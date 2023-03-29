【遊走大灣區】信記號打造高端普洱茶 「三掌」泡「靚茶」

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

信記號是內地著名茶業品牌八馬茶業旗下品牌，源自百年老字號「信記號」普洱茶行。信記號秉承祖訓：「選料萬重山，做茶不惜力！」致力於傳承和傳播中國茶文化，歷經逾一個世紀的變遷，發展成為現在的信記號年份普洱茶品牌。信記號以「做更好的年份普洱茶」為使命，集合三大核心優勢，致力於打造全球領先的普洱茶品牌。據工作人員介紹，信記號的核心優勢可以歸納為「三掌」。

掌控逾萬棵古茶樹

第一「掌」，掌控超萬棵古茶樹資源。種植茶樹的地塊分為一環、二環和三環。一環是最核心的地塊，指的是茶王樹周圍的3-80米的地塊；接下來是老班章村寨的地塊，目前一盒可以裝10餅，售價40萬元人民幣；還有橡筋班章、班章五寨、班章20年。由於冰島有五個寨，每個寨都有一顆茶王樹，於是便有五寨的組合裝，裏面包括一顆是冰島老寨的茶樹王，搭配南迫、邊界、糯伍、壩歪四個寨。冰島老寨茶王樹所在區域，是冰島古茶樹的最優生長區域，生長樹齡從150-450年不等的古茶樹。

掌古法製茶技藝

第二「掌」，是指掌握古法制茶技藝。現年逾耄耋之年的余正才老師傅是普洱業界的泰斗，從事茶行業60餘年。他全新拼配、研製的八八七是普洱茶的經典作品。除此之外，余老還配製冰島普洱茶系列產品，樣樣皆是匠心之作。

掌關鍵倉儲技術

第三「掌」，則指掌握關鍵倉儲技術，好茶存好倉。在信記號的背後，普洱茶智能倉歷經四年的精心打造完成升級落地。智能茶倉內是恒溫恒濕的，溫度保持20度，濕度保持在55%，實驗證明這個溫濕度是最利於保存茶葉的。裏面儲存的黑金茶罐，都是5—10年的生普洱，而且年份會寫在茶罐上方便存儲。

以一城一店分布的信記號年份普洱茶，深圳店位於深圳灣1號，總共兩層，店內布置得古色古香，第一層有專門的品牌歷史文化介紹、各種年份普洱茶產品展示。店裏主打老班章及冰島系列的年份普洱茶。

信記號老班章茶王地出產的2021年生茶目前售價為40萬元人民幣10餅，另外在茶王地出產的2022年份生茶每餅售價29,999元人民幣，同樣級別來自冰島茶王地的茶餅，也要28,888元人民幣一餅。

品鑒吧台 愜意品茶

此外，這裏還有內地少有的一個品鑒吧台。品茶師專業的泡茶技藝與知識分享，讓賓客享受了一段難得的愜意品茶時光。穿過滿是普洱茶磚砌牆飄着濃濃茶香的樓梯，來到二樓，最顯眼的就是位於中間地帶的智能茶倉。此外二樓還有兩個分別名為「班章」和「冰島」的包房，是品茶論道商務洽談的好去處。

信記號年份普洱茶

地址：深圳市南山區深圳灣1號廣場2棟102

交通：深圳市地鐵2號線登良站

A出口步行860米

營業時間：周一至周日 9:30-22:00