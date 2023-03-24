南沙邁步灣區生物科技中心 香港生物科技協會主席于常海：「21世紀是生物科技時代!」

生物科技（Biotech）涵蓋廣泛，涉及生物學、物理學、化學及工程學等知識和技術，可應用在醫療、藥物開發、農業及環保等多個不同範疇。香港生物科技協會主席、海康生命科技有限公司創始人兼現任主席于常海教授強調，生物科技不是工業，而是時代產物。「21世紀是生物科技時代！」，如要發展生物科技，南沙會是個「好地方」。

Presented by：WAW Creation

香港生物科技協會是廣州南沙粵港合作諮詢委員會30個機構會員之一，于常海早前在全國政協副主席梁振英帶領下考察南沙，他認為南沙條件優厚，當地政府表現積極，相信在南沙政府的「火車頭」推動、梁振英的「車長」帶領下，發展生物科技「就無問題了」。

追求原創研發

科技可以控制經濟。因此一個國家只有擁有生物科技能力，其他國家就只有通過金錢來獲得相關技術。所以每個國家都需要發展生物科技，以保障人民的健康和經濟發展。以往發展創新科技，常見抄襲並改良成「又平又靚」的產品，令原創國家也要前來購買。現在則追求原創研發，推出原創發明。

生物醫療是《南沙方案》重點關注發展的產業之一，設有相關的重點建設目標及任務。截至2022年12月，過去3年南沙區的生物醫療產業年均增長速度達47.5%。據悉南沙目前已有超過300家生物醫藥企業落戶，逐漸形成生物谷、健康谷、生物科技創新業區等生物科技產業發展集聚區。于常海便正與一家南沙企業共同合作開發「生物雷達（Bio-Radar）」儀器，可應用在檢測肺炎、癌症、血液及指導治療上。他表示，「生物雷達」由香港提供科研方法，內地負責生產工程，兩地需要密切合作，而他從香港科學園駕車到南沙的廠房只需要1個小時40分鐘，可以即日往返，非常方便。

辦展覽峰會 匯聚全球科學家

南沙是大灣區的核心地帶，設有醫療科技和生物科技板塊。大灣區科學論壇將於2024年啟用，于常海認同要在南沙設立交流據點，「生物科技是國際性的朝陽產業，必須要加強交流，不能閉門造車。」建議舉辦一年一度或兩年一度的國際生物科技峰會，邀請世界各地的專家，將最新的科技、科學家和新發展公司帶到南沙。

「一國兩制」和「大灣區」都是世紀性的創新構思。香港作為國際城市，擁有「背靠中國，面向世界」的獨特優勢。于常海認為，中國國家主席習近平將香港定位為國際創科中心，就是看到香港的優勢。內地的工業可以通過香港走向世界，外國產品也可以通過香港進入中國市場。而南沙則可發展成大灣區的生物科技中心。

要推動生物科技快速發展，必須借助各方力量。香港生物科技協會去年12月在香港首次舉辦「香港國際生物科技展」，並推動全民科普活動，讓更多人了解生物科技。疫情過後，預計今年9月13至16日，會在香港會議展覽中心舉辦一場更盛大的香港國際生物科技展，其中一個願望就是讓國內企業與世界接軌，並讓全球企業在香港接軌。

香港接軌 走向國際

于常海表示，香港有5間大學躋身全球前100名，香港交易所也允許生物科技公司在未有盈利的情況下在港上市，令香港成為全球第二、亞洲第一的生物科技上市基地。而香港要成為國際生物科技創科中心，必須要舉辦國際展覽，令相關公司、初創企業和生物科技界人士聚首香港，一起探索資源、進行交流和合作。屆時不僅香港市民，大灣區的學生也可以前來參觀，讓年輕學生看到生物科技未來的發展。而在展覽最後一天，還安排了海外參加者到大灣區實習體驗，相信會令香港的生物科技有更好發展。

「要搶人才，宣傳很重要。」于常海強調，除了推動香港的生物科技，令香港成為國際創科的中心，更要聚集人才及科技，配合香港政府出外「搶人才」。他期望透過香港國際生物科技展向外國人說好香港及中國故事，並助力南沙走向國際。

香港南沙攜手研發「生物雷達」

根據世衛組織發布的統計資料顯示，截止2023年3月16日，全球感染新冠病毒的總人數達到7.6億人，死亡人數超過687萬。新冠病毒引致的肺炎是主要死亡因素之一。

于常海對此感到詫異，「現在是什麼時代，居然這麼多人因肺炎而死亡，不是吧？」他認為究其原因是生物科技及醫療科技未有良好配合！

「如果今次疫情是伊波拉病毒，當人們從其他地方坐飛機到香港，再乘高鐵到大灣區，病毒就會迅速傳播。」科技進步有助於傳染病傳播，隨着大灣區的發展，于常海認為必須要更加小心防範傳染病，為此有需要開發「生物雷達」。

他解釋，今次疫情看到兩人同時感染新冠肺炎並發生重症時，因為各人的抵抗力不同，肺炎病情也有所不同。由於醫生無法看到這種差異，所以只能使用相同的藥物進行治療。然而，如果使用「生物雷達」，只需檢測唾液或痰液，就可以檢測出不同的病菌，讓醫生根據病菌的類型選擇更適合的藥物進行治療。相信這做法有助應對新冠肺炎等疾病，減少死亡人數。

預計1年內實現應用

由於在香港比較難實現產業化，于常海在南沙尋找合作夥伴，與一家南沙企業共同合作開發「生物雷達」儀器。他透露，這是原創構思，是香港及南沙合作的創新方法，完成後將成為標杆。由於儀器是全自動運行，未來可在偏遠鄉村的小型醫院應用，通過遠程醫療即可進行治療。現階段會專注於處理深切治療部（ICU）內的肺炎患者，因為他們可能在很短時間內死亡。預計今年4月在內地的醫院進行試驗，1年內可實現應用。

「戰疫」需有正規軍

正如前文所述，對抗疫情，必須生物科技及醫療科技的良好配合，但同時科學家亦要有足夠資源進行研究。而現實是需要花很多時間申請資源，並只能集中在容易申請資源的研究上，欠缺應付下一次疫情的研究。

「這是一場戰爭，要以戰爭方法對待。」于常海表示，共同合作應對疫情，避免再有類似情況出現，才是文明的表現。這次疫情是科技與自然界的鬥爭，但卻成為國與國之間的鬥爭。很多人為了賺錢，也只專注進行PCR核酸檢測及製作口罩等舊科技技術，不懂得應用新科技，當中有很多空間可應用生物科技，需要進行原創研究以解決問題。

于常海以戰爭論疫情，他認為必先要建立「正規軍」，了解現有醫院、儀器及人力，多少人懂得進行PCR核酸檢測，不懂得就盡快學習，以壯大正規軍。其次，可發掘企業人才作為「僱傭兵」，甚至在大學招募「民兵」處理大型事件。事實上大學擁有最先進及大量檢測儀器作為研究，是人才培育的「少林寺」。只要事前做好戰略部署，就不用擔心再有事故發生。另外，可運用人工智能科技進行資訊管理，給政府及醫生了解社區情況，並提出處理方案。他建議政府在決策時可吸納從事生物科技的專家擔任顧問。

鼓勵年輕人體驗「大」灣區

香港生物科技協會正計劃安排年輕學生和業界人士到大灣區交流，到南沙考察。于常海認為，港人推動大灣區國際化發展責無旁貸，落戶南沙的香港科技大學（廣州）及民心港人子弟學校都具有國際化水平。港人還可在南沙推動生物科技領域的發展，邀請世界各地的合作夥伴建立具有世界水平的科技園和科學園。他鼓勵港人到內地體驗何謂真正的「大」，強調香港已成為大灣區一部分，可以發展的空間非常多，港人在當中會具有優勢，容易融入大灣區發展。

于常海指出，國家非常照顧香港，例如港人港稅措施，就體現了國家對香港的重視。「怕你不習慣，所以提供特別照顧。」此外，南沙還有港式國際社區，提供港人適合的居住地方，幫助港人融入內地社會。「南沙有很大的發展空間，正是我與南沙合作的原因。」