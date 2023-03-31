香港廣州青年總會：助力穗港兩地高質發展

香港廣州青年總會（簡稱YGH）日前於香港會議展覽中心舉辦就職典禮暨第一屆會員大會。會上YGH執委對2022年會務工作進行報告，大會由主席霍啟文致歡迎辭，並邀請廣州社團總會主席兼YGH執委的黃俊康博士致辭，其後並舉行YGH第一屆就職儀式。

是次大會並邀請到廣州市委常委、統戰部部長王世彤，廣州市政協副主席武延軍，香港廣州社團總會主席及YGH顧問黃俊康博士，廣州市委統戰部副部長、廣州市工商聯黨組書記魏國華，廣州市政協港澳台僑外事委員會主任馮廣駿，廣州市青年聯合會主席劉韻華，香港特別行政區政府青年專員劉家麒，香港特別行政區立法會議員及YGH顧問梁毓偉，香港特別行政區立法會議員及YGH顧問陸瀚民等一眾嘉賓，與逾百名會友歡聚一堂。

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在香港說好廣州，在廣州說好香港

YGH主席霍啟文強調，將致力促進穗港兩地青年的交流，也希望穗港兩地未來無論在經濟上和民生福祉都可以有更深的合作和協同效應。同時在港協助廣州市政府宣傳，推動和落實五樂計劃。希望可以加深香港青年對廣州的了解和興趣，推動穗港兩地青年雙向而行，一起在香港說好廣州，在廣州說好香港。

為更好地推動穗港兩地交融及青年發展，YGH成立了五個工作委員會，分別是政策、遊學、實習、會務、創科。全方位協助香港青年融入國家發展大局，逐夢灣區。其中政策委員會將舉辦10場不同議題的政策論壇，匯聚相關議題的專家、官員、議員和持份者進行交流和討論。並推動相關的政策倡議，凝聚共識，讓社會各界對相關議題有進一步的了解和認識。最後約見政策局及政府部門提交建議，推動青年議政思政。

遊學委員會將會推動聯絡香港中小學校長及管理層推介香港廣州交流團、主動聯絡特區政府保安局各紀律部的青年領袖團，例如少年警訊等到廣州進行青年交流。並在6月舉辦「千人交流團」到訪廣州，繼續推動穗港青年交流工作。

實習委員會將會推動本年度的香港學生廣州實習計劃，在3月開展實習宣講會，4月開啟初次面試，開展4-6星期的廣州實習生活。會務委員會將推動舉辦傳承中華文化節日活動，提升社團的凝聚力和團結精神、實務分享講座、走訪會員企業和廣州、香港兩地的獨角獸企業，參觀產業園和創業孵化基地。至於創科委員會將舉辦高新創科文化體驗活動、穗港青年創科競賽、青年創業經驗分享、穗港人才交流互動等活動，讓青年感受灣區創科文化及發展現狀，激發創科興趣，並鼓勵穗港青年在創科領域加強合作，探索自身在灣區的發展空間。