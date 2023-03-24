moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

南沙邁步灣區生物科技中心 香港生物科技協會主席于常海：「21世紀是生物科技時代!」

【Presented by：WAW Creation】科技是為了令人活得更好！

生物科技（Biotech）涵蓋廣泛，涉及生物學、物理學、化學及工程學等知識和技術，可應用在醫療、藥物開發、農業及環保等多個不同範疇。香港生物科技協會主席、海康生命科技有限公司創始人兼現任主席于常海教授強調，生物科技不是工業，而是時代產物。「21世紀是生物科技時代！」，如要發展生物科技，南沙會是個「好地方」。

 

Presented by：WAW Creation

香港生物科技協會是廣州南沙粵港合作諮詢委員會30個機構會員之一，于常海早前在全國政協副主席梁振英帶領下考察南沙，他認為南沙條件優厚，當地政府表現積極，相信在南沙政府的「火車頭」推動、梁振英的「車長」帶領下，發展生物科技「就無問題了」。

追求原創研發

科技可以控制經濟。因此一個國家只有擁有生物科技能力，其他國家就只有通過金錢來獲得相關技術。所以每個國家都需要發展生物科技，以保障人民的健康和經濟發展。以往發展創新科技，常見抄襲並改良成「又平又靚」的產品，令原創國家也要前來購買。現在則追求原創研發，推出原創發明。

生物醫療是《南沙方案》重點關注發展的產業之一，設有相關的重點建設目標及任務。截至2022年12月，過去3年南沙區的生物醫療產業年均增長速度達47.5%。據悉南沙目前已有超過300家生物醫藥企業落戶，逐漸形成生物谷、健康谷、生物科技創新業區等生物科技產業發展集聚區。于常海便正與一家南沙企業共同合作開發「生物雷達（Bio-Radar）」儀器，可應用在檢測肺炎、癌症、血液及指導治療上。他表示，「生物雷達」由香港提供科研方法，內地負責生產工程，兩地需要密切合作，而他從香港科學園駕車到南沙的廠房只需要1個小時40分鐘，可以即日往返，非常方便。

辦展覽峰會 匯聚全球科學家

南沙是大灣區的核心地帶，設有醫療科技和生物科技板塊。大灣區科學論壇將於2024年啟用，于常海認同要在南沙設立交流據點，「生物科技是國際性的朝陽產業，必須要加強交流，不能閉門造車。」建議舉辦一年一度或兩年一度的國際生物科技峰會，邀請世界各地的專家，將最新的科技、科學家和新發展公司帶到南沙。

「一國兩制」和「大灣區」都是世紀性的創新構思。香港作為國際城市，擁有「背靠中國，面向世界」的獨特優勢。于常海認為，中國國家主席習近平將香港定位為國際創科中心，就是看到香港的優勢。內地的工業可以通過香港走向世界，外國產品也可以通過香港進入中國市場。而南沙則可發展成大灣區的生物科技中心。

要推動生物科技快速發展，必須借助各方力量。香港生物科技協會去年12月在香港首次舉辦「香港國際生物科技展」，並推動全民科普活動，讓更多人了解生物科技。疫情過後，預計今年9月13至16日，會在香港會議展覽中心舉辦一場更盛大的香港國際生物科技展，其中一個願望就是讓國內企業與世界接軌，並讓全球企業在香港接軌。

香港接軌 走向國際

于常海表示，香港有5間大學躋身全球前100名，香港交易所也允許生物科技公司在未有盈利的情況下在港上市，令香港成為全球第二、亞洲第一的生物科技上市基地。而香港要成為國際生物科技創科中心，必須要舉辦國際展覽，令相關公司、初創企業和生物科技界人士聚首香港，一起探索資源、進行交流和合作。屆時不僅香港市民，大灣區的學生也可以前來參觀，讓年輕學生看到生物科技未來的發展。而在展覽最後一天，還安排了海外參加者到大灣區實習體驗，相信會令香港的生物科技有更好發展。

「要搶人才，宣傳很重要。」于常海強調，除了推動香港的生物科技，令香港成為國際創科的中心，更要聚集人才及科技，配合香港政府出外「搶人才」。他期望透過香港國際生物科技展向外國人說好香港及中國故事，並助力南沙走向國際。

 

香港南沙攜手研發「生物雷達」

根據世衛組織發布的統計資料顯示，截止2023年3月16日，全球感染新冠病毒的總人數達到7.6億人，死亡人數超過687萬。新冠病毒引致的肺炎是主要死亡因素之一。

于常海對此感到詫異，「現在是什麼時代，居然這麼多人因肺炎而死亡，不是吧？」他認為究其原因是生物科技及醫療科技未有良好配合！

「如果今次疫情是伊波拉病毒，當人們從其他地方坐飛機到香港，再乘高鐵到大灣區，病毒就會迅速傳播。」科技進步有助於傳染病傳播，隨着大灣區的發展，于常海認為必須要更加小心防範傳染病，為此有需要開發「生物雷達」。

他解釋，今次疫情看到兩人同時感染新冠肺炎並發生重症時，因為各人的抵抗力不同，肺炎病情也有所不同。由於醫生無法看到這種差異，所以只能使用相同的藥物進行治療。然而，如果使用「生物雷達」，只需檢測唾液或痰液，就可以檢測出不同的病菌，讓醫生根據病菌的類型選擇更適合的藥物進行治療。相信這做法有助應對新冠肺炎等疾病，減少死亡人數。

預計1年內實現應用

由於在香港比較難實現產業化，于常海在南沙尋找合作夥伴，與一家南沙企業共同合作開發「生物雷達」儀器。他透露，這是原創構思，是香港及南沙合作的創新方法，完成後將成為標杆。由於儀器是全自動運行，未來可在偏遠鄉村的小型醫院應用，通過遠程醫療即可進行治療。現階段會專注於處理深切治療部（ICU）內的肺炎患者，因為他們可能在很短時間內死亡。預計今年4月在內地的醫院進行試驗，1年內可實現應用。

「戰疫」需有正規軍

正如前文所述，對抗疫情，必須生物科技及醫療科技的良好配合，但同時科學家亦要有足夠資源進行研究。而現實是需要花很多時間申請資源，並只能集中在容易申請資源的研究上，欠缺應付下一次疫情的研究。

「這是一場戰爭，要以戰爭方法對待。」于常海表示，共同合作應對疫情，避免再有類似情況出現，才是文明的表現。這次疫情是科技與自然界的鬥爭，但卻成為國與國之間的鬥爭。很多人為了賺錢，也只專注進行PCR核酸檢測及製作口罩等舊科技技術，不懂得應用新科技，當中有很多空間可應用生物科技，需要進行原創研究以解決問題。

于常海以戰爭論疫情，他認為必先要建立「正規軍」，了解現有醫院、儀器及人力，多少人懂得進行PCR核酸檢測，不懂得就盡快學習，以壯大正規軍。其次，可發掘企業人才作為「僱傭兵」，甚至在大學招募「民兵」處理大型事件。事實上大學擁有最先進及大量檢測儀器作為研究，是人才培育的「少林寺」。只要事前做好戰略部署，就不用擔心再有事故發生。另外，可運用人工智能科技進行資訊管理，給政府及醫生了解社區情況，並提出處理方案。他建議政府在決策時可吸納從事生物科技的專家擔任顧問。

 

鼓勵年輕人體驗「大」灣區

香港生物科技協會正計劃安排年輕學生和業界人士到大灣區交流，到南沙考察。于常海認為，港人推動大灣區國際化發展責無旁貸，落戶南沙的香港科技大學（廣州）及民心港人子弟學校都具有國際化水平。港人還可在南沙推動生物科技領域的發展，邀請世界各地的合作夥伴建立具有世界水平的科技園和科學園。他鼓勵港人到內地體驗何謂真正的「大」，強調香港已成為大灣區一部分，可以發展的空間非常多，港人在當中會具有優勢，容易融入大灣區發展。

于常海指出，國家非常照顧香港，例如港人港稅措施，就體現了國家對香港的重視。「怕你不習慣，所以提供特別照顧。」此外，南沙還有港式國際社區，提供港人適合的居住地方，幫助港人融入內地社會。「南沙有很大的發展空間，正是我與南沙合作的原因。」

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1990.51991.0
港金1846718474
倫敦銀23.10523.145
鈀金1419.51439.5
鉑金984.3992.3
美電7.84917.8496
更新時間:2023-03-24 13:34 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】