關注每一處細節，令客人賓至如歸，愉悅舒適。「當賓客再次選擇Niccolo時，我們已經熟知他們的入住習慣和生活細節，提供最真誠自然的服務。」他強調，「這些細節上的感動很重要。」

在成都Niccolo酒店的入口，最「吸睛」的，自然是國際知名設計師澤田廣俊創作的藝術品《鳥隨風舞》，3,800塊金屬碎片像飛鳥一般懸掛屋頂；賓客由此處開啟一場奢華時尚的探索之旅。Dimitriou指稱，酒店緊跟時尚，匯集世界知名設計師和藝術家的作品，綜合運用視覺、聲音、氣味等元素，努力創造讓賓客流連忘返的獨特絕妙場所。

當代流行美學的引領者

Dimitriou上一次到成都，至今已四年。重返成都，他驚嘆於當地的文化與餐飲行業的發展速度，「這是在其他城市從未見過的場景！」Dimitriou說：「走在成都的街道，可以看到很多獨立酒吧和咖啡店，還有時髦的街頭藝術，這裏的消費者喜歡個性化的體驗。」在他看來，成都和成都Niccolo之間的關係有重疊之處，成都近年被公認為「新時尚之都」，與當代流行趨勢相連。「我們是一家緊跟流行時尚、提供個性體驗的酒店，也希望成為當代流行美學的引領者。」

正因巨大的市場消費潛力，Dimitriou認為這是一個絕佳的機會，可以逐漸將Niccolo品牌進一步滲入飲食、娛樂、時尚等方方面面，在堅實的基礎上進一步提升品牌影響力。

成都Niccolo與高端奢侈品牌展開密切合作，舉辦主題活動，例如與法國奢華香氛品牌馬蒂埃推出夏日逐香下午茶；攜手法國奢華美妝品牌蘭蔻為賓客提供一場舒悅五感護理體驗；還連袂五彩基金及一隻蜂鳥、MC HOUSE時室等機構舉辦藝術與演說系列活動等。成都Niccolo在創新、創意和提供奢華別致與時尚體驗方面，與品牌的文化DNA保持一致。

Dimitriou強調，未來繼續讓客人體驗奢華旅程的同時，會將軟件和服務提升至更高水平。讓賓客重回Niccolo的時候，依然能得到興奮的體驗。他表示，「儘管賓客的習慣在不斷變化，我們會努力配合他們。」

因此他認為酒店不能一成不變，每位成員都要十分敏銳了解時下的新聞事件和潮流動態，了解人們關心甚麼、談論甚麼。「作為一個年輕的品牌，我們不僅能提出有創意的想法，而且能快速地呈現給客人。」

長沙Niccolo：摩登雅致 完美結合

長沙是湘江上的一顆明珠，亦是歷史文化名城。在市中心繁華核心地段，452米高的長沙國金中心聳立雲端，Niccolo坐擁第86層至92層，壯闊迷人的天際景觀和風光無限的湘江美景一覽無餘。唐亞航強調，Niccolo是摩登與雅致的完美結合，讓賓客體驗奢華享受的同時，也能感受到傳統熱誠的尊貴服務和優雅貴氣。她解釋說：「我們重視呼吸感，不會過多地打擾客人，但客人依然能感受到像熱浪一樣撲面而來的熱情，那是骨子裏的。」

因為Niccolo 愛上長沙

過去三四年，長沙尼依格羅酒店每間「可賣客房」收入都位列市場第一，在入住率和平均房價等指數方面均領跑市場。短短幾年便取得如此傲人成績，唐亞航認為這並非偶然，整個團隊花了很多心思。

首先是定位精準清晰。唐亞航指，第一個定位是「引領潮流風尚的都市先鋒」。重中之重則是充分理解這座城市，善用長沙的吸引力，發揮品牌的優勢。「先了解長沙，從而了解我們。」唐亞航介紹，酒店從開業起就大膽走出去，邀請人們來發掘長沙的美好，探索全新的生活方式，與客戶建立起情感連結。

發掘美好 推廣城市

眾所周知，長沙是亞洲文化藝術媒體之都，是一座喜歡娛樂、善於娛樂的城市。有別於其他城市，長沙有「不夜城」之稱。鑑於此，運營團隊在夜晚做出很多探索，例如與當地魔術秀、脫口秀的跨界合作，將「到達大廳」打造成24小時開放的展覽館，令客人入住的同時也有機會欣賞一場展覽。唐亞航說，「當客人來到Niccolo會發現，藝術原來觸手可及，藝術是可以無處不在的。」

「我們要做的是，上可雲端攬月，下可人間煙火。」唐亞航希望引導市場打開窗口，讓更多人看到長沙。令她和團隊自豪的是，Niccolo是長沙唯一一家率先推廣城市的酒店。

第二個定位是「締造奢華體驗的行業旗艦」。在酒店業普遍做加法時，Niccolo則大膽做減法。長沙Niccolo有241間精致客房和套房，所有餐飲社交空間和會議活動空間集中在同一層，注重整體空間感。與此同時，Niccolo與各個行業的頂尖品牌合作，快速令市場客群了解酒店定位。唐亞航說，「很多人是慕名而來的。」

藝術驅動 跨界合作

Niccolo是華中唯一一家以藝術驅動收入，以藝術驅動口碑的酒店。曾舉辦過摩登燈塔·城市影像展、24小時城市展廳——北京女孩藝術展、雲端藝術套房展、吉尼斯保護河豚計劃、非遺探索——江永女書以及皮影戲、雲端演奏會、她經濟——女性沙龍、保利廈門拍賣行春拍精品展等活動。因為過去的積澱，如今的Niccolo有更多觸角，可以將跨界合作滲入方方面面。

包括唐亞航在內的運營團隊絕大部分都是湖南人，在Niccolo有一項規則是不僅運營部門要深度了解品牌，餐飲和客房部門也要了解品牌。她指，只有知道「我是誰」之後，所做的每一件事才會為品牌傳遞正確的信息。她發現，透過與客戶的互動，增強了工作人員的方向感和驅動力。

N種可能 深層互動

無論是口碑和盈利，抑或是共創新產品，唐亞航認為，這些都是未來的增長點和機會。「就像我們的Logo上面的N一樣，代表Niccolo將會有N種可能性。」她透露，接下來的重心要思考如何突破，繼續領跑市場。

Niccolo不斷探索有心意、講述品牌故事的呈現方式，將每一個產品賦予故事和意義。例如一杯彩虹雞尾酒，有五個分層，五種不同的酒精度，代表心情的不同顏色和人生五味，在點火的瞬間許下願望，吹出希望的火花，夜晚這杯酒儲存在身體裏，散發能量。為客人提供情感疏通的出口，令他們在尼依格羅得到放鬆。

除此以外，長沙Niccolo還邀請抖音KOL加入酒吧，邀請陳列師合作下午茶，提供機器人無法取代的思想和創意服務。

活力熱情 永不缺席

唐亞航直言，即將邁入第八年的Niccolo需要為客戶提供更多新鮮感。例如當下熱議的元宇宙、NFT、AI等年輕客群關注的潮流，都是要聽取的聲音。她認為，未來的機會是如何跟年輕人共創，令品牌不斷成長。為此，Niccolo大使計劃已經啟動，為忠誠的客戶提供發表建議的平台，酒店亦可由此吸納不同領域客戶的聲音。

唐亞航五年前加入長沙Niccolo，與酒店一起成長，她表示自己和酒店有特別深厚的感情，見證它不斷壯大。所謂的挑戰，在她看來是更大的機遇，從而煥發動力。她希望可以永遠保持剛出發的樣子，團隊和長沙一樣充滿活力和熱情，永不疲倦。

成都尼依格羅酒店

地址：中國四川省成都市錦江區紅星路3段1號國際金融中心3號樓

電話：+86 28 8220 8888

傳真：+86 28 6871 9898

電郵：communications.ncd@niccolohotels.com

長沙尼依格羅酒店

地址：中國湖南省長沙市芙蓉區解放西路188號國金中心1號樓

電話：+86 731 8895 8888

傳真：+86 731 8895 8899

電郵：resv.ncs@niccolohotels.com

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