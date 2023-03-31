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深圳上周新房住宅成交737套

【Presented by：WAW Creation】並根據深圳中原研究中心資料，上周全市新房住宅共成交737套，環比上升16.6%；面積共計75,785平方米，環比上升19.4%。同時，全市二手住宅共成交936套，環比上升2.0%；面積共計86,656平方米，環比上升2.5%。

【Presented by：WAW Creation

 

四項目入市

此外，上周有4項目獲批，4項目入市，整體去化約五成。上周新房成交量止跌回升，深圳中原研究中心認為，隨着近期入市項目數量的增加，成交量有望繼續回暖。

根據深圳中原研究中心資料，上周有四項目入市，簡列如下：

 

超核中心潤府

3月16日獲批預售，3月23日正式選房，備案住宅510套。住宅建面約98-116平方米，均價約7.25萬元/平方米；單價區間6.82-7.63萬元/平方米，總價區間約673-879萬元/套。樓盤位置：龍華區龍華大道與玉龍路交匯處西南側

交通狀況：靠近深圳北站，集地鐵4/5/6等線路、城際深惠線（建設中）、高鐵廣深港/ 廈深/贛深於一體的交通樞紐地標；新區大道、留仙大道等道路分佈周圍；

教育狀況：附近有玉龍學校、龍騰學校等九年一貫制學校，旁邊規劃有深圳外國語學校龍華校區，具體學區劃分見教育局網站；

商業狀況：自帶約13萬平方米大型萬象商業，附近有深圳北站繽果空間、星河Coco City、紅山6979、天虹購物中心等大型商業中心

 

卓越閩泰星奕府

3月6日獲批預售，3月25日正式選房，備案住宅329套。住宅建面約84-111平方米，均價約6.42萬元/平方米，單價區間5.83-6.89萬元/平方米，總價區間約497-763萬元/套。

樓盤位置：寶安區航城街道廣深公路（107國道）與機場南路交匯處

交通狀況：周邊分佈1號線、12號線、20號線（規劃中），軌道交通進一步完善；機場南路、廣深公路、寶安大道等道路分佈周圍；

教育狀況：周圍分佈鐘屋小學、黃田學校等學校，3公里內分佈寶安教育城，東方英文書院、華勝實驗學校等中小學；

休閒資源：一路之隔分佈約11 萬平獅子山生態公園，3公里內分佈西灣紅樹林濕地、平巒山公園等生態資源，休閒便利。

 

華潤潤曦府

3月18日獲批預售，3月19日正式選房，備案住宅192套。住宅建面約89平方米，均價約4.71萬元/平方米，單價區間4.47-4.92萬元/平方米，總價區間約399-439萬元/套。

樓盤位置：光明區玉塘街道光僑路與規劃路銀塘路交匯處東南側

交通狀況：近靠地鐵6號線長圳站距離約1公里，一站換乘13號線直達南山，道路交通方面主要有光明大道、龍大高速、外環高速等；

教育狀況：周圍分佈長圳小學、華中師大附屬勤誠達學校、鳳凰城實驗學校、深中光明分校等中小學，具體學區劃分見教育局網站；

商業狀況：專案自帶部分商業，1公里左右分佈面積較大的勤誠達K+廣場集中式商業，此外可乘地鐵1站抵達鳳凰城商圈等。

 

招商臻城

3月17日獲批預售，3月26日正式選房，備案住宅502套。住宅建面約70-184平方米，均價約5.47萬元/平方米，單價區間4.61-5.97萬元/平方米，總價區間約247-1,082萬元/套。

樓盤位置：龍崗區吉華街道聯中路與聯東路交匯處

交通狀況：距離地鐵5號線下水徑站約1公里，2站到達布吉站可換乘多條線路，道路交通主要有布龍路、龍崗大道、南坪快速等；

教育狀況：項目自帶九年一貫制學校及幼稚園，周邊分佈龍崗區時代學校、華龍學校、南京師範大學附屬龍崗學校、怡翠實驗學校等中小學，具體學區劃分見教育局網站；

商業狀況：專案配備部分商業，賽格CEO購物廣場、天虹商場等商業場所分佈周圍

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更新時間:2023-03-31 11:29 資料延遲最少15分鐘
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