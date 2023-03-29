【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：K11與《ArtReview》藝術家駐留專案啟動！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

藝術家們聚集在一起，有一個互相鼓勵、友好的創作環境，對於藝術創作本身十分重要。

對藝術相當看重的K11集團，於2011年在湖北武漢落成了一個K11藝術村，旨在為年輕藝術創意人才提供創作資源，並致力於將藝術引入周邊社區，打造藝術與商業空間、生活社區融合的可持續發展平台。

目前，K11藝術村包括7間工作室和一個500平方米的展覽空間，全部開放給藝術家駐留計劃，目的是扶植新銳藝術家及藝術從業者，持續推動當代藝術文化與交流。駐留專案通過提供策展、專案管理和宣傳創意等服務來培養青年人才，以推動他們的職業和創作發展，同時也鼓勵他們走出工作室，與當地文化機構和周邊社區居民進行交流，用藝術與創意豐富日常生活。

在過去十年中，K11藝術村已經與包括日本Nissan Art Award、英國皇家藝術學院、英國駐中國總領事館和法國駐武漢總領事館在內的各類世界知名機構建立了合作關係。今年3月，K11藝術村還舉辦了《自成藝π》駐留項目回顧展，展出十年來參與K11藝術村駐留專案的十餘位藝術家所創作的階段性成果，包括架上繪畫、影像作品、雕塑裝置等30件作品，贏得了業界的廣泛關注。

即日起開始報名

近日，K11集團與國際當代藝術評論雜誌《ArtReview》宣布達成全新合作，在K11藝術村啟動為期一年的藝術家駐留專案。作為K11藝術節的重磅組成部分，這一合作旨在為中國和世界其他國家及地區的藝術人才建立多元文化交流平台，亦希望將中國年輕的創意力量推向更為廣闊的舞台。

即日起，K11與ArtReview攜手面向全球創意人士發出集結令。參賽者不論年齡、文化背景和職業，均可以透過電郵報名，提交個人及作品介紹；並在抖音上傳創意自我介紹和作品視頻，添加話題標籤 #K11藝術駐留。晉級作品將獲線上展示並於K11GO進行公眾票選，將由K11與ArtReview專業評審篩選出最終入圍的20名藝術家。

K11 藝術村藝術家駐留計劃將接待20名來自全球的藝術家，首批5位藝術家將於2023年6月開始抵達K11藝術村開啟駐留項目，隨後每季度都將有新一批的藝術家加入駐留計劃。

此次駐留專案將為所有獲邀藝術家提供綜合工作室和生活空間，以及與藝術社群交流合作、參與工作室參觀和研討會的機會。同時，駐留專案還鼓勵藝術家與當地藝術院校的學生、本地藝術家和手工藝從業者探討藝術融入生活的無限可能。交流活動包括K11 Master Class、藝術家分享會和K11文化學院工作坊。

4位國際知名藝術家導師親自指導

此外，K11藝術村特別邀請4位國際知名藝術家導師對每組新興藝術家在駐留期間進行定制化的指導，他們亦會參與K11 Art Foundation的國際藝術和教育項目。

藝術家在駐留期間創作的作品將於2024年展出。公眾可以通《ArtReview》的各大社交媒體平台持續跟進與關注駐留藝術家的創作研究最新進展。