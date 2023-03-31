廣州南沙粵港合作諮詢委員會架橋搭路 協力港人尋商機 共同走向國際

本版「走進南沙」系列自首期以來，相信細心的讀者當會發現，在介紹南沙的規劃、教育、醫療、養老、就業及創業等資訊時，不時都有「廣州南沙粵港合作諮詢委員會（下稱諮委會）」的出現，更扮演着架橋搭路的角色。

這究竟是一個甚麼樣的組織？

諮委會副秘書長鄭慧榮和廖靄儀不約而同地指：「它就是一個超級大腦！」

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

深度合作的創新機制和平台

萬事萬物，規劃先行。南沙與香港的全面合作需要一個「思想庫」和「參謀部」，在全國政協副主席梁振英的倡議下，於2021年4月14日成立的諮委會既為一個G2B平台，亦是一個民間組織與南沙區政府深度合作的創新機制和平台。

據鄭慧榮介紹，諮委會委員由23位香港和13位內地的政商學界精英、行業翹楚擔任。下設商貿、科技、金融等 14 個專項工作組，以各自領域豐富的專業知識、經驗及網絡資源，聯同南沙區的牽頭部委，無償就不同的專項工作提出可落地執行的建議。諮委會內設秘書處和香港工作站以負責日常工作。

諮委會成立半年後，廣州南沙粵港合作諮詢委員會服務中心在南沙創享灣正式啟用，定位為內地首個實體化運作、香港工商專業協會集聚平台。廖靄儀介紹說，服務中心原本是用作諮委會委員的工作地點。但梁振英發現，不少香港商協會在內地或者大灣區未設有分支，即使已設有分支，也分散在不同地方，故希望利用服務中心作為這些商協會走進南沙、面向大灣區的一個據點，打造成為港商協會的集聚平台，一起抱團出發。

助會員機構掌握政策和營商環境

現在走進佔地面積約一萬平方呎的服務中心，就會看到一整面牆掛滿了商協會機構的牌匾。事實上，為迎合服務需要，服務中心的設計曾經歷多番討論，最終敲定各個區域的功能，按照港式辦公室風格設計裝修，設有辦公區、會議區及多功能活動區等，為會員機構提供便利。經過一年多的發展，會員機構已由起初的16家商協會擴展到今日的30家，規模日漸壯大。

服務中心會為每個會員機構配上Customer Relationship Management (CRM) 專隊，提供最新的南沙政策資訊，應對會員機構的需求並提供即時協助。在疫情期間，以 Zoom 形式舉辦了多次大型的南沙推介活動，亦為個別的會員機構組織了政策解說會，讓他們更掌握南沙的營商環境和情況。

秘書處為諮委會日常辦事機構，設在廣州南沙開發區港澳合作事務辦公室，承辦諮委會各項日常工作。香港工作站則為諮委會設於香港的秘書處，協調港方的會務和港方委員事宜，例如安排會議、舉辦活動、宣傳推廣、南沙部門的查詢等；也會為南沙秘書處提供港方的建議，分享工作經驗和交流心得。廖靄儀為香港工作站主任，她說：「我們現時會為委員提供每周新聞匯總、每月工作簡報、定期舉辦會議、專題會議等，讓我們的委員 keep informed。」

解決「不知道」

鄭慧榮和廖靄儀不約而同地感慨道，「不知道」真的無處不在。無論是諮委會內部的協作交流，抑或是南沙與香港之間的溝通合作，都需要磨合。但她們認為最重要的是，「我們的目標一致。」

廖靄儀又指，香港跟內地的工作習慣和機制不一樣，例如開會的時候部門都習慣說得比較籠統，是所謂的「虛」，但香港講求「快狠準」。後來經梁振英提醒後，現在南沙部門遇上需要港方協助的議題，都會羅列出具體請求。

她說，文件上的用語也是一個考驗。內地的用語跟港式的很不一樣，雖然都是中文字，但含意有所差異，所以往往需要多解讀多解說。

「進對門、找對人」

自內地與香港全面恢復通關以來，會員機構到大灣區考察調研、了解惠港政策、尋求合作機會的需求井噴式增長。全面通關第一天，即今年2月6日，梁振英就帶領會員機構負責人代表團到南沙深度調研，並且到諮委會服務中心走走看看。鄭慧榮指，自那時起便掀起了香港各界到南沙調研的熱潮，如今平均每周有兩三個香港代表團訪問南沙。

面對三年疫情帶來的影響，粵港兩地的工、商及社會各界都想「追落後」，工作量倍增。鄭慧榮坦言已經提前做好準備工作，值得一提的是，由南沙港澳辦成立的法定機構——廣州南沙港澳合作促進中心以問題為導向，協助香港代表團與南沙區職能部門對接，幫他們「進對門、找對人」，就各類香港機構和企業到南沙開展業務進行政策解答和意向接洽，尋求合作突破口，全鏈條銜接跟進會員機構與南沙合作項目，推動粵港合作成果落地落實。

求同存異 無礙人心融合

作為大灣區香港中心及香港工作站的代表，廖靄儀分享自己在南沙駐留的工作體驗時指：「兩個多月間，跟南沙的團隊有面對面的互動機會，一齊飲飲食食，一齊開OT，一齊呻，一齊笑，平實的生活不過如此，但就成為很好的合作基礎。加上有語言的方便，普通話多爛都可以有廣東話補救。」

她坦言，南沙的團隊也比大家所想像中open，樂於接受新意見，以土地規劃發展小組為例，很樂意吸納香港的長處，從他們原有的方案中調整出一個更好的版本。

坊間經常提出「人心」是粵港融合的關鍵之一。在廖靄儀看來，每個人在不同地域成長，都會有自己的成長軌跡，不同習慣、制度和標準建構了不同的價值觀。香港、內地和國外也都不一樣，互相理解，互相體諒也很重要。

鄭慧榮亦都形容，秘書處和香港工作站是很親密的同事、朋友和好搭檔。她透露，在全面通關前已增聘人手，現時南沙的團隊已有十幾位同事，其中更有4位來自港澳，更加了解港澳人士的需求，以期為港澳企業和機構提供更貼心的服務。

南沙速度 成果豐碩

諮委會在疫情期間，要推進項目實屬不易，但在「南沙速度」下依然可見重大項目落地，多個重點合作專業有階段性進展。鄭慧榮表示，一方面是14個專項工作組高效運作；另一方面，南沙政府在疫前也啟動了不少工作，雙方交往頻繁，為日後的推進奠下良好基礎。

8個月建設「民心」校園

教育方面，2022年9月民心港人子弟學校順利開學。從學校的第一支樁到校園設施的全面交付，只用了8個月時間。數據聯通方面，試點開展跨境專線技術服務，目前已在港科大（廣州）、民心港人子弟學校校園範圍內實現數據跨境流動。科技方面，與港科大（廣州）簽署《協同創新全面合作戰略協議》，從共建重大科創平台、聯合開展技術攻關、強化科技成果轉化、聯合開展人才培養、創建青創平台、加強國際科技交流等六個方面進行合作。

金融方面，推進港澳保險服務中心籌備工作，並與香港財經事務與庫務局就綠色金融標準互認公認、綠色金融主題培訓等8個方面達成年度合作。同時，正積極爭取大灣區飛機租賃免徵預提所得稅改革試點。依託諮委會委員力量，推動港澳金融合作有序開展。媒體方面，同港方委員共同謀劃系列宣傳推廣活動，積極配合主流媒體拍攝多部南沙特輯節目，立體化展示南沙及大灣區發展狀況，推進國際化人才互聯互通，積蓄灣區發展的強大驅動力。

港式國際社區規劃落地

南沙，肩負「粵港澳全面合作示範區」的重要使命，說到成果，又怎少得「港式國際社區」規劃的落地！

未來這個社區，將會有不少港人習以為常的規劃設計，例如有蓋行人通道、綜合大樓、設施多元化的商場、便利的診所等，將在南沙「重現」。與此同時，醫療方面，亦就《南沙方案》中醫療機構「白名單」、香港「長者醫療券」擴大適用等相關工作與港方保持對接，引進港澳醫療服務提供者到南沙辦醫、推動粵港醫療協作意向項目落地。其中，南沙首家港方獨資的「金牌全科門診部」和廣州市第一人民醫院南沙醫院——港澳居民健康服務中心亦先後啟用。

部分粵港合作成果落地

廖靄儀補充道，諮委會服務中心成立以來，也積極推動一批粵港合作成果落地。例如，共享基金會、青識教育中心、大灣區香港中心、一國兩制研究中心等在南沙開設廣州代表處；協助香港生物科技協會的生物雷達項目落地南沙；協助香港專業管理協會註冊分公司；協助「大豆回家」項目在南沙落戶；以及協助香港物流商會推進在南沙保稅倉的項目等。

如何成為「諮委會」服務中心會員機構

據悉，通關後依然有不少商協會機構有意成為服務中心會員機構，但廖靄儀透露目前已截龍，想加入的商協會機構都排在候選名單中。另一方面，為豐富會員機構涵蓋的行業領域，諮委會顧問梁振英亦會主動物色及邀請個別機構加入。她續指，通關之後，中心會先讓已有卡座的商協會做好入駐工作，如暫無意入駐，則需要將卡座轉給其他有意派員入駐的會員機構使用。

諮委會服務中心

地址﹕廣州市南沙區蕉門河創享灣4號樓6樓全層

電話﹕（86）20 3991 0737

電郵﹕info@ccghkc.org