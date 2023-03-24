信輝康養中山首推CCRC 冀以親身體驗打開市場

信輝康養作為安老康養營運商，亦看中大灣區退休養老市場，並強調以CCRC的高品質服務進入市場，預計於4月底將會推出旗下的中山沙溪活力城「產權+會籍」項目。

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信輝康養創始人兼董事總經理談子信解釋，CCRC的全稱是Continuing Care Retirement Community，亦即「持續關懷退休社區」，在日本更命名為「終生活躍社區」。與一般老人院不同的是，這個方式是開放式的，長者不需被困於房間或指定空間，而是可以活得更健康更有「質量」。他一再強調：「要了解CCRC，最好的方式，便是親身體驗。」

談子信引述美國一個調查指出，採用CCRC方式的長者壽命，不但較一般社會水平高出8到10歲，甚至醫療保健開支亦減少了約30%。他指出，信輝康養所提供的CCRC，其實是SCCRC，第一個英文字母S，除了指信輝英文名（Sunrise Health & Senior Living）的Sunrise，也意指Super。

中山金座活力城是該公司營運的首個項目，談子信透露，同類服務目前在灣區並不多見，中山更是首家；未來除了沙溪的項目，還有其他項目，對未來市場極具信心。

親身經歷 勿讓遺憾發生

談子信強調，透過SCCRC，長者可享有一級醫療康復私家醫護，更重要的是，自帶醫療系統——大信醫療，提供24小時的醫護服務，更與多間專業醫療機構合作對接，為「疾病干預」如健康指標監察等提供堅實基礎。

對於康養服務中的醫療部分，談子信可以說感受尤深。他不諱言，如果這個CCRC系統能早些啟用，或許他79歲的母親就不至於因「心梗」而去世。原因是透過其中的「疾病干預」理念及健康指標監察等元素，可以提早了解長者的健康，要知道長者有事，每分鐘都是「黄金時間」。也因此，他相信為老人家提供適切的安老環境，不單是健康安樂開心的生活，其實也免除了為人子女的遺憾。

選址城區核心 配套齊全

信輝康養項目的另一特點，便是選址每每於城區核心地段，不但交通方便，方便子女探望，亦為長者提供出入的自由便捷度。至於自配的長者會所及周邊的商場娛樂設施，亦可為長者的日常生活增添色彩。綜合而言，信輝康養是以全面而高質的服務來打造CCRC的。

對於高品質養老服務極有信心的談子信坦言，三年疫情難免對服務推廣帶來影響，尤其是潛在客户未能體驗到他們的服務。但與此同時，他們亦趁機將服務打造得更好，尤其是醫療方面，無論是軟硬件，更加完善。

未來服務：anytime anywhere

也所以，談子信透露，短期目標便是以推動更多人親身了解信輝康養的創新型服務，感受當中與其他服務的不同之處。至於長期目標，則是因應市場的需求，推出更多不同類型的產品，為客人提供多元體驗。

同時，他更指出，信輝的未來目標，是提供「anytime, anywhere 」的全面服務，以其5G的「長者通」服務為例，現時配有手環的長者，只限於特定的社區內享有服務，而未來則可走出社區，繼續提供監測等服務。

信輝的格言是「善待今天的老人家，就是善待未來的自己」。面對老人家的健康和心理富足，談子信有信心可以其全面的養生保健系統和親如子女的服務標準來達到目標。他呼籲長者和其子女「來信輝，你可以完全放心。」

中山沙溪活力城 4月開售 入場價70萬元起

接受大灣區作為退休養老之地的港人，跟着要考慮的，自然是「揀哪個地方好呢？」

中山向有宜居宜遊之稱，亦是港人內地置業的熱門之選。而隨着深中通道的即將開通，有利打造大灣區1小時生活圈。對長者而言，可以有相對舒適的環境生活，亦方便家人隨時探訪照顧。

位於中山的活力城沙溪店，是信輝康養打造的康養式公寓，據知已售出數十個單位，當中約八成為港人。每個單可擁有一至兩個康養會籍。

信輝康養香港銷售部總經理林志全透露，項目進度良好，預期第四季交樓。

首批有折扣優惠

項目設有開放式及兩房單位，售價由人民幣70萬元起。預計4月全面開售，首批有折扣優惠，現可向各大中介優先報名實地考察團。

目前每月的康養服務費約人民幣2,300多元，提供醫養融合、24小時醫護救援、保健護理、個性化餐飲、智能家居、家政服務、便利出行、情緒支援等一系列服務。相對香港的收費，有相當的吸引力。

中山活力城沙溪店

地址：中山博愛一路

樓高：28層

單位：489個（分布於3至28樓）

單位面積：由37至101平方米，逾七成單位是1房，另有開放式及兩房單位提供。

單位售價：人民幣70萬元起

查詢：2810 0723 / 9518 0220