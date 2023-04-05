【遊走大灣區】檢閱智能穿戴最新發展

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

亞洲智能穿戴展立足現代化國際都市群粵港澳大灣區，是全球影響最為廣泛的智能穿戴、藍牙音訊技術展會之一，也是亞洲屈指可數的智能穿戴行業技術產業盛會。得益於專業性強參展商和觀眾覆蓋精準，亞洲智能穿戴展在全球享有相當高的知名度。

全球智能穿戴大會創辦於2019年，已經連續舉辦5年，每年分有春季展和秋季展，累計參會人員突破30,000人，已成為行業現象級大會。前來參展的展商多為智能穿戴行業優質品牌廠商、晶片、技術、電池、螢幕、元器件、感測器、連接器、電池、方案商、智能連接技術、AI演算法廠商等。

同業共聚 分析探討尋機遇

本屆大會針對目前智能穿戴領域增量最大的智能手錶、智能手環、智能眼鏡、AR/VR、TWS耳機等品類進行深度研究探索，邀請行業內知名企業、大咖進行行業分析與探討，幫助行業共同抓住智能穿戴發展機遇。

在同期舉辦的三場全球智能穿戴峰會上，受邀的深圳市8K超高清視頻產業協作聯盟、NOLO、創維VR、AAC瑞聲科技、東吳證券、億境、安普沃爾7家企業為觀眾帶來精彩演講。行業專家們圍繞產業上下游關注話題，連接智能穿戴設備市場，為品牌客戶提供優質供應商、為行業提供技術發展趨勢引領，促進智能穿戴領域優質企業彼此合作交易，加速市場發展。將標準、半導體、方案研發、生產製造、品牌、管道等各行各業齊聚一堂，探討技術發展，應用落地。

此次展會的意義不言而喻：匯聚數百家 VR/AR 頭顯設備產業鏈優質晶片商、元器件廠商、顯示幕廠商、方案商、工廠、電池、測試認證等企業，以及上千家精準採購商。數十位VR/AR行業大咖上台分享，介紹2023年VR/AR行業最新產品、新技術、新趨勢，乾貨滿滿。下一屆亞洲智能穿戴展將在秋收時節舉辦，感興趣的各路行家可以提前籌備啦！

「U&I 由我」藍牙音訊專家

來自廣州的參展商「U&I 由我」，是一家專門從事新一代資訊技術領域，重點專注無線通訊領域的藍牙技術，集研發、生產、銷售、服務為一體，以自主研發為主、ODM項目並行的企業。企業於2003年成立，於2016年11月掛牌新三板，並於2021年成立深圳子公司，進一步加大研發投入，致力於打造更加專業的藍牙音訊研究基地，至今專注藍牙音頻領域20年，擁有40條現代化產線，年產能達1,500萬台，研發團隊有160人，產品銷售至66個國家，獲評為「大灣區廣州高科技高成長20強」，是國家高新戰略領域企業。

瑞聲科技 感知體驗先行者

1993年於深圳成立的AAC瑞聲科技是感知體驗解決方案的領導者，以打造感官體驗技術的未來為企業目標。瑞聲科技堅持技術創新，經過數十年的行業深耕，與國內外終端客戶建立緊密、長期、穩定的戰略合作關係，在聲學、光學、觸感、感測器及半導體、精密製造等領域擁有強大的綜合競爭力。瑞聲科技的使命是為世界創造更美好的感知體驗，願景是創造多元化價值和成為體驗科技的領導者。在感知科學上，瑞聲科技不斷創新，打造各類全新的交互體驗，為行業注入新的活力。在未來，瑞聲科技將在智慧手機、智慧汽車、虛擬實境、現實增強、智慧家居等多行業持續發力，開創感知體驗新紀元。憑藉優異的經營業績和領先的製造能力，瑞聲近年連續榮獲《福布斯》「亞太區最佳上市公司50強」、《機構投資者》「最受尊崇公司」、APEC「中國數位經濟產業示範樣本」等重要獎項。

（資料來源：U&I 由我及瑞聲科技官網）