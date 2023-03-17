聯通南沙 開拓物流產業 香港物流商會主席鍾鴻興：南沙有硬實力 香港有軟實力 優勢互補

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廣州南沙位於粵港澳大灣區的幾何中心，設有大灣區首個自動化碼頭，貨運吞吐量持續增長，2022年已達到1,839萬標準貨櫃。未來還將興建南沙港五期碼頭項目，進一步增加貨櫃處理能力。

面對南沙強大的貨運物流發展，香港的物流業界也積極探索合作商機。香港物流商會是廣州南沙粵港合作諮詢委員會30個機構會員之一，最近在全國政協副主席梁振英帶領下考察南沙，並跟當地物流協會達成合作協議，收穫豐富。香港物流商會主席鍾鴻興表示，未來會探討更多大灣區碼頭運作情況，促成物流資訊交流，探討更多南沙與香港對接的工作及商機。並期望在南沙設立合作基地，推動更多以往未有或缺乏資源的新項目。

儘管去年內地仍有「14+7」的防疫隔離措施，鍾鴻興已特地到訪南沙考察兩個多月，跟諮委會服務中心的人員交流，了解成立公司過程及申請執照方法，也拜訪當地部門及港澳辦等機構的領導。他表示，作為諮委會服務中心的首批會員機構，除獲得卡座外，在服務中心工作人員的協助下，也獲得不少支援，例如安排考察南沙碼頭，跟當地部門、工商聯及物流協會等機構進行交流及座談，為未來的合作建立良好基礎。

結成聯盟 兩地物流互助

鍾鴻興回港後隨即跟香港物流業界朋友分享南沙優惠條件及物流商機，並帶領香港業界到南沙考察物流發展，跟當地倉儲、碼頭運營公司探討合作機會。香港物流商會更與南沙物流商會、廣州物流與供應鏈協會組成穗港物流交流聯盟。鍾鴻興表示，過往香港及南沙在物流產業上缺乏溝通管道，現在組成聯盟後，將可恆常進行有關碼頭及物流方面的資訊交流，稍後也會在南沙發展聯盟合作基地，令雙方有合作據點。另外，雙方可在大型物流項目上溝通合作，例如當有南沙的貨物要轉口到香港，香港方面可協助對接。如果香港業界需要聯繫內地工廠，南沙的物流協會也可安排物流及船運，再與香港對接。簡單而言，以往各自為政的事情，現在可以有商有量，促成多方合作。

借助南沙碼頭 拓展冷鏈業務

南沙港碼頭不只是大型集裝箱碼頭港口，鍾鴻興在考察後發現南沙港碼頭設有南沙國際冷鏈冷庫，是目前全國最大的單體冷庫，佔地200萬平方呎，規劃冷庫容量46萬噸，一期已建成3座冷庫，庫容22.7萬噸，已成為進口外國水果的全國配送中心。他指出，香港缺乏可供從事物流冷鏈的冷庫，可借助南沙這個大型冷庫，作為香港儲存冷庫的後方用地，存放外國水果及凍肉，從中建立合作空間。

設立香港食品加工中心

其次，企業可在南沙保稅區進行產品加工，例如貨物運抵南沙後，可進行產品包裝及張貼標籤，然後再將產品分發到不同地方，以滿足內地市場要求。鍾鴻興指出，香港在加工及增值物流方面有優勢，可跟內地合作在南沙保稅區設立大型加工中心，甚至成立香港食品加工中心，將外國進口食品，例如將肉類切割及調味，作為「預製菜」運到香港出售。

他解釋，香港現時在貨櫃碼頭的加工中心，主要是大型超市或集團經營，碼頭未必有足夠空間開拓其他新市場發展。簡單來說是空間已耗盡，發展成本高。所以要放眼大灣區市場，借助南沙資源，推動香港的物流業升級轉型。

打造國際立體貿易物流樞紐

香港貨櫃碼頭可發展的條件受局限，有需要朝高增值物流發展。鍾鴻興認為香港要招攬更多船東增加航班、發展國際船舶物流，以及培養更多熟悉航運的律師及相關法律訴訟的專才。南沙在硬件配套走向自動化發展，香港則要發展智慧港口平台，吸引更多物流生態圈的企業加入平台，以提升智慧港口的貨物流、資訊流及資金流。

《南沙方案》明確提及南沙要與粵港澳全面合作，面向世界市場。梁振英亦言，香港及南沙可以「錯位」發展，優勢互補。鍾鴻興亦強調合作可帶來更大效益，因為香港一直對接國際市場的需要，在管理方面有優勢；包括語言能力、熟悉外國文化及合約條款、擁有國際視野及市場，可拉動更多外國企業到南沙經商，同時助力南沙跟外國對接會更得心應手。

鼓勵青年放眼灣區 尋找發展機會

南沙是宜居、宜業、宜創業的城市，最近也公布發布支持港澳青年創業就業「新十條」政策。鍾鴻興表示，南沙極之需求人才，在興建大體量基建後，可在內地招聘操作人才，並需要管理人才以提高效率，港人可將過往管理經驗、人手調度及至構建管理系統的能力帶到南沙發展。他透露，以往也有外國品牌的專業人員來港提供培訓，提供冷凍食物管理等方面的知識，香港的管理人員可將這些品牌產品處理方式帶到南沙。

「香港雖然也有很多機會，但不需要就此自限，可放眼大灣區發展。」鍾鴻興不諱言，對於新入職物流行業人員，內地薪酬會較香港低，但「青年創業就業新十條」也提供每年最高五千元就業補貼。他相信港人質素高，在內地工作會比較突出，會有良好的發展機會。此外，南沙住屋成本低，即使收入減少，但生活成本及壓力也減少很多。而且在南沙工作可面向大灣區發展，他強調，要「計大數」看前景，個人發展不會受地域局限。另外，南沙打造港式社區，包括有港式醫院、港式教育、港式餐廳，整體生活方式也容易適應。

至於物流相關的企業發展方面，鍾鴻興認為從事國際貨運代理、跨境運輸、內河船業務、倉儲物流、冷鏈等，都會有很多發展空間。

保持大灣區的龍頭地位

根據十四五規劃的發展方案及參考南沙的港口多式聯運發展，廣東省已發展「灣區一港通」的「江海」聯運模式，南沙港口亦有一帶一路的中歐班列「鐵海聯運」優勢。鍾鴻興認為，香港應深化現有的物流優勢，發展多式聯運，把現時「港口、航空」兩大國際航運中心，盡快加建貨運鐵路，聯動變成「鐵海陸空」立體貿易物流樞紐，在大灣區內發揮對接內地一帶一路鐵路貨源的國際航運航空中心地位。

粵港澳大灣區擁有良好的深水港的天然條件，每年有超過8,000萬個標準貨櫃吞吐量。鍾鴻興強調，粵港澳大灣區的體量是全球四大灣區之中最大，超過舊金山灣區、東京灣區、三藩市灣區等國際級灣區。因此未來廣州、深圳及香港應該探討共同合作，擴展大灣區市場，繼續保持龍頭地位，令大灣區整體航運發展佈局「做強做大」。

發展智慧港口

智慧型港口是未來趨勢，必須通過自動化發展，提升效率及減少成本。鍾鴻興指出，香港土地資源有限，單是後勤碼頭用地已有所不足，更遑論將每年處理貨櫃數量增加，所以香港未來要向智慧港口發展。

香港政府與業界正合作研究推動「智慧港口」發展，朝建立物流生態圈，與大灣區的碼頭合作。鍾鴻興認為，香港要走向自動化、資訊化或多式聯運，需要有具體的物流發展政策，給企業及投資者清晰的投資方向。

香港物流商會已計劃組織考察團，帶領業界到南沙考察交流。另外作為穗港物流交流聯盟其中一員，鍾鴻興期望未來增加更多合作方，以南沙作為基地，將聯盟擴大，吸引更多大灣區的碼頭公司及物流商協會加入聯盟，共同合作，並在每個地方設立聯盟基地。