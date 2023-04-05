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【蘭。心。慧。志】人頭馬攜手上海時裝周 開啟百態時尚盛宴

【Presented by：WAW Creation】三月末，一場潮流盛事席捲魔都，關於「怎樣穿出精彩」的討論，在太平湖畔的「秀場」不斷進行，時尚與「邑術」再度走入探索「新自然」的旅途中。法國優質香檳區干邑專家Rémy Martin人頭馬，攜手2023秋冬上海時裝周，在上海新天地開啟一場百態共序的時尚盛宴。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

今年，品牌以「Rémy Martin CLUB Cognac Fine Champagne」為主角，秉持「不藏每一個棱角」的品牌主張，與中國本土獨立設計師品牌STAFFONLY首次聯乘，以獨特剪裁與閃耀色彩打造出眾造型，用潮流語言反映當代年輕一代的生活狀態和思潮，並鼓勵每一位醉心於時尚的先鋒設計師們，在潮流中盡情「秀」出創作棱角。

 

打造都市職人「反重力俱樂部」

非凡的合作源自於思想與靈感的交互，連續四年攜手上海時裝周，人頭馬堅持用不同的協作故事來呈現棱角碰撞的多樣精彩。而在本次盛會，人頭馬攜手獨立設計師品牌STAFFONLY，結合「不藏每一個棱角」的主張，以多面棱角之態，打造都市職場人「反重力俱樂部」，宣導打破職場桎梏，發掘多面靈感和想像力的碰撞。

STAFFONLY是由先鋒設計師UNE YEA 和SHIMO ZHOU共同創立的男裝品牌。自成立以來，品牌從當代生活中汲取設計靈感，並運用新鮮的剪裁、獨特的審美以及詼諧輕鬆的細節為當代男性提供新派著裝選擇。

本次設計合作所打造出的專屬靈感酒壺與酒包，結構層疊相扣，八面玲瓏，精心挑選的環保皮革材質，詮釋雙方一直宣導的可持續理念；它們時髦的外觀，不僅能遊刃有餘地適配各種社交場景，更結合了人頭馬CLUB擁抱年輕與多元的態度，傳遞出此次合作的巧思——敢於突破重力，肆無忌憚地嶄露棱角。

 

推出首個複色「2023年度CLUB代表色」

此外，正值上海時裝周，人頭馬攜手彩通色彩研究所，推出首個複合色彩「2023 年度CLUB代表色」。複合色由四種個性鮮明的基色組成，分別為：自信不迫的琥珀、率性不羈的明黃、卓爾不群的冷灰以及先鋒銳意的深棕，充分展現多彩時尚的每一棱面。

四季更迭輪回，時尚的浪潮同樣如此。在「共序新自然」的重要時刻，「不藏每一個棱角」，探索重構新潮流，共許永續新精彩。

 

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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更新時間:2023-04-05 10:29 資料延遲最少15分鐘
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