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【遊走大灣區】奈雪闖新賽道 純茶館營造生活鬆弛感

【Presented by：WAW Creation】圍爐煮茶已成時下流行的社交聚會新花樣，一些新茶飲品牌亦快速跟上這種模式。去年12月初才開始「試水」的奈雪生活，推出不足一周，每日午後的外擺區都會迅速爆滿，周末時段更需要提前幾天預約，十分搶手。

原本憑藉奶茶起家並且成功上市的奈雪，如今也涉足「純茶館」了，難道奶茶當道的日子正在漸漸遠去嗎？今期遊走大灣區帶大家一探究竟。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

奈雪茶院是奈雪開設的首家線下原葉茶店，位於深圳，也是奈雪攜手內地私營書店方所共同打造的新茶院。門店在設計上融合了新中式和日本設計風格，整體採用了原木色，各色精緻的茶器茶葉和琳琅滿目的書，單單是行走其間也頗有一番閒情雅致。

多元消費場景

一樓大廳內除了有零售區域和散台外，還設置了開放式的榻榻米包間。在大堂中間，有一片很大的閱讀區域；二樓也有私密性足夠強的獨立茶室，即使是在室內，窗外的春光美景也能一覽無餘。閒暇時分，點上一壺茶看上一本書，鬆弛感油然而生。

此外，奈雪茶院還有隔音效果很棒的家庭影院。這些空間場景的設定既可以娛樂休閒又能消費茶飲，由此可見，奈雪試圖混搭現在年輕人的諸多消費場景，也不乏場景零售的新嘗試。

主流茶類齊全

奈雪茶院基本上覆蓋了目前市面上的主流茶類，白茶、普洱、紅茶等都是暢銷品種。食物方面，奈雪茶院也推出了大熱的日式「燒鳥」等日料食品，只是需先點圍爐煮茶，再點「燒鳥」串燒。

目前，奈雪茶院的圍爐煮茶業務定價為168元套餐（人民幣，下同），堂飲區按位收費，慢煮茶系列有五款產品，定價為35-58元；莊園系列有八款產品，定價為88-188元；包廂每位88-300元。

人人嚮往的悠閒生活

茶院的院子裏錯落有致地擺放着圍爐煮茶的器具，人們悠閒地落座，享受春日陽光的明媚與溫暖。人們熱愛這種詩意與煙火氣的結合——當茶壺在爐端咕嘟慢煮，散落四周的板栗、紅薯、棉花糖隨着四溢的茶香逐漸軟糯、微焦，三五圍桌而坐的好友在此刻一同獲得溫暖慰藉。

圍爐煮茶因場地限制小，食材較為原生態，兼具低成本、便捷性高的優勢，迅速填補了當下人們戶外社交空缺。這種新消費場景頗具氛圍感和儀式感，從方方面面滿足了熱衷於分享生活體驗的年輕人群的社交需求。

也許奈雪現在試圖做這樣一種嘗試：努力把喝新茶飲的90後和00後，培養成愛茶的人，等他們步入中年之後，成為既能喝新茶飲，又能喝原葉茶的消費者。五到八年之後，這些手拿一次性紙杯的人，也許會慢慢拿起了奈雪的蓋碗和茶壺！

 

奈雪茶院

地址：深圳市南山區香山東街19號

O·POWER文化藝術中心1號樓1-1號

交通：深圳市地鐵2號線/8號線

華僑城北站B出口

營業時間：10:00-22:00   

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更新時間:2023-03-22 13:24 資料延遲最少15分鐘
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