【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：自然、工藝和時間交融的傑作——布赫拉迪星圖10.1

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

布赫拉迪星圖10.1，是酒廠首席釀酒師亞當·漢內特（Adam Hannett）的第六款星圖作品。作為布赫拉迪最為信賴的首席釀酒師，亞當被賦予了極大的創作自由。在黑暗的倉庫中，每個橡木桶裏到底發生了甚麼是一個謎，當新酒被裝入橡木桶時，自然的故事和極有層次的味道開始滲透進威士忌中，最終釀成獨一無二的口感。布赫拉迪星圖10.1的誕生也正是這一自然、工藝和時間交融的藝術傑作，只有亞當知道其中的奧秘，也從而成就了其不可替代的地位。

神秘配方 口感獨一無二

布赫拉迪星圖10.1使用了2001年前的庫存酒液——這些酒液在酒廠熟化了已近三十年。雖然麥芽種類、橡木桶種類和桶型都是一個謎，配方也從未公之於眾，但卻給予了品鑒者更多的探索與體驗的空間——品鑒者無需在乎其中有甚麼，只需靜心享受，從中品嘗到醇厚而平衡的繁複風味。神秘的配方成為人們津津樂道的佳話，也最終造就了這一佳釀的傳奇風姿。

這瓶來自艾雷島的神秘風土之作。與泥煤處理的威士忌濃烈的氣息不同，星圖10.1撲面而來的是充滿活力的水果香氣，緊接著是令人愉悅的烤橡木帶來巧克力果仁、雪松和淡淡的丁香以及肉豆蔻的味道。再輕輕細嗅，甜杏醬、熟瓜、黑櫻桃和黑加侖的水果味交織在一起，沁人心脾。淡淡的檸檬味和蘸了蜂蜜的醋栗味混合得巧妙，天竺葵和金銀花的柔和花香與淡淡的碘和皮革氣息譜成美妙的風味協奏曲，令人回味無窮。

餘韻如天鵝絨般順滑柔軟

淺啜一口，橙味麥芽糖、堅果餅乾和檸檬蛋白派的繾綣交歡送抵唇齒之間，緊接着是浮現甜杏果醬和杏仁糖的味道。烤橡木帶來絲滑的巧克力和香草味道，伴隨糖漿、葡萄乾、李子、甜瓜的香甜水果風味在舌尖蔓延開來。隨着時間推移，碘酒和椰子的清冽慢慢湧現，隨後帶有薑和肉桂味的橡木香料的暖意徐徐展開。變幻莫測的風味，如同浩瀚的宇宙，神秘而又讓人癡迷，忍不住再嘗幾口一探究竟。千回百轉的滋味最終歸於滑過味蕾的深邃和平衡，留存的是如天鵝絨般順滑柔軟的餘韻，叫人戀戀不忘。

作為星圖系列的第十版限量之作，星圖10.1是信仰和獨創性的迷人結合，也是布赫拉迪特立獨行的品牌精神延續。來自艾雷島大麥馥郁的香氣吹向了黃埔江畔，正在向中國市場蔓延開來，開拓屬於自己的浩瀚版圖。

當淺褐色的酒液在杯中婉轉流動，大西洋岸酒窖裏的歲月故事如潘朵拉魔盒一般被打開，布赫拉迪正以其偉大的先鋒精神與傳統釀造技藝，告訴全世界的威士忌愛好者們，挑戰一直都在，前路亦未可知，但是無懼未知和不懈探索才能看到更浩瀚的未來，摘得那顆最遙遠的星。