市場信息：「這就是廣州」—港青訪穗推動深度交流

交流團成員由香港廣州青年總會及灣區智匯共同組織組織代表、企業代表、青年代表、青創工作者組成，通過走訪參觀廣州市華僑博物館、粵港澳大灣區國家技術創新中心、清華珠三角研究院、廣州市城市規劃展覽中心等，近距離體驗廣州城市發展新動態，了解廣州高新科技的發展，感受廣州高品質發展。

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用心用情推動粵港澳人文灣區

在歡迎晚宴上，廣州市青聯副主席、香港廣州青年總會主席霍啟文表示，希望以此次交流作為在疫情後新的起點，促進穗港兩地青年在創新創業等議題上經常性來往和交流，共同增進大灣區青少年之間的文化認同，並且鼓勵港澳青年在廣州創業落戶，推動灣區青少年交往交流交融更上一層樓。

至於交流團團長，香港廣州青年總會副主席、灣區智匯主席郭晁霖亦指，這次交流令香港青年了解國家為港澳青年提供了優厚的政策支持，構建了支持配套新鏈條。從就業、職場能力提升、安居置業、生活就醫等構建了全方位就業創業保障獎補政策，多措並舉消除港澳青年廣州就業創業顧慮，未來希望帶動更多香港優秀青年，促進兩地共融，共同推動廣州及大灣區高品質發展。

參訪當地文化規劃及高新創科

交流團一行人先後參訪白雲區（文化規劃）及廣州市黃埔區（高新創科）兩大區域，白雲區位於廣州市中北部，是廣州市推進粵港澳大灣區打造的重點發展平台，將成為灣區最大的設計產業集群地，彙聚設計五大產業，形成產業、商業、生活於一體的產城融合發展新高地，是名副其實的「設計之都」，讓香港青年切身體驗當地產業融合發展。

黃埔區作為粵港澳大灣區的主要創新載體，旨在使廣州市成為中國的國家核心城市和綜合門戶。參訪團希望在工業基礎實力雄厚、科技創新蓬勃的黃埔區，了解當地高新創科發展，為引領香港優秀青年及企業融入灣有更充分認識。

參訪團成員們亦紛紛表示，此行對廣州作為灣區核心城市的最新發展、風土人情、行業及人才政策，都有了更深入認識；亦更了解灣區發展動力，可以更好規劃及實踐個人職業規劃。