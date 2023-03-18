珠海橫琴創新方「日夜潮玩」 「叉電放電」一站式

那麼，位於橫琴粵澳深度合作區的旅遊度假綜合體「創新方」，肯定會是你的目標！這裏有獅門娛樂天地、國家地理探險家中心、光影互動體驗的「奇幻功夫夜」，還有五星級的橫琴凱悅酒店及一眾零售餐飲，足夠為你創造「日夜潮玩」兩日一夜的悠閒之旅。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

一站式休閒旅遊綜合體

被譽為橫琴粵澳深度合作區內旅遊新地標的創新方，由麗新集團打造，是大灣區內國際級以文化創意為主題的旅遊娛樂綜合項目，以獨特的「創新科技」文旅內容，激發參與者的「視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺」，帶來全感官體驗。而且，這些娛樂項目，全部位於室內，無懼日曬雨淋，不受天氣影響，肯定盡興。

整個項目佔地面積約66.3萬平方米，總建築面積約147萬平方米，分五期開發。項目的重點包括獅門娛樂天地、橫琴國家地理探險家中心、橫琴凱悅酒店、奇幻功夫夜、珠海哈羅禮德學校、多功能場館、婚禮場館以及概念零售和餐飲等。

豐富多元的潮玩元素，不但適合不同年齡遊客「食、買、住、玩」，更適合一家大細親子遊。

與國際電影人物共舞——獅門娛樂天地

獅門娛樂天地是全球首座獅門影業國際電影主題樂園，這裏共有四層，佔地22,000平方米，以美國獅門影業最成功的六部風靡全球的荷里活電影為故事背景，包括《飢餓遊戲》、《吸血新世紀》（又譯：《暮光之城》）、《埃及神戰》（又譯：《神戰：權力之眼》）、《分歧者》、《非常盜》（又譯《驚天魔盜團》）和《逃亡大計》（又譯：《金蟬脫殼》）。

必玩「午夜追逐」 狂飈電單車

其中必玩的當數全球首創的多人互動VR電單車模擬器騎乘體驗「暮光之城——午夜追逐」，這項目榮獲2020年度行內「奧斯卡」的「TEA世界主題娛樂協會」最佳遊戲裝置獎，其技術已註冊專利。

玩家會化身12位人類勇士之一，騎上由真實電單車改裝而成的電單車模擬器，與狼人並肩作戰，追逐吸血鬼，將其趕出福克斯小鎮。當玩家坐上電單車，帶上頭盔和手握把手，電腦即時自動與大數據作比對，畫面更會投射出最接近玩家真實體型的形象。當狼人和吸血鬼廝殺時，狼嚎與喊叫聲從耳機不斷傳來，吸血鬼更會從旁撲出。而電單車則會根據遊戲中的實況調節抖動、偏移等模式，即時感受電單車的飄移速度和膽戰心驚的追逐。

看過這些電影的你，將會更有共鳴！

親子及研學最佳之選——橫琴國家地理探險家中心

全球第三間、華南首間由美國國家地理授權的橫琴國家地理探險家中心，可以說是最佳的親子遊之選，這裏亦是橫琴粵澳深度合作區的研學教育基地及廣東省環境教育基地。

佔地4,500平方米，結合創新的AR、VR、4D互動體驗科技而成的橫琴國家地理探險家中心，擁有15項新奇有趣、充滿啟發性的體驗項目，主題包括宇宙的奧秘、神秘的海洋世界等，更重要的是，這些項目適合一家大細來挑戰。

其中的考古挖掘環節，便是要你化身小小考古學家，重返遠古時代，搜尋隱藏在塵土中的恐龍骨頭，小心翼翼地揭開化石碎片，在特殊儀器上重塑恐龍骨骼，利用高科技巨幕投影技術，「重現」6,500萬年前的遠古巨獸，了解其生活習性，聆聽牠的強悍咆哮吼聲。對小朋友而言，實在是寓教於樂。

行浸式光影互動——奇幻功夫夜

奇幻功夫夜的舞台位於橫琴創新方戶外中心花園，佔地5,000平方米，是區內首個大型行浸式光影互動體驗項目，是一個以中國功夫與中華美食為故事主軸，將互動、功夫、美食與夜間遊樂集於一體。誠然，故事永遠是最吸引小朋友的，這個故事由橫琴島的五指山，山下的五指村落開始，遊客可以化身千年樹爺爺委託的功夫四俠：土波兔、金天猴、火尾虎和水羽鶴，開啟一場功夫與美食的冒險之旅。絕對是晚間的最佳親子活動。

五星級住宿——橫琴凱悅酒店

兩日一夜的行程，當然少不得橫琴凱悅酒店，這裏有國際化先進住宿和服務水準，共提供493間簡約時尚、雅致舒適客房及套房。還有2款以「宇宙出發」及「動物世界」為主題的家庭主題客房，以及豐富多樣的美食體驗，6家極具風格特色、環境優雅別致的餐廳及酒吧供賓客選擇，享悅中餐廳專注於經典傳統粵菜，創新演繹地道美味，180渡天台酒吧位於酒店23層，擁有180度戶外景觀。酒店設有24小時健身中心及室內外泳池，更有奢華水療服務，幫助賓客實現身體和心靈的全方位放鬆。同時傾力打造兒童悅趣營，讓小朋友可以探索、互動、娛樂、發揮創意。

開心跳彈床——「Pokiddo口袋屋蹦床公園」

橫琴創新方商場中，最好玩的當然要數到面積超過4,000平方米的珠海首間「Pokiddo口袋屋蹦床公園」！這裏有超過30款的網紅熱門項目，包括彈床、淘氣堡、海綿池等項目，安全而刺激，是「放電」的好選擇，滿足一家大小。其中必玩的項目包括自由彈床、入池彈床、魔鬼滑道、網紅盪橋。

據知創新方日後還有珠海免稅集團、華鼎榮鑫體育實彈射擊館等大型項目將相繼進駐。

找個周末周日或者兩日的短假期，又或者灣區一程多行，帶同家人去創新方一行，你會滿意的！

查詢

創新方NOVOTOWN

商場營業時間：10:00-22:00 (周一至周日)

地址：橫琴粵澳深度合作區天羽道111號

官網：www.novotown.com.cn/#/

Facebook：創新方 Novotown「一站式休閒旅遊綜合體」

Instagram：novotown

Youtube：創新方Novotown |一站式休閒旅遊綜合體

微博/抖音/微信公眾號：創新方NOVOTOWN

交通攻略

•環島中港通直達創新方直通車：九龍圓方Elements商場上車 (經港珠澳大橋直達創新方)，暫定3月底開通！

• 經澳門氹仔橫琴口岸過關，再乘創新方橫琴口岸專線到達創新方

• 經珠海長隆，乘創新方長隆專線到達創新方

港人限時優惠

港人8折門票優惠（有效期：即日起至2023年4月28日）

橫琴獅門娛樂天地門票

雙人一日票：平日HKD272起，節假日HKD297起

兩大一小家庭一日票：平日HKD370起，節假日HKD397起

橫琴國家地理探險家中心門票

雙人一日票：平日HKD164起，節假日HKD182起

兩大一小家庭一日票：平日HKD245起，節假日HKD 273起

銷售渠道：

Klook官網及手機應用程式：http://bit.ly/3kQN1nY

Trip.com官網及手機應用程式：http://bit.ly/3F4M6XG

港中旅門市及官網：http://bit.ly/3ykzWGt

橫琴凱悅酒店+樂園套票

雙人凱悅客房一間一晚（包括雙人早餐）及

其中一個樂園門票：HKD1,093起

銷售渠道：

Klook官網及手機應用程式：http://bit.ly/3kQN1nY