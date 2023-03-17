樓盤點睛：大灣區珠海

四季雲山位於南灣華發商都旁，佔地面積約3.6萬平方米，建築面積19萬平方米。自香港經港珠澳大橋，一小時之內即可抵達。該項目位置優越，交通便捷，緊鄰兩大交通大動脈——東西向的珠海大道以及南北向的南灣大道。前者是珠海城市內部最核心的交通動脈；後者則接駁珠三角環線高速，距離橫琴粵澳深合區僅10分鐘車程。

除了便捷的地理位置，該項目還擁有珠海規模體量最大，形態最多，時尚消費品類最全，密度最高的商業集群。華發商都、華發新天地、閱潮珠海旗艦店、華商百貨等品牌旗艦店一應俱全。

四季雲山項目由多位全球著名建築設計大師聯袂打造，汲取現代極簡、一體化、挺拔靈動的設計精髓，精研類幕牆效果，賦予建築酒店化的韻律感。大面類幕牆可以提升戶型平面觀景功能，使住戶更好的體驗稀缺景觀效果。此外，項目亦擁有約3.6萬平方米新加坡度假園林，約4,500平方米主題會所規劃，配套智能社區服務，為住戶提供全方位體驗。

華發股份是珠海龍頭國企發展商，自1980年起， 一直堅持精於品質、專業高效的發展理念，建設近200個項目，所打造的每個項目都獨具特色，例如將於明年年底交付的「華發院子」項目亦是代表中國院落文化的經典項目。

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四季雲山

地址：廣東省珠海市香洲區南灣大道西側

開發商：珠海華發華毓投資建設有限公司

總伙數：1,159戶

在售面積：85至143平方米（約914.93-1,539.23平方呎）

房型：三房兩廳一衛、三房兩廳兩衛、四房兩廳兩衛

售價：待開售，預計每平方米人民幣3-3.6萬元。

產權年限：70年

交樓時間：2024年12月

香港代理：香港旺角彌敦道豐怡中心5樓

華發股份香港展銷聽

查詢：+852 2622 2003

開盤時間：2023年3月底