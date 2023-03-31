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市場信息：華潤置地去年業績上升 執行戰略定位推進「3+1 」經營模式

【Presented by：WAW Creation】華潤置地（1109）日前在深圳召開2022全年業績發佈會，以「穩中精進 勇毅篤行」為主題，全年實現綜合營業額2,070.6億元（人民幣，下同），扣除投資物業重估增值後的核心純利為270億元，按年增長1.5%。其中，開發銷售型業務簽約排名上升至第四；經營性不動產業務在疫情影響下，剔除減免後，租金收入仍實現10.5%的正增長，呈現穩健的經營能力。

【Presented by：WAW Creation

 

2022年，國際及國內形勢複雜嚴峻。華潤置地執行董事、董事會主席李欣指出，中國房地產在過去兩三年確實進行了深度調整及變化，房地產調控長效機制正在構建，新舊模式的轉換正在形成。華潤置地早在19年20年就在檢討和思考，堅定實踐戰略執行。特別在去年取得良好的業績，完成較良好的戰略布局，並起到非常明確的指導作用。

華潤置地以「城市投資開發營運商」為定位，從投資開發、建設到運營，做好「3+1」一體化的經營模式。李欣指出，在三個主航道業務上，傳統房地產業務定義為華潤置地業績增長的發動機，去年實現簽約額3,013億元，行業排名第四； 經營性不動產業務的定義是業績增長的穩定性，去年實現了租金收入193億，當中包括大約20多億元減租款項，為華潤置地創造了長期穩定可持續的現金流；輕資產管理業務，定義是業績貢獻的強勁增長性。去年主要是萬象生活，實現了120億元的租金收入和營業收入，還有22億元的核心淨利潤，同比增長了30%。該公司對中國經濟及房地產前景充滿信心。

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更新時間:2023-03-31 11:29 資料延遲最少15分鐘
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